В Гондурасе вновь продлили режим ЧС для борьбы с преступностью
Власти Гондураса в очередной раз продлило на 45 дней режим ЧС для борьбы с преступностью
© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Наручники . Архивное фото
МЕХИКО, 21 мая - РИА Новости. Правительство Гондураса для противодействия организованной преступности в очередной раз продлило на 45 дней установленный в декабре режим чрезвычайной ситуации.
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"Правительство Гондураса в лице Совета министров во главе с президентом Сиомарой Кастро согласилось продлить режим частичной чрезвычайной ситуации еще на 45 дней с целью дальнейшего противодействия росту преступности в стране. Введенная мера будет действовать с 18:00 воскресенья, 21 мая 2023 года, до 18:00 среды, 5 июля 2023 года", - говорится в сообщении на сайте министерства безопасности страны.
Введённый 6 декабря режим ЧС распространялся на столицу Тегусигальпу и город Сан-Педро-Сула, позднее он был расширен на 74 муниципалитета, а сейчас действует в 123-х. Причиной ограничения конституционных прав и введения комендантского часа стали, согласно тексту изначального указа, "серьезные нарушения спокойствия и безопасности, царящие в основных городах страны, вызванные главным образом организованными преступными группами, действующими как мафия, подвергающими опасности жизнь и имущество людей, затевающими и осуществляющими вымогательства, убийства, грабежи, незаконный оборот наркотиков и похищения людей, которые население называет тревожным общественным бедствием".
С декабря правительству удалось ликвидировать более 150 преступных группировок и арестовать 3134 человека. Силовые структуры во время рейдов изъяли более 2,2 тонны марихуаны, полтонны кокаина и крэка, 1373 автомобиля и 6441 мотоцикл.