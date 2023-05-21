https://ria.ru/20230521/khakery-1873261389.html

"Ростелеком" подготовится к возможным хакерским атакам на голосовании

"Ростелеком" подготовится к возможным хакерским атакам на голосовании - РИА Новости, 21.05.2023

"Ростелеком" подготовится к возможным хакерским атакам на голосовании

"Ростелеком", являющийся оператором системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ), будет готов к возможным хакерским атакам в единый день голосования,... РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T18:07

2023-05-21T18:07

2023-05-21T18:07

технологии

россия

ростелеком

михаил осеевский

госдума рф

кибербезопасность

хакеры

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. "Ростелеком", являющийся оператором системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ), будет готов к возможным хакерским атакам в единый день голосования, модель нарушителя и модель угрозы понятны, заявил глава компании Михаил Осеевский. "У нас сейчас никаких сомнений нет, модель нарушителя, модель угроз нам понятны, и мы будем готовы", - сказал Осеевский, отвечая на вопрос о том, насколько система "Ростелекома" готова к возможным хакерским атакам в единый день голосования. Осеевский отметил, что компания готовится к единому дню голосования и президентским выборам в марте 2024 года. "Эту работу организовывает ЦИК. Мы уже в высокой степени финализации и IT-решений, и аппаратной части. Аппаратная часть будет уже развернута летом. Мы проведем там тестирование. Мы, видимо, проведем отдельные тесты по системе дистанционного электронного голосования. Это сейчас стало уже такой практикой. Вы знаете, что мы в течение довольно длительного времени проводили проверку защищенности портала госуслуг, и там ничего не было обнаружено. Поэтому это хороший механизм", - сказал Осеевский. По его словам, мероприятия по защите системы ДЭГ проводятся постоянно. "Появляются новые угрозы, появляются новые решения. Естественно, мы полностью ушли от западных инструментов - и программных, и аппаратных - по обеспечению безопасности. Это полностью российская инфраструктура. Если появятся какие-то новые угрозы, мы оперативно отреагируем", - сказал он. В Единый день голосования 10 сентября 2023 года пройдут прямые выборы высших должностных лиц в 20 субъектах РФ, а также допвыборы депутата Госдумы по Симферопольскому одномандатному избирательному округу.

https://ria.ru/20230517/khakery-1872285067.html

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технологии, россия, ростелеком, михаил осеевский, госдума рф, кибербезопасность, хакеры