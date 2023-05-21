https://ria.ru/20230521/g7-1873192839.html

В США раскрыли подлинную причину встречи лидеров G7

В США раскрыли подлинную причину встречи лидеров G7 - РИА Новости, 21.05.2023

В США раскрыли подлинную причину встречи лидеров G7

Саммит "Большой семерки" в Хиросиме превратился в "клуб одиноких сердец", где каждый из лидеров мог пожаловаться на трудное положение, связанное с низким... РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T06:18

2023-05-21T06:18

2023-05-21T15:51

в мире

италия

джорджа мелони

g7

хиросима (префектура)

франция

джо байден

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/13/1873013548_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3567904ebcbcc1451d1d522f5ca232de.jpg

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Саммит "Большой семерки" в Хиросиме превратился в "клуб одиноких сердец", где каждый из лидеров мог пожаловаться на трудное положение, связанное с низким уровнем поддержки среди сограждан, пишет обозреватель The New York Times Питер Бейкер."Для господина Байдена и его коллег из ведущих держав мира это эпоха демократического разочарования, когда избиратели кажутся постоянно недовольными своими президентами и премьер-министрами. По тем или иным причинам каждый лидер находится в затруднительном положении", — говорится в статье.Журналист приводит данные опроса Morning Consult, согласно которым ни один из лидеров G7 не может заручиться поддержкой большинства населения собственной страны. Самым лучшим результатом, согласно рейтингу, может похвастаться премьер-министр Италии Джорджа Мелони, имея рейтинг одобрения лишь 49 процентов.В качестве причин такого положения президента США Байдена автор называет проблемы с государственным долгом, инфляцию, преступность и опасения в связи с его возрастом. Низкий уровень поддержки президента Франции Макрона Бейкер связывает с пенсионной реформой. Опросы в других странах также не добавляют оптимизма их лидерам."Если бы выборы были проведены сейчас, недавние опросы показывают, что Консервативная партия Сунака проиграла бы Лейбористской партии в Великобритании, Либеральная партия Трюдо проиграла бы Консервативной партии в Канаде, а Социал-демократическая партия Шольца проиграла бы Христианско-демократическому союзу в Германии", — заявил журналист.Бейкер отметил, что саммит G7 в японском городе Хиросима стал прекрасной возможностью для непопулярных в собственных странах лидеров поделиться переживаниями и обменяться идеями о том, как завоевать благосклонность избирателей.Саммит "Большой семерки" стартовал 19 мая в японском городе Хиросима и продлится до 21 мая включительно.

https://ria.ru/20230520/bayden-1873127702.html

https://ria.ru/20230521/kanada-1873189755.html

https://ria.ru/20230512/putin-1871247075.html

италия

хиросима (префектура)

франция

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, италия, джорджа мелони, g7, хиросима (префектура), франция, джо байден, сша