https://ria.ru/20230521/frantsiya-1873211559.html

В Марселе три человека погибли в результате стрельбы

В Марселе три человека погибли в результате стрельбы - РИА Новости, 21.05.2023

В Марселе три человека погибли в результате стрельбы

По меньшей мере три человека погибли во французском Марселе в результате стрельбы в воскресенье утром, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на пожарных и... РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T10:18

2023-05-21T10:18

2023-05-21T10:18

в мире

марсель

франция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150553/72/1505537269_0:152:3101:1896_1920x0_80_0_0_d2a5a7487757ed21832d8aa25eb6e6ac.jpg

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. По меньшей мере три человека погибли во французском Марселе в результате стрельбы в воскресенье утром, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на пожарных и источники в полиции. Как сообщается, инцидент произошел на востоке города.

https://ria.ru/20230521/avtogonki-1873190908.html

марсель

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, марсель, франция