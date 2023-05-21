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МИД раскритиковал эксперименты "Группы семи" по энергопереходу - РИА Новости, 21.05.2023
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16:22 21.05.2023
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МИД раскритиковал эксперименты "Группы семи" по энергопереходу
МИД раскритиковал эксперименты "Группы семи" по энергопереходу - РИА Новости, 21.05.2023
МИД раскритиковал эксперименты "Группы семи" по энергопереходу
Эксперименты "Группы семи" в области энергоперехода и внедрения "зелёных технологий" не позволяют сформировать устойчивый энергобаланс, заявили в воскресенье в... РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T16:22
2023-05-21T16:22
экономика
g7
саммит g7
япония
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Эксперименты "Группы семи" в области энергоперехода и внедрения "зелёных технологий" не позволяют сформировать устойчивый энергобаланс, заявили в воскресенье в МИД России в комментарии о прошедшем в японской Хиросиме саммите G7. "Такие нововведения могут позволить себе страны с высоким уровнем достатка. Их навязывание государствам, и без того на протяжении долгого времени испытывавшим энергетический голод, подрывает основу для устойчивого роста национальных хозяйств", - подчеркнули в ведомстве.
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экономика, g7, саммит g7, япония, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Экономика, G7, Саммит G7, Япония, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД раскритиковал эксперименты "Группы семи" по энергопереходу

МИД: эксперименты G7 по энергопереходу не позволяют создать устойчивый энергобаланс

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Эксперименты "Группы семи" в области энергоперехода и внедрения "зелёных технологий" не позволяют сформировать устойчивый энергобаланс, заявили в воскресенье в МИД России в комментарии о прошедшем в японской Хиросиме саммите G7.
«

"Семерочные" эксперименты по энергопереходу и внедрению "зеленых технологий" не позволяют ввиду их ненадежности сформировать устойчивый энергобаланс", - говорится в сообщении МИД России.

"Такие нововведения могут позволить себе страны с высоким уровнем достатка. Их навязывание государствам, и без того на протяжении долгого времени испытывавшим энергетический голод, подрывает основу для устойчивого роста национальных хозяйств", - подчеркнули в ведомстве.
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ЭкономикаG7Саммит G7ЯпонияРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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