https://ria.ru/20230521/gretsiya-1873296317.html

В Греции на выборах лидирует правящая партия "Новая демократия"

В Греции на выборах лидирует правящая партия "Новая демократия" - РИА Новости, 21.05.2023

В Греции на выборах лидирует правящая партия "Новая демократия"

Консервативная партия "Новая демократия" Кириакоса Мицотакиса на парламентских выборах в Греции лидирует с большим отрывом, однако не сможет самостоятельно... РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T23:28

2023-05-21T23:28

2023-05-21T23:29

в мире

греция

кириакос мицотакис

ника

алексис ципрас

янис варуфакис

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АФИНЫ, 21 мая - РИА Новости. Консервативная партия "Новая демократия" Кириакоса Мицотакиса на парламентских выборах в Греции лидирует с большим отрывом, однако не сможет самостоятельно сформировать правительство, свидетельствуют данные МВД Греции после подсчета 66,68% бюллетеней. "Новая демократия" набирает 40,83% голосов и получает 145 мест в 300-местном парламенте. Оппозиционная Коалиция радикальных левых СИРИЗА-Прогрессивный альянс экс-премьера Алексиса Ципраса получает 20,1% голосов и 72 места в парламенте. Всегреческое социалистическое движение ПАСОК с 11,91% получит 42 мандата. Компартия Греции (КПГ) с 7,06% голосов - 25 мест. Крайне правое "Греческое решение" ("Эллиники лиси") Кириакоса Велопулоса набирает 4,5% и получает 16 мест. По предварительным данным, движение МЕРА25 экс-министра финансов Яниса Варуфакиса с 2,49% голосов не проходит в парламент, поскольку не преодолевает трехпроцентный барьер. В парламент может пройти малоизвестная партия "Ники" ("Победа"), позиционирующая себя как "демократическое патриотическое движение", - у нее 2,93% голосов. На грани прохождения в парламент находится политическое движение "Курс свободы" (или "Плавание свободы"), лидером которого является экс-спикер парламента Зои Константопулу, - оно набирает 2,79% голосов. Эти данные значительно расходятся с данными опросов. Парламент становится пятипартийным из шестипартийного. Однако, поскольку ни одна партия не набирает абсолютного большинства в 151 место, а создание коалиционного правительства маловероятно из-за больших разногласий, в Греции ожидается проведение повторных выборов, уже по усиленно-пропорциональной системе. По ней набравшая больше других голосов партия получит бонус от 20 до 50 мест в зависимости от количества голосов.

https://ria.ru/20230516/vody-1872272511.html

https://ria.ru/20230510/politika-1870706504.html

https://ria.ru/20230521/vybory-1873269790.html

греция

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в мире, греция, кириакос мицотакис, ника, алексис ципрас, янис варуфакис