https://ria.ru/20230521/istrebiteli-1873215655.html

Шольц опроверг участие Германии в возможной поставке истребителей Киеву

Шольц опроверг участие Германии в возможной поставке истребителей Киеву - РИА Новости, 21.05.2023

Шольц опроверг участие Германии в возможной поставке истребителей Киеву

Участие Германии в возможной поставке истребителей на Украину не обсуждается, заявил канцлер Олаф Шольц в интервью немецким телеканалам RTL и n-tv на полях... РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T11:13

2023-05-21T11:13

2023-05-21T12:38

специальная военная операция на украине

в мире

украина

германия

олаф шольц

g7

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БЕРЛИН, 21 мая — РИА Новости. Участие Германии в возможной поставке истребителей на Украину не обсуждается, заявил канцлер Олаф Шольц в интервью немецким телеканалам RTL и n-tv на полях саммита G7 в Хиросиме. "Прежде всего все знают, что у нас нет таких самолетов", — сказал он.При этом, по словам Шольца, обучение украинских пилотов на американских самолетах станет "важным посланием" для России. Канцлер добавил также, что Берлин продолжит помогать Украине в финансовой и гуманитарной сфере, а также поставками оружия столько, сколько потребуется. Накануне помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что истребители F-16, на получении которых настаивает Киев, не входят в число наиболее необходимых вооружений на нынешнем этапе конфликта. Тем не менее США и их союзники уже занимаются обучением украинских пилотов, а в ближайшие месяцы решат, кто поставит эти самолеты Киеву и в каком количестве. Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.

https://ria.ru/20230521/f16-1873212990.html

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в мире, украина, германия, олаф шольц, g7