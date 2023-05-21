Канада продолжит обучать украинские войска, заявил Трюдо
Трюдо заявил, что Канада продолжит обучать украинские войска для противостояния России
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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Архивное фото
ХИРОСИМА (Япония), 21 мая - РИА Новости. Канада продолжит обучать украинские войска, чтобы гарантировать, что Киев может противостоять российским силам, заявил премьер-министр Джастин Трюдо.
"Мы продолжим готовить украинские войска, как мы делаем с 2015 года с целью обеспечить, чтобы они стояли лицом к лицу с сильно превосходящими по масштабу силами, которые использует против них Россия", - заявил Трюдо в ходе пресс-конференции в Хиросиме.
По его словам, Канада продолжит делать все возможное, чтобы помочь Киеву "держаться и вернуть свою территорию".
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".