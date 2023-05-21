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Треть жителей Германии столкнулись с дефицитом лекарств, показал опрос - РИА Новости, 21.05.2023
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17:19 21.05.2023
https://ria.ru/20230521/germaniya-1873256320.html
Треть жителей Германии столкнулись с дефицитом лекарств, показал опрос
Треть жителей Германии столкнулись с дефицитом лекарств, показал опрос - РИА Новости, 21.05.2023
Треть жителей Германии столкнулись с дефицитом лекарств, показал опрос
Около трети жителей ФРГ за последние 12 месяцев сталкивались с нехваткой лекарств, сообщает немецкое издание Merkur со ссылкой на результаты опроса,... РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T17:19
2023-05-21T17:19
германия
в мире
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БЕРЛИН, 21 мая - РИА Новости. Около трети жителей ФРГ за последние 12 месяцев сталкивались с нехваткой лекарств, сообщает немецкое издание Merkur со ссылкой на результаты опроса, проведенного по заказу Федеральной ассоциации фармацевтических производителей. "В ходе опроса, проведенного по заказу Федеральной ассоциации производителей фармацевтической продукции, около 35% респондентов заявили, что в прошлом году у них были трудности с покупкой лекарств. В аналогичном опросе, проведенном Ассоциацией годом ранее, лишь 18% респондентов заявляли, что у них были проблемы с покупкой лекарств", - приводит издание данные опроса. Отмечается при этом, что недовольными оставались не только потребители - претензии звучат и со стороны самих аптек. Ранее сообщалось, что в Германии длительное время наблюдаются перебои с поставками лекарств, среди них антибиотики, обезболивающие, сиропы от гриппа для детей и лекарства от рака. Сообщается, что в апреле были зарегистрированы перебои с поставками 480 лекарственных препаратов. Так, Федеральная врачебная палата Германии призвала правительство создать национальный резерв жизненно необходимых лекарств на фоне продолжительных перебоев с поставками медикаментов из-за рубежа.
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германия, в мире
Германия, В мире
Треть жителей Германии столкнулись с дефицитом лекарств, показал опрос

Опрос показал, что треть жителей Германии за год столкнулись с дефицитом лекарств

© AP Photo / Markus SchreiberСимволика ЕС в метро Берлина
Символика ЕС в метро Берлина - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Символика ЕС в метро Берлина. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 21 мая - РИА Новости. Около трети жителей ФРГ за последние 12 месяцев сталкивались с нехваткой лекарств, сообщает немецкое издание Merkur со ссылкой на результаты опроса, проведенного по заказу Федеральной ассоциации фармацевтических производителей.
"В ходе опроса, проведенного по заказу Федеральной ассоциации производителей фармацевтической продукции, около 35% респондентов заявили, что в прошлом году у них были трудности с покупкой лекарств. В аналогичном опросе, проведенном Ассоциацией годом ранее, лишь 18% респондентов заявляли, что у них были проблемы с покупкой лекарств", - приводит издание данные опроса. Отмечается при этом, что недовольными оставались не только потребители - претензии звучат и со стороны самих аптек.
Ранее сообщалось, что в Германии длительное время наблюдаются перебои с поставками лекарств, среди них антибиотики, обезболивающие, сиропы от гриппа для детей и лекарства от рака. Сообщается, что в апреле были зарегистрированы перебои с поставками 480 лекарственных препаратов.
Так, Федеральная врачебная палата Германии призвала правительство создать национальный резерв жизненно необходимых лекарств на фоне продолжительных перебоев с поставками медикаментов из-за рубежа.
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