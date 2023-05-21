Рейтинг@Mail.ru
В Иране вынесли приговор двоим причастным к теракту в мавзолее Шираза - РИА Новости, 21.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:31 21.05.2023
https://ria.ru/20230521/iran-1873280976.html
В Иране вынесли приговор двоим причастным к теракту в мавзолее Шираза
В Иране вынесли приговор двоим причастным к теракту в мавзолее Шираза - РИА Новости, 21.05.2023
В Иране вынесли приговор двоим причастным к теракту в мавзолее Шираза
Иранский суд по провинции Фарс, расположенной на юге страны, приговорил к смертной казни двух человек, причастных к теракту в мавзолее Шах-Черах в городе Шираз, РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T20:31
2023-05-21T20:31
в мире
иран
шираз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_0:161:3072:1889_1920x0_80_0_0_e0c7ea92110a2807445b98d9327c9ce9.jpg
МОСКВА. 21 мая – РИА Новости. Иранский суд по провинции Фарс, расположенной на юге страны, приговорил к смертной казни двух человек, причастных к теракту в мавзолее Шах-Черах в городе Шираз, об этом заявил главный прокурор провинции Сейед Казем Мусави. "Дело в связи с террористическим актом в святыне Шах-Черах имеет две стороны: первая связана с халатностью и непрофессионализмом правоохранительных органов, по этому вопросу дело находится на рассмотрении в Военном суде Фарса; вторая сторона - была рассмотрена в прокуратуре, и подсудимым было вынесено обвинительное заключение. В связи с тем, что главный террорист этого инцидента был задержан в ночь самого теракта, двое из пяти других террористов приговорены к смертной казни", - приводит агентство Tasnim слова Мусави. В конце октября 2022 года пятеро неизвестных открыли стрельбу на территории мавзолея Шах-Черах в городе Шираз, расположенном на юге Ирана. Один из террористов был пойман в ночь теракта. Позже, иранские СМИ сообщали, что нападавшие не были гражданами Ирана. В результате террористического нападения, по данным СМИ, 13 человек погибли, еще 45 человек получили ранения.
https://ria.ru/20230518/doroga-1872494433.html
иран
шираз
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_f09d7a7cb9ea00ce709b55efcb50c297.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, шираз
В мире, Иран, Шираз
В Иране вынесли приговор двоим причастным к теракту в мавзолее Шираза

Иранский суд приговорил двух участников теракта в мавзолее Шираза к смертной казни

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА. 21 мая – РИА Новости. Иранский суд по провинции Фарс, расположенной на юге страны, приговорил к смертной казни двух человек, причастных к теракту в мавзолее Шах-Черах в городе Шираз, об этом заявил главный прокурор провинции Сейед Казем Мусави.
"Дело в связи с террористическим актом в святыне Шах-Черах имеет две стороны: первая связана с халатностью и непрофессионализмом правоохранительных органов, по этому вопросу дело находится на рассмотрении в Военном суде Фарса; вторая сторона - была рассмотрена в прокуратуре, и подсудимым было вынесено обвинительное заключение. В связи с тем, что главный террорист этого инцидента был задержан в ночь самого теракта, двое из пяти других террористов приговорены к смертной казни", - приводит агентство Tasnim слова Мусави.
В конце октября 2022 года пятеро неизвестных открыли стрельбу на территории мавзолея Шах-Черах в городе Шираз, расположенном на юге Ирана. Один из террористов был пойман в ночь теракта. Позже, иранские СМИ сообщали, что нападавшие не были гражданами Ирана. В результате террористического нападения, по данным СМИ, 13 человек погибли, еще 45 человек получили ранения.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
Россия исполнила полуторавековую мечту царей и советской власти
18 мая, 08:00
 
В миреИранШираз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала