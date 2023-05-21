https://ria.ru/20230521/germaniya-1873222436.html

В Германии расследуют симптомы отравления у российских участниц конференции

В Германии расследуют симптомы отравления у российских участниц конференции - РИА Новости, 21.05.2023

В Германии расследуют симптомы отравления у российских участниц конференции

Полиция Берлина расследует симптомы отравления у двух российских участников конференции, прошедшей в конце апреля, пишет газета Welt am Sonntag. РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T12:22

2023-05-21T12:22

2023-05-21T14:17

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БЕРЛИН, 21 мая — РИА Новости. Полиция Берлина расследует симптомы отравления у двух российских участников конференции, прошедшей в конце апреля, пишет газета Welt am Sonntag. Речь идет о двух женщинах, которых издание называет "оппозиционными журналистками". По сведениям издания, они пожаловались на проблемы со здоровьем, причем одна из них заподозрила отравление. "На основании имеющейся информации открыто дело", — сказали газете в управлении уголовного розыска. О подробностях инцидента в полиции рассказывать не стали, сославшись на продолжающееся расследование.

https://ria.ru/20230519/otravlenie-1872980269.html

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Екатерина Зайцева

в мире, берлин (город), германия