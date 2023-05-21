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Российский военный рассказал об обстановке у Каховского водохранилища - РИА Новости, 21.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:59 21.05.2023 (обновлено: 10:05 21.05.2023)
https://ria.ru/20230521/kakhovskoe-1873209944.html
Российский военный рассказал об обстановке у Каховского водохранилища
Российский военный рассказал об обстановке у Каховского водохранилища - РИА Новости, 21.05.2023
Российский военный рассказал об обстановке у Каховского водохранилища
Обстановка на линии боевого соприкосновения в районе Каховского водохранилища стабильно напряженная, рассказал РИА Новости командир одного из подразделений ВС... РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T09:59
2023-05-21T10:05
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
каховская гэс
херсонская область
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ЭНЕРГОДАР, 21 май - РИА Новости. Обстановка на линии боевого соприкосновения в районе Каховского водохранилища стабильно напряженная, рассказал РИА Новости командир одного из подразделений ВС РФ.
херсонская область
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Командир подразделения ВС РФ об обстановке у Каховского водохранилища
Командир подразделения ВС РФ об обстановке у Каховского водохранилища
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безопасность, вооруженные силы рф, каховская гэс, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Каховская ГЭС, Херсонская область
Российский военный рассказал об обстановке у Каховского водохранилища

Российский военный назвал обстановку у Каховского водохранилища стабильно напряженной

Читать ria.ru в
ЭНЕРГОДАР, 21 май - РИА Новости. Обстановка на линии боевого соприкосновения в районе Каховского водохранилища стабильно напряженная, рассказал РИА Новости командир одного из подразделений ВС РФ.
«
"Обстановка на позициях у нас стабильно напряженная. Постоянное наблюдение, наряды патрули. Обмениваемся с противником как дронами, так и снарядами. <...> Ранее противник предпринимал попытки форсировать Каховское водохранилище. На данный момент они пока об этом не думают. Не до этого. Либо уже поняли, что это у них не получится", - сказал российский военный.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
20 мая, 15:30
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.05.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы РФКаховская ГЭСХерсонская область
 
 
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