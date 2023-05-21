https://ria.ru/20230521/g7-1873250210.html

МИД раскритиковал эксперименты "Группы семи" по энергопереходу

МИД раскритиковал эксперименты "Группы семи" по энергопереходу - РИА Новости, 21.05.2023

МИД раскритиковал эксперименты "Группы семи" по энергопереходу

Эксперименты "Группы семи" в области энергоперехода и внедрения "зелёных технологий" не позволяют сформировать устойчивый энергобаланс, заявили в воскресенье в... РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T16:22

2023-05-21T16:22

2023-05-21T16:22

экономика

g7

саммит g7

япония

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Эксперименты "Группы семи" в области энергоперехода и внедрения "зелёных технологий" не позволяют сформировать устойчивый энергобаланс, заявили в воскресенье в МИД России в комментарии о прошедшем в японской Хиросиме саммите G7. "Такие нововведения могут позволить себе страны с высоким уровнем достатка. Их навязывание государствам, и без того на протяжении долгого времени испытывавшим энергетический голод, подрывает основу для устойчивого роста национальных хозяйств", - подчеркнули в ведомстве.

https://ria.ru/20230421/evropa-1866743487.html

япония

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, g7, саммит g7, япония, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)