Рейтинг@Mail.ru
Канада продолжит обучать украинские войска, заявил Трюдо - РИА Новости, 21.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:44 21.05.2023
https://ria.ru/20230521/kanada-1873213213.html
Канада продолжит обучать украинские войска, заявил Трюдо
Канада продолжит обучать украинские войска, заявил Трюдо - РИА Новости, 21.05.2023
Канада продолжит обучать украинские войска, заявил Трюдо
Канада продолжит обучать украинские войска, чтобы гарантировать, что Киев может противостоять российским силам, заявил премьер-министр Джастин Трюдо. РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T10:44
2023-05-21T10:44
в мире
россия
украина
канада
джастин трюдо
сергей лавров
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153042/70/1530427051_0:0:2971:1671_1920x0_80_0_0_c994bb96056d2d0ee358ec3031194fa3.jpg
ХИРОСИМА (Япония), 21 мая - РИА Новости. Канада продолжит обучать украинские войска, чтобы гарантировать, что Киев может противостоять российским силам, заявил премьер-министр Джастин Трюдо. "Мы продолжим готовить украинские войска, как мы делаем с 2015 года с целью обеспечить, чтобы они стояли лицом к лицу с сильно превосходящими по масштабу силами, которые использует против них Россия", - заявил Трюдо в ходе пресс-конференции в Хиросиме. По его словам, Канада продолжит делать все возможное, чтобы помочь Киеву "держаться и вернуть свою территорию". Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230521/zelenskiy-1873205843.html
россия
украина
канада
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153042/70/1530427051_240:0:2971:2048_1920x0_80_0_0_0813fb1e1c939ed5bde749525c1f26c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, канада, джастин трюдо, сергей лавров, нато
В мире, Россия, Украина, Канада, Джастин Трюдо, Сергей Лавров, НАТО
Канада продолжит обучать украинские войска, заявил Трюдо

Трюдо заявил, что Канада продолжит обучать украинские войска для противостояния России

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкПремьер-министр Канады Джастин Трюдо
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХИРОСИМА (Япония), 21 мая - РИА Новости. Канада продолжит обучать украинские войска, чтобы гарантировать, что Киев может противостоять российским силам, заявил премьер-министр Джастин Трюдо.
"Мы продолжим готовить украинские войска, как мы делаем с 2015 года с целью обеспечить, чтобы они стояли лицом к лицу с сильно превосходящими по масштабу силами, которые использует против них Россия", - заявил Трюдо в ходе пресс-конференции в Хиросиме.
По его словам, Канада продолжит делать все возможное, чтобы помочь Киеву "держаться и вернуть свою территорию".
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
Зеленский встретился с премьером Канады и президентом Индонезии на полях G7
Вчера, 09:24
 
В миреРоссияУкраинаКанадаДжастин ТрюдоСергей ЛавровНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала