https://ria.ru/20230521/kadyrov-1873246810.html

Кадыров заявил об угрозе покушений со стороны украинских спецслужб

Кадыров заявил об угрозе покушений со стороны украинских спецслужб - РИА Новости, 21.05.2023

Кадыров заявил об угрозе покушений со стороны украинских спецслужб

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в эфире канала "Россия 1", что украинские и западные спецслужбы готовят против него теракты. РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T15:48

2023-05-21T15:48

2023-05-21T17:02

рамзан кадыров

происшествия

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в эфире канала "Россия 1", что украинские и западные спецслужбы готовят против него теракты."Они делают все для того, чтобы избавиться от меня. Есть информация, что европейские спецслужбы через украинские против меня теракты готовят", — сказал он.При этом глава Чечни выразил уверенность, что те, кто замышляет покушение на него, проиграют в любом случае."Если тысячу раз меня убьют, все равно не переубедят. Все равно мы выиграем. Если погибнем, мы выиграем! Если мы останемся живы, то 100 процентов выиграем. Все равно не быть тому, чего они хотят!" — добавил Кадыров.Он также прокомментировал слова главы украинской разведки Кирилла Буданова, который заявил недавно, что украинские спецслужбы "убивали и будут убивать русских в любой точке мира до полной победы". По мнению Кадырова, у Буданова нет будущего."Камера светит пожизненная или пуля. Потому что у российского народа есть свои защитники", — подчеркнул глава Чечни.За время российской военной спецоперации украинские спецслужбы организовали несколько терактов в отношении известных россиян. В августе прошлого года при подрыве автомобиля погибла журналистка и политолог Дарья Дугина, в апреле жертвой взрыва в петербургском кафе стал известный военкор Владлен Татарский, а в начале мая в Нижегородской области прогремел еще один взрыв, при котором получил серьезные ранения писатель Захар Прилепин.

https://ria.ru/20230521/putin-1873240529.html

https://ria.ru/20230517/terakty-1872413877.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

рамзан кадыров, происшествия