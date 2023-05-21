https://ria.ru/20230521/g7-1873202131.html

В Японии завершился саммит "Большой семерки"

В Японии завершился саммит "Большой семерки" - РИА Новости, 21.05.2023

В Японии завершился саммит "Большой семерки"

Премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил о завершении саммита G7 на итоговой пресс-конференции в Парке мира Хиросимы. РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T08:55

2023-05-21T08:55

2023-05-21T10:43

в мире

япония

хиросима (префектура)

g7

саммит g7

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ХИРОСИМА (Япония), 21 мая - РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил о завершении саммита G7 на итоговой пресс-конференции в Парке мира Хиросимы.В 2023 году председательство в "группе семи" перешло Японии. Саммит проходит в Хиросиме 19-21 мая. Помимо стран "семерки" приглашение на него получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам, а также председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие на Форуме тихоокеанских островов Острова Кука и председательствующие в Африканском союзе Коморские Острова.Приглашение получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, Всемирной организации здравоохранения и Всемирной торговой организации.В субботу на саммит также приехал Владимир Зеленский.

https://ria.ru/20230520/semerka-1873026015.html

япония

хиросима (префектура)

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Ольга Фомченкова

в мире, япония, хиросима (префектура), g7, саммит g7