https://ria.ru/20230521/iran-1873280976.html

В Иране вынесли приговор двоим причастным к теракту в мавзолее Шираза

В Иране вынесли приговор двоим причастным к теракту в мавзолее Шираза - РИА Новости, 21.05.2023

В Иране вынесли приговор двоим причастным к теракту в мавзолее Шираза

Иранский суд по провинции Фарс, расположенной на юге страны, приговорил к смертной казни двух человек, причастных к теракту в мавзолее Шах-Черах в городе Шираз, РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T20:31

2023-05-21T20:31

2023-05-21T20:31

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МОСКВА. 21 мая – РИА Новости. Иранский суд по провинции Фарс, расположенной на юге страны, приговорил к смертной казни двух человек, причастных к теракту в мавзолее Шах-Черах в городе Шираз, об этом заявил главный прокурор провинции Сейед Казем Мусави. "Дело в связи с террористическим актом в святыне Шах-Черах имеет две стороны: первая связана с халатностью и непрофессионализмом правоохранительных органов, по этому вопросу дело находится на рассмотрении в Военном суде Фарса; вторая сторона - была рассмотрена в прокуратуре, и подсудимым было вынесено обвинительное заключение. В связи с тем, что главный террорист этого инцидента был задержан в ночь самого теракта, двое из пяти других террористов приговорены к смертной казни", - приводит агентство Tasnim слова Мусави. В конце октября 2022 года пятеро неизвестных открыли стрельбу на территории мавзолея Шах-Черах в городе Шираз, расположенном на юге Ирана. Один из террористов был пойман в ночь теракта. Позже, иранские СМИ сообщали, что нападавшие не были гражданами Ирана. В результате террористического нападения, по данным СМИ, 13 человек погибли, еще 45 человек получили ранения.

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в мире, иран, шираз