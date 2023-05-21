https://ria.ru/20230521/gagauziya-1873218219.html
В столице Гагаузии начался митинг за референдум о внешнем курсе Молдавии
В столице Гагаузии начался митинг за референдум о внешнем курсе Молдавии - РИА Новости, 21.05.2023
В столице Гагаузии начался митинг за референдум о внешнем курсе Молдавии
Митинг за инициирование референдума об определении геополитического вектора Молдавии проходит в центре столицы Гагаузской автономии Комрате, передает... РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T11:42
2023-05-21T11:42
2023-05-21T14:17
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молдавия
гагаузия
комрат
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КОМРАТ (Молдавия), 21 мая – РИА Новости. Митинг за инициирование референдума об определении геополитического вектора Молдавии проходит в центре столицы Гагаузской автономии Комрате, передает корреспондент РИА Новости. "Жители Гагаузии, района Вулканешт, Чадыр-Лунги и Комрата собрались на центральной площади Комрата, чтобы высказать центральным властям в первую очередь: мы против того, чтобы Молдова вступала в какие-то военные политические блоки, такие как НАТО. И второй вопрос - мы инициируем референдум по внешнему курсу республики. Речь идет о том, чтобы поставить вопросы: "Вы хотите в Европу, вы хотите в НАТО?" - рассказал РИА Новости активист партии "Шор" Сергей Бургуджи. По его словам, социологические исследования показывают, что большинство населения против того, чтобы республика вступала в какие-либо военные блоки, в частности в НАТО. Более того, в конституции закреплен нейтральный статус Молдавии. Митинг в поддержку референдума политформирование проводит, помимо южного города Комрата, еще в двух городах – в "северной столице" Молдавии Бельцах и в городе Оргееве, находящемся в центральной части страны. Кроме митинга, организуемого партией "Шор", в Комрате в воскресенье заявлены еще две акции, которые намерены провести общественные деятели. Одновременно с митингом за референдум в столице Гагаузии проведет акцию со своими сторонниками общественный деятель Федор Добров. А чуть позже по времени намечен еще один митинг, который организует гражданский активист автономии, глава наблюдательного совета общественной телерадиокомпании GRT Михаил Влах. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
https://ria.ru/20230517/gagauziya-1872351553.html
https://ria.ru/20230520/moldaviya-1872931389.html
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Митинг за референдум об определении геополитического вектора Молдавии
Митинг за референдум об определении геополитического вектора Молдавии
2023-05-21T11:42
true
PT0M41S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, гагаузия, комрат
В мире, Молдавия, Гагаузия, Комрат
В столице Гагаузии начался митинг за референдум о внешнем курсе Молдавии
Митинг за референдум о геополитическом векторе Молдавии начался в столице Гагаузии Комрате
КОМРАТ (Молдавия), 21 мая – РИА Новости. Митинг за инициирование референдума об определении геополитического вектора Молдавии проходит в центре столицы Гагаузской автономии Комрате, передает корреспондент РИА Новости.
"Жители Гагаузии, района Вулканешт, Чадыр-Лунги и Комрата
собрались на центральной площади Комрата, чтобы высказать центральным властям в первую очередь: мы против того, чтобы Молдова вступала в какие-то военные политические блоки, такие как НАТО
. И второй вопрос - мы инициируем референдум по внешнему курсу республики. Речь идет о том, чтобы поставить вопросы: "Вы хотите в Европу
, вы хотите в НАТО?" - рассказал РИА Новости активист партии "Шор" Сергей Бургуджи.
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По его словам, социологические исследования показывают, что большинство населения против того, чтобы республика вступала в какие-либо военные блоки, в частности в НАТО. Более того, в конституции закреплен нейтральный статус Молдавии.
«
"И большинство населения против разрыва отношений с Российской Федерацией. Потому что исторически у Гагаузии были хорошие, дружеские связи с Россией. Действия центральных властей противоречат конституции. Поэтому лидер партии "Шор" Илан Шор принял решение проконсультироваться, провести национальные собрания в трех городах – на севере, в центре и на юге страны", - отметил Бургуджи.
Митинг в поддержку референдума политформирование проводит, помимо южного города Комрата, еще в двух городах – в "северной столице" Молдавии Бельцах и в городе Оргееве, находящемся в центральной части страны.
Кроме митинга, организуемого партией "Шор", в Комрате в воскресенье заявлены еще две акции, которые намерены провести общественные деятели. Одновременно с митингом за референдум в столице Гагаузии проведет акцию со своими сторонниками общественный деятель Федор Добров. А чуть позже по времени намечен еще один митинг, который организует гражданский активист автономии, глава наблюдательного совета общественной телерадиокомпании GRT Михаил Влах.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев
провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз
.
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