https://ria.ru/20230521/gonduras-1873193246.html

В Гондурасе вновь продлили режим ЧС для борьбы с преступностью

В Гондурасе вновь продлили режим ЧС для борьбы с преступностью - РИА Новости, 21.05.2023

В Гондурасе вновь продлили режим ЧС для борьбы с преступностью

Правительство Гондураса для противодействия организованной преступности в очередной раз продлило на 45 дней установленный в декабре режим чрезвычайной ситуации. РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T06:43

2023-05-21T06:43

2023-05-21T06:45

гондурас

тегусигальпа

сан-педро-сула

сиомара кастро

в мире

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МЕХИКО, 21 мая - РИА Новости. Правительство Гондураса для противодействия организованной преступности в очередной раз продлило на 45 дней установленный в декабре режим чрезвычайной ситуации. Введённый 6 декабря режим ЧС распространялся на столицу Тегусигальпу и город Сан-Педро-Сула, позднее он был расширен на 74 муниципалитета, а сейчас действует в 123-х. Причиной ограничения конституционных прав и введения комендантского часа стали, согласно тексту изначального указа, "серьезные нарушения спокойствия и безопасности, царящие в основных городах страны, вызванные главным образом организованными преступными группами, действующими как мафия, подвергающими опасности жизнь и имущество людей, затевающими и осуществляющими вымогательства, убийства, грабежи, незаконный оборот наркотиков и похищения людей, которые население называет тревожным общественным бедствием". С декабря правительству удалось ликвидировать более 150 преступных группировок и арестовать 3134 человека. Силовые структуры во время рейдов изъяли более 2,2 тонны марихуаны, полтонны кокаина и крэка, 1373 автомобиля и 6441 мотоцикл.

https://ria.ru/20230521/avtogonki-1873190908.html

гондурас

тегусигальпа

сан-педро-сула

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гондурас, тегусигальпа, сан-педро-сула, сиомара кастро, в мире