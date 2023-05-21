https://ria.ru/20230521/kandidat-1873241983.html
Леонид Зюганов планирует стать официальным кандидатом в мэры Москвы от КПРФ
Леонид Зюганов планирует стать официальным кандидатом в мэры Москвы от КПРФ - РИА Новости, 21.05.2023
Леонид Зюганов планирует стать официальным кандидатом в мэры Москвы от КПРФ
Депутат Мосгордумы от КПРФ Леонид Зюганов рассказал РИА Новости, что выборы мэра Москвы могут быть объявлены 7 июня, а сам он рассчитывает стать официальным... РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T15:11
2023-05-21T15:11
2023-05-21T15:11
политика
москва
геннадий зюганов
юрий афонин
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Депутат Мосгордумы от КПРФ Леонид Зюганов рассказал РИА Новости, что выборы мэра Москвы могут быть объявлены 7 июня, а сам он рассчитывает стать официальным кандидатом на них от партии по итогам конференции, которая пройдет примерно 14-16 июня. Ранее депутат Госдумы Юрий Афонин заявил агентству, что внук лидера КПРФ Геннадия Зюганова Леонид рекомендован в качестве кандидатуры на выборы мэра Москвы от партии КПРФ. Позже эту информацию подтвердил глава фракции КПРФ в Московской городской думе Николай Зубрилин. "Я рекомендован кадровой комиссией (в качестве кандидатуры на выборы мэра Москвы - ред.), 7 числа будут объявлены выборы, в районе 14-16 числа будет проходить партийная конференция. Сейчас я встречаюсь с райкомами, получаю поддержку… В будущем я вероятный кандидат", - сообщил Зюганов. По его словам, актуальными для российской столицы являются темы архитектурного стиля и многоэтажной застройки и "ни одному москвичу не нравится, что Москва у нас растет ввысь". "Город нужно приводить к единому стилю", - считает депутат Мосгордумы. Волнующими жителей он также считает темы здравоохранения, в частности количества врачей и их профессионального уровня, а также стоимости жилья, которую Зюганов назвал "просто чудовищной". Одна из приоритетных тем в столице - промышленность, также сообщил политик. Единый день голосования в 2023 году в России назначен на 10 сентября. В Москве будут выбирать мэра. С 2010 года этот пост занимает Сергей Собянин, он дважды переизбирался на пост мэра, баллотируясь в качестве самовыдвиженца. Глава комиссии МГД по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Александр Семенников пояснил ранее РИА Новости, что сроки и назначения выборов в московские органы власти определены избирательным кодексом города Москвы. Согласно его восьмой статье, решение о назначении выборов в органы государственной власти Москвы должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.
https://ria.ru/20230519/sobyanin-1872809997.html
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политика, москва, геннадий зюганов, юрий афонин
Политика, Москва, Геннадий Зюганов, Юрий Афонин
Леонид Зюганов планирует стать официальным кандидатом в мэры Москвы от КПРФ
Леонид Зюганов планирует в июне стать официальным кандидатом в мэры Москвы от КПРФ
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Депутат Мосгордумы от КПРФ Леонид Зюганов рассказал РИА Новости, что выборы мэра Москвы могут быть объявлены 7 июня, а сам он рассчитывает стать официальным кандидатом на них от партии по итогам конференции, которая пройдет примерно 14-16 июня.
Ранее депутат Госдумы Юрий Афонин
заявил агентству, что внук лидера КПРФ Геннадия Зюганова
Леонид рекомендован в качестве кандидатуры на выборы мэра Москвы от партии КПРФ. Позже эту информацию подтвердил глава фракции КПРФ в Московской городской думе Николай Зубрилин.
Собянин будет выдвигаться на выборы мэра Москвы от "Единой России"
"Я рекомендован кадровой комиссией (в качестве кандидатуры на выборы мэра Москвы - ред.), 7 числа будут объявлены выборы, в районе 14-16 числа будет проходить партийная конференция. Сейчас я встречаюсь с райкомами, получаю поддержку… В будущем я вероятный кандидат", - сообщил Зюганов.
По его словам, актуальными для российской столицы являются темы архитектурного стиля и многоэтажной застройки и "ни одному москвичу не нравится, что Москва у нас растет ввысь". "Город нужно приводить к единому стилю", - считает депутат Мосгордумы.
Волнующими жителей он также считает темы здравоохранения, в частности количества врачей и их профессионального уровня, а также стоимости жилья, которую Зюганов назвал "просто чудовищной". Одна из приоритетных тем в столице - промышленность, также сообщил политик.
Единый день голосования в 2023 году в России назначен на 10 сентября. В Москве будут выбирать мэра. С 2010 года этот пост занимает Сергей Собянин
, он дважды переизбирался на пост мэра, баллотируясь в качестве самовыдвиженца.
Глава комиссии МГД по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Александр Семенников
пояснил ранее РИА Новости, что сроки и назначения выборов в московские органы власти определены избирательным кодексом города Москвы. Согласно его восьмой статье, решение о назначении выборов в органы государственной власти Москвы должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.
Большинство москвичей планируют голосовать на выборах мэра, показал опрос