https://ria.ru/20230521/gruziya-1873216897.html

Georgian Airways запретила президенту Грузии летать самолетами компании

Georgian Airways запретила президенту Грузии летать самолетами компании - РИА Новости, 21.05.2023

Georgian Airways запретила президенту Грузии летать самолетами компании

Грузинская национальная авиакомпания Georgian Airways не пустит президента Саломе Зурабишвили на борт своих самолетов, заявил директор перевозчика Тамаз... РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T11:30

2023-05-21T11:30

2023-05-21T12:41

в мире

грузия

саломе зурабишвили

georgian airways

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ТБИЛИСИ, 21 мая — РИА Новости. Грузинская национальная авиакомпания Georgian Airways не пустит президента Саломе Зурабишвили на борт своих самолетов, заявил директор перевозчика Тамаз Гаиашвили. Так в Georgian Airways отреагировали на бойкот, который Зурабишвили объявила компании из-за решения начать прямые рейсы в Москву. Он также раскритиковал президента за ее позицию и деятельность, назвав их предательскими. Десятого мая президент России отменил визовый режим с Грузией и снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в республику. Первый после четырехлетнего перерыва рейс из Москвы приземлился в аэропорту Тбилиси 19 мая. На следующий день в Россию вылетел первый самолет Georgian Airways.Зурабишвили считает решение Москвы провокацией, а возобновление авиасообщения вызвало у нее возмущение. Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе назвал заявление президента полным абсурдом.

https://ria.ru/20230516/aviasoobschenie-1872261794.html

грузия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, грузия, саломе зурабишвили, georgian airways