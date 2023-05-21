https://ria.ru/20230521/gagauziya-1873235536.html
В Комрате начался еще один митинг, организованный местными активистами
В Комрате начался еще один митинг, организованный местными активистами - РИА Новости, 21.05.2023
В Комрате начался еще один митинг, организованный местными активистами
В столице Гагаузской автономии Комрате на центральной площади начался еще один общенациональный митинг - народное собрание, организованное гражданским... РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T14:28
2023-05-21T14:28
2023-05-21T14:48
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КОМРАТ (Молдавия), 21 мая - РИА Новости. В столице Гагаузской автономии Комрате на центральной площади начался еще один общенациональный митинг - народное собрание, организованное гражданским активистом Михаилом Влахом и его сторонниками, передает корреспондент РИА Новости. Ранее в Комрате у Аллеи славы прошел митинг в поддержку референдума об определении геополитического и экономического вектора Молдавии, организованный оппозиционной партией "Шор". Его участники единогласно приняли декларацию об организации такого референдума. По его словам, на митинге гагаузы наконец-то заявят о том, что в Молдавии есть автономия, "политическая автономия со всеми правами и полномочиями, и мы сами решаем внутреннюю и внешнюю политику Гагаузии". Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии, и более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз - торгово-экономическое объединение, в которое на тот момент входили Россия, Белоруссия и Казахстан. С тех пор между центральной и местной властями выстроились напряженные отношения. Кишинев исключил главного прокурора автономии из состава Высшего совета прокуроров Молдавии, а руководителя автономии (башкана) - из cовбеза республики, несмотря на то, что башкан является единственным избранным (а не назначенным) членом правительства Молдавии.
https://ria.ru/20230520/moldaviya-1872931389.html
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в мире, молдавия, россия, таможенный союз, гагаузия
В мире, Молдавия, Россия, Таможенный союз, Гагаузия
В Комрате начался еще один митинг, организованный местными активистами
В Комрате начался еще один общенациональный митинг, организованный местными активистами
КОМРАТ (Молдавия), 21 мая - РИА Новости. В столице Гагаузской автономии Комрате на центральной площади начался еще один общенациональный митинг - народное собрание, организованное гражданским активистом Михаилом Влахом и его сторонниками, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в Комрате у Аллеи славы прошел митинг в поддержку референдума об определении геополитического и экономического вектора Молдавии, организованный оппозиционной партией "Шор". Его участники единогласно приняли декларацию об организации такого референдума.
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«
"Мы против того, чтобы Молдова выходила из стран СНГ, мы - за нейтральный статус, который черным по белому прописан в Конституции Молдовы. Мы должны это свято защищать. Мы против того, что центральные власти проводят гонения на оппозиционных лидеров и вообще на всех людей, которые высказываются не так, как хочет власть", - сказал Влах корреспонденту РИА Новости.
По его словам, на митинге гагаузы наконец-то заявят о том, что в Молдавии есть автономия, "политическая автономия со всеми правами и полномочиями, и мы сами решаем внутреннюю и внешнюю политику Гагаузии".
«
"Мы против того, чтобы были нападения центральных властей на особый статус Гагаузии. Если есть выбор гагаузского народа, который решил во втором туре голосования за главу автономии, кого они хотят видеть в этой должности, то надо его уважать. Депутаты Народного собрания Гагаузии (местный парламент - ред.) объявили недавно о проведении съезда депутатов всех уровней, и это будет долгожданное событие для гагаузского народа", - отметил Влах.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии, и более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз - торгово-экономическое объединение, в которое на тот момент входили Россия, Белоруссия и Казахстан. С тех пор между центральной и местной властями выстроились напряженные отношения. Кишинев исключил главного прокурора автономии из состава Высшего совета прокуроров Молдавии, а руководителя автономии (башкана) - из cовбеза республики, несмотря на то, что башкан является единственным избранным (а не назначенным) членом правительства Молдавии.
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