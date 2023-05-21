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В Японии завершился саммит "Большой семерки" - РИА Новости, 21.05.2023
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08:55 21.05.2023 (обновлено: 10:43 21.05.2023)
https://ria.ru/20230521/g7-1873202131.html
В Японии завершился саммит "Большой семерки"
В Японии завершился саммит "Большой семерки" - РИА Новости, 21.05.2023
В Японии завершился саммит "Большой семерки"
Премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил о завершении саммита G7 на итоговой пресс-конференции в Парке мира Хиросимы. РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T08:55
2023-05-21T10:43
в мире
япония
хиросима (префектура)
g7
саммит g7
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ХИРОСИМА (Япония), 21 мая - РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил о завершении саммита G7 на итоговой пресс-конференции в Парке мира Хиросимы.В 2023 году председательство в "группе семи" перешло Японии. Саммит проходит в Хиросиме 19-21 мая. Помимо стран "семерки" приглашение на него получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам, а также председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие на Форуме тихоокеанских островов Острова Кука и председательствующие в Африканском союзе Коморские Острова.Приглашение получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, Всемирной организации здравоохранения и Всемирной торговой организации.В субботу на саммит также приехал Владимир Зеленский.
https://ria.ru/20230520/semerka-1873026015.html
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в мире, япония, хиросима (префектура), g7, саммит g7
В мире, Япония, Хиросима (префектура), G7, Саммит G7
В Японии завершился саммит "Большой семерки"

Премьер Японии Кисида официально объявил о завершении саммита "Большой семерки" в Хиросиме

© AP Photo / Stefan RousseauЛидеры G7 во время рабочего обеда в рамках саммита в Хиросиме
Лидеры G7 во время рабочего обеда в рамках саммита в Хиросиме - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
© AP Photo / Stefan Rousseau
Лидеры G7 во время рабочего обеда в рамках саммита в Хиросиме
Читать ria.ru в
ХИРОСИМА (Япония), 21 мая - РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил о завершении саммита G7 на итоговой пресс-конференции в Парке мира Хиросимы.
«
"Саммит G7 в Хиросиме, завершив все сессии, опустил занавес. Я благодарен участвовавшим в нем лидерам стран G7, лидерам восьми приглашенных стран, главам семи международных организаций и всем участникам", - заявил Кисида.
В 2023 году председательство в "группе семи" перешло Японии. Саммит проходит в Хиросиме 19-21 мая. Помимо стран "семерки" приглашение на него получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам, а также председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие на Форуме тихоокеанских островов Острова Кука и председательствующие в Африканском союзе Коморские Острова.
Приглашение получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, Всемирной организации здравоохранения и Всемирной торговой организации.
В субботу на саммит также приехал Владимир Зеленский.
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