В США раскрыли подлинную причину встречи лидеров G7
NYT: лидеры G7 собрались, чтобы пожаловаться на отсутствие поддержки среди сограждан
© AP Photo / Kenny Holston/Pool Лидеры G7 в храме Ицукусима, Хиросима
© AP Photo / Kenny Holston/Pool
Лидеры G7 в храме Ицукусима, Хиросима
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Саммит "Большой семерки" в Хиросиме превратился в "клуб одиноких сердец", где каждый из лидеров мог пожаловаться на трудное положение, связанное с низким уровнем поддержки среди сограждан, пишет обозреватель The New York Times Питер Бейкер.
"Для господина Байдена и его коллег из ведущих держав мира это эпоха демократического разочарования, когда избиратели кажутся постоянно недовольными своими президентами и премьер-министрами. По тем или иным причинам каждый лидер находится в затруднительном положении", — говорится в статье.
Журналист приводит данные опроса Morning Consult, согласно которым ни один из лидеров G7 не может заручиться поддержкой большинства населения собственной страны. Самым лучшим результатом, согласно рейтингу, может похвастаться премьер-министр Италии Джорджа Мелони, имея рейтинг одобрения лишь 49 процентов.
В качестве причин такого положения президента США Байдена автор называет проблемы с государственным долгом, инфляцию, преступность и опасения в связи с его возрастом. Низкий уровень поддержки президента Франции Макрона Бейкер связывает с пенсионной реформой. Опросы в других странах также не добавляют оптимизма их лидерам.
"Если бы выборы были проведены сейчас, недавние опросы показывают, что Консервативная партия Сунака проиграла бы Лейбористской партии в Великобритании, Либеральная партия Трюдо проиграла бы Консервативной партии в Канаде, а Социал-демократическая партия Шольца проиграла бы Христианско-демократическому союзу в Германии", — заявил журналист.
Бейкер отметил, что саммит G7 в японском городе Хиросима стал прекрасной возможностью для непопулярных в собственных странах лидеров поделиться переживаниями и обменяться идеями о том, как завоевать благосклонность избирателей.
Саммит "Большой семерки" стартовал 19 мая в японском городе Хиросима и продлится до 21 мая включительно.