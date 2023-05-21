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Южнокорейские эксперты вылетели в Японию для инспекции воды с "Фукусимы"
Южнокорейские эксперты вылетели в Японию для инспекции воды с "Фукусимы" - РИА Новости, 21.05.2023
Южнокорейские эксперты вылетели в Японию для инспекции воды с "Фукусимы"
Группа из 21 южнокорейского эксперта вылетела в воскресенье в Японию для проверки на месте состояния подготовки к сбросу слаборадиоактивной воды с аварийной АЭС РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T07:25
2023-05-21T07:25
2023-05-21T07:25
япония
южная корея
токио
фукусима-1
в мире
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СЕУЛ, 21 мая - РИА Новости. Группа из 21 южнокорейского эксперта вылетела в воскресенье в Японию для проверки на месте состояния подготовки к сбросу слаборадиоактивной воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" в океан, передает агентство Рёнхап. Инспекционный визит был изначально согласован на саммите лидеров Южной Кореи и Японии ранее в этом месяце. В понедельник южнокорейские эксперты встретятся с представителями оператора АЭС Tokyo Electric Power, чтобы детально обсудить общую ситуацию. Председатель Комиссии по ядерной безопасности Ю Гук Хи, который возглавляет инспекционную группу из 21 человека, заявил, что его специалисты обладают "многолетним опытом работы в области соблюдения правил безопасности" на атомных объектах и хорошо осведомлены, их визит в Японию должен помочь установить доверие к процессу у южнокорейских граждан. Отмечается, что команда южнокорейских специалистов проверит безопасность процесса сброса и возможности Токио в области анализа радиоактивных материалов. Эксперты посетят соответствующие объекты во вторник и среду, у делегации будет возможность ознакомиться с системой очистки воды ALPS, проверить работу сооружений для очистки и сброса воды, получить всю необходимую для оценки информацию. В четверг южнокорейские специалисты проведут обсуждения с японскими официальными лицами на основе полученных наблюдений. Группа вернется в Южную Корею в пятницу.
https://ria.ru/20230113/fukusima-1844539260.html
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япония, южная корея, токио, фукусима-1, в мире
Япония, Южная Корея, Токио, Фукусима-1, В мире
Южнокорейские эксперты вылетели в Японию для инспекции воды с "Фукусимы"
"Ренхап": группа южнокорейских экспертов вылетела в Японию для инспекции воды с "Фукусимы"