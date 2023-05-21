https://ria.ru/20230521/kadyrov-1873183402.html

Кадыров: благодаря Путину решаются самые сложные задачи в регионах

Кадыров: благодаря Путину решаются самые сложные задачи в регионах - РИА Новости, 21.05.2023

Кадыров: благодаря Путину решаются самые сложные задачи в регионах

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров поделился итогами встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, отметив, что благодаря помощи главы государства... РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T01:04

2023-05-21T01:04

2023-05-21T01:04

россия

пятигорск

украина

рамзан кадыров

владимир путин

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

политика

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров поделился итогами встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, отметив, что благодаря помощи главы государства оперативно решаются самые сложные задачи в регионах. Президент России Владимир Путин в пятницу в Пятигорске провел заседание Совета по межнациональным отношениям, а также задержался на один день в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) и провел отдельные встречи с руководителями входящих в него регионов. "Я давно работаю в команде Владимира Владимировича. Поэтому по своему опыту знаю, что это очень отзывчивый и чуткий руководитель, который помогает решать даже самые нерешаемые задачи в регионах. Так было и сейчас: несмотря на то, что повестка была узкой, Владимир Владимирович сам попросил меня озвучить трудные вопросы региона. Я доложил о социально-экономической ситуации в республике и озвучил несколько вопросов, которые невозможно решить силами одного только субъекта. Глава государства пообещал помочь в решении каждого. Не успел я вернуться после встречи из Пятигорска в родной Грозный, как мне уже сообщили о первых положительных результатах. А в субботу, несмотря на выходной, работа по всем направлениям уже сдвинулась с мёртвой точки благодаря помощи Владимира Владимировича", - написал Кадыров в своем телеграм-канале. Он также отметил, что президента РФ поддерживает весь Северный Кавказ, главы всех регионов СКФО поддерживают каждую инициативу, распоряжение и приказ главы государства, в том числе и ход спецоперации на Украине. Кадыров добавил, что в ходе личной встречи с Путиным он "доложил об участии чеченских подразделений в СВО, успехах, оснащенности, боевой подготовке", а также сообщил, что сейчас на Украине и новых приграничных регионах России несут посменную службу чеченские бойцы Минобороны и Росгвардии РФ, в их числе и спецназ "АХМАТ", укомплектованный из добровольцев.

https://ria.ru/20230506/kadyrov-1870244771.html

https://ria.ru/20230221/kadyrov-1853556268.html

россия

пятигорск

украина

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россия, пятигорск, украина, рамзан кадыров, владимир путин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), политика