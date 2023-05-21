Кадыров: благодаря Путину решаются самые сложные задачи в регионах
Глава Чечни Кадыров: благодаря Путину оперативно решаются сложнейшие задачи в регионах
Глава Чечни Кадыров. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров поделился итогами встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, отметив, что благодаря помощи главы государства оперативно решаются самые сложные задачи в регионах.
Президент России Владимир Путин в пятницу в Пятигорске провел заседание Совета по межнациональным отношениям, а также задержался на один день в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) и провел отдельные встречи с руководителями входящих в него регионов.
"Я давно работаю в команде Владимира Владимировича. Поэтому по своему опыту знаю, что это очень отзывчивый и чуткий руководитель, который помогает решать даже самые нерешаемые задачи в регионах. Так было и сейчас: несмотря на то, что повестка была узкой, Владимир Владимирович сам попросил меня озвучить трудные вопросы региона. Я доложил о социально-экономической ситуации в республике и озвучил несколько вопросов, которые невозможно решить силами одного только субъекта. Глава государства пообещал помочь в решении каждого. Не успел я вернуться после встречи из Пятигорска в родной Грозный, как мне уже сообщили о первых положительных результатах. А в субботу, несмотря на выходной, работа по всем направлениям уже сдвинулась с мёртвой точки благодаря помощи Владимира Владимировича", - написал Кадыров в своем телеграм-канале.
Он также отметил, что президента РФ поддерживает весь Северный Кавказ, главы всех регионов СКФО поддерживают каждую инициативу, распоряжение и приказ главы государства, в том числе и ход спецоперации на Украине.
Кадыров добавил, что в ходе личной встречи с Путиным он "доложил об участии чеченских подразделений в СВО, успехах, оснащенности, боевой подготовке", а также сообщил, что сейчас на Украине и новых приграничных регионах России несут посменную службу чеченские бойцы Минобороны и Росгвардии РФ, в их числе и спецназ "АХМАТ", укомплектованный из добровольцев.