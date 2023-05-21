https://ria.ru/20230521/germaniya-1873222436.html
В Германии расследуют симптомы отравления у российских участниц конференции
В Германии расследуют симптомы отравления у российских участниц конференции - РИА Новости, 21.05.2023
В Германии расследуют симптомы отравления у российских участниц конференции
Полиция Берлина расследует симптомы отравления у двух российских участников конференции, прошедшей в конце апреля, пишет газета Welt am Sonntag. РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T12:22
2023-05-21T12:22
2023-05-21T14:17
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БЕРЛИН, 21 мая — РИА Новости. Полиция Берлина расследует симптомы отравления у двух российских участников конференции, прошедшей в конце апреля, пишет газета Welt am Sonntag. Речь идет о двух женщинах, которых издание называет "оппозиционными журналистками". По сведениям издания, они пожаловались на проблемы со здоровьем, причем одна из них заподозрила отравление. "На основании имеющейся информации открыто дело", — сказали газете в управлении уголовного розыска. О подробностях инцидента в полиции рассказывать не стали, сославшись на продолжающееся расследование.
https://ria.ru/20230519/otravlenie-1872980269.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, берлин (город), германия
В мире, Берлин (город), Германия
В Германии расследуют симптомы отравления у российских участниц конференции
Полиция Германии расследует симптомы отравления у двух российских участниц конференции
БЕРЛИН, 21 мая — РИА Новости.
Полиция Берлина расследует симптомы отравления у двух российских участников конференции, прошедшей в конце апреля, пишет газета Welt am Sonntag
.
Речь идет о двух женщинах, которых издание называет "оппозиционными журналистками". По сведениям издания, они пожаловались на проблемы со здоровьем, причем одна из них заподозрила отравление.
"На основании имеющейся информации открыто дело", — сказали газете в управлении уголовного розыска.
О подробностях инцидента в полиции рассказывать не стали, сославшись на продолжающееся расследование.
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