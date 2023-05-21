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В Германии расследуют симптомы отравления у российских участниц конференции - РИА Новости, 21.05.2023
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12:22 21.05.2023 (обновлено: 14:17 21.05.2023)
https://ria.ru/20230521/germaniya-1873222436.html
В Германии расследуют симптомы отравления у российских участниц конференции
В Германии расследуют симптомы отравления у российских участниц конференции - РИА Новости, 21.05.2023
В Германии расследуют симптомы отравления у российских участниц конференции
Полиция Берлина расследует симптомы отравления у двух российских участников конференции, прошедшей в конце апреля, пишет газета Welt am Sonntag. РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T12:22
2023-05-21T14:17
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берлин (город)
германия
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БЕРЛИН, 21 мая — РИА Новости. Полиция Берлина расследует симптомы отравления у двух российских участников конференции, прошедшей в конце апреля, пишет газета Welt am Sonntag. Речь идет о двух женщинах, которых издание называет "оппозиционными журналистками". По сведениям издания, они пожаловались на проблемы со здоровьем, причем одна из них заподозрила отравление. "На основании имеющейся информации открыто дело", — сказали газете в управлении уголовного розыска. О подробностях инцидента в полиции рассказывать не стали, сославшись на продолжающееся расследование.
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берлин (город)
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в мире, берлин (город), германия
В мире, Берлин (город), Германия
В Германии расследуют симптомы отравления у российских участниц конференции

Полиция Германии расследует симптомы отравления у двух российских участниц конференции

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия
Национальный флаг Федеративной Республики Германия - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕРЛИН, 21 мая — РИА Новости. Полиция Берлина расследует симптомы отравления у двух российских участников конференции, прошедшей в конце апреля, пишет газета Welt am Sonntag.
Речь идет о двух женщинах, которых издание называет "оппозиционными журналистками". По сведениям издания, они пожаловались на проблемы со здоровьем, причем одна из них заподозрила отравление.
"На основании имеющейся информации открыто дело", — сказали газете в управлении уголовного розыска.
О подробностях инцидента в полиции рассказывать не стали, сославшись на продолжающееся расследование.
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