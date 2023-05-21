Российский военный рассказал об обстановке у Каховского водохранилища

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"Обстановка на позициях у нас стабильно напряженная. Постоянное наблюдение, наряды патрули. Обмениваемся с противником как дронами, так и снарядами. <...> Ранее противник предпринимал попытки форсировать Каховское водохранилище. На данный момент они пока об этом не думают. Не до этого. Либо уже поняли, что это у них не получится", - сказал российский военный.