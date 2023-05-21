https://ria.ru/20230521/kakhovskoe-1873209944.html
Российский военный рассказал об обстановке у Каховского водохранилища
Российский военный рассказал об обстановке у Каховского водохранилища - РИА Новости, 21.05.2023
Российский военный рассказал об обстановке у Каховского водохранилища
Обстановка на линии боевого соприкосновения в районе Каховского водохранилища стабильно напряженная, рассказал РИА Новости командир одного из подразделений ВС... РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T09:59
2023-05-21T09:59
2023-05-21T10:05
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
каховская гэс
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873210281_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c98a747af26413d54f68045e4f7aa49b.jpg
ЭНЕРГОДАР, 21 май - РИА Новости. Обстановка на линии боевого соприкосновения в районе Каховского водохранилища стабильно напряженная, рассказал РИА Новости командир одного из подразделений ВС РФ.
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873210281_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_11853b75db446990dd4e3c6caabdfcda.jpg
Командир подразделения ВС РФ об обстановке у Каховского водохранилища
Командир подразделения ВС РФ об обстановке у Каховского водохранилища
2023-05-21T09:59
true
PT1M21S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы рф, каховская гэс, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Каховская ГЭС, Херсонская область
Российский военный рассказал об обстановке у Каховского водохранилища
Российский военный назвал обстановку у Каховского водохранилища стабильно напряженной