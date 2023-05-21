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Georgian Airways запретила президенту Грузии летать самолетами компании
Georgian Airways запретила президенту Грузии летать самолетами компании - РИА Новости, 21.05.2023
Georgian Airways запретила президенту Грузии летать самолетами компании
Грузинская национальная авиакомпания Georgian Airways не пустит президента Саломе Зурабишвили на борт своих самолетов, заявил директор перевозчика Тамаз... РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T11:30
2023-05-21T11:30
2023-05-21T12:41
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саломе зурабишвили
georgian airways
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ТБИЛИСИ, 21 мая — РИА Новости. Грузинская национальная авиакомпания Georgian Airways не пустит президента Саломе Зурабишвили на борт своих самолетов, заявил директор перевозчика Тамаз Гаиашвили. Так в Georgian Airways отреагировали на бойкот, который Зурабишвили объявила компании из-за решения начать прямые рейсы в Москву. Он также раскритиковал президента за ее позицию и деятельность, назвав их предательскими. Десятого мая президент России отменил визовый режим с Грузией и снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в республику. Первый после четырехлетнего перерыва рейс из Москвы приземлился в аэропорту Тбилиси 19 мая. На следующий день в Россию вылетел первый самолет Georgian Airways.Зурабишвили считает решение Москвы провокацией, а возобновление авиасообщения вызвало у нее возмущение. Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе назвал заявление президента полным абсурдом.
https://ria.ru/20230516/aviasoobschenie-1872261794.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, саломе зурабишвили, georgian airways
В мире, Грузия, Саломе Зурабишвили, Georgian Airways
Georgian Airways запретила президенту Грузии летать самолетами компании
Georgian Airways запретила президенту Грузии Зурабишвили летать самолетами авиакомпании
ТБИЛИСИ, 21 мая — РИА Новости. Грузинская национальная авиакомпания Georgian Airways не пустит президента Саломе Зурабишвили на борт своих самолетов, заявил директор перевозчика Тамаз Гаиашвили.
Так в Georgian Airways отреагировали на бойкот, который Зурабишвили объявила компании из-за решения начать прямые рейсы в Москву.
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"Госпожа Саломе объявила бойкот национальной авиакомпании. Мы объявляем ее персоной нон грата и, пока она не извинится перед грузинским народом, не пустим ее на борт", — говорится в заявлении Гиашвили.
Он также раскритиковал президента за ее позицию и деятельность, назвав их предательскими.
Десятого мая президент России отменил визовый режим с Грузией и снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в республику. Первый после четырехлетнего перерыва рейс из Москвы приземлился в аэропорту Тбилиси 19 мая. На следующий день в Россию вылетел первый самолет Georgian Airways.
Зурабишвили считает решение Москвы провокацией, а возобновление авиасообщения вызвало у нее возмущение. Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе назвал заявление президента полным абсурдом.
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