https://ria.ru/20230521/gagauziya-1873218219.html

В столице Гагаузии начался митинг за референдум о внешнем курсе Молдавии

В столице Гагаузии начался митинг за референдум о внешнем курсе Молдавии - РИА Новости, 21.05.2023

В столице Гагаузии начался митинг за референдум о внешнем курсе Молдавии

Митинг за инициирование референдума об определении геополитического вектора Молдавии проходит в центре столицы Гагаузской автономии Комрате, передает... РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T11:42

2023-05-21T11:42

2023-05-21T14:17

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КОМРАТ (Молдавия), 21 мая – РИА Новости. Митинг за инициирование референдума об определении геополитического вектора Молдавии проходит в центре столицы Гагаузской автономии Комрате, передает корреспондент РИА Новости. "Жители Гагаузии, района Вулканешт, Чадыр-Лунги и Комрата собрались на центральной площади Комрата, чтобы высказать центральным властям в первую очередь: мы против того, чтобы Молдова вступала в какие-то военные политические блоки, такие как НАТО. И второй вопрос - мы инициируем референдум по внешнему курсу республики. Речь идет о том, чтобы поставить вопросы: "Вы хотите в Европу, вы хотите в НАТО?" - рассказал РИА Новости активист партии "Шор" Сергей Бургуджи. По его словам, социологические исследования показывают, что большинство населения против того, чтобы республика вступала в какие-либо военные блоки, в частности в НАТО. Более того, в конституции закреплен нейтральный статус Молдавии. Митинг в поддержку референдума политформирование проводит, помимо южного города Комрата, еще в двух городах – в "северной столице" Молдавии Бельцах и в городе Оргееве, находящемся в центральной части страны. Кроме митинга, организуемого партией "Шор", в Комрате в воскресенье заявлены еще две акции, которые намерены провести общественные деятели. Одновременно с митингом за референдум в столице Гагаузии проведет акцию со своими сторонниками общественный деятель Федор Добров. А чуть позже по времени намечен еще один митинг, который организует гражданский активист автономии, глава наблюдательного совета общественной телерадиокомпании GRT Михаил Влах. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.

https://ria.ru/20230517/gagauziya-1872351553.html

https://ria.ru/20230520/moldaviya-1872931389.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Митинг за референдум об определении геополитического вектора Молдавии Митинг за референдум об определении геополитического вектора Молдавии 2023-05-21T11:42 true PT0M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, гагаузия, комрат