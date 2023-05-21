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В Марселе три человека погибли в результате стрельбы - РИА Новости, 21.05.2023
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10:18 21.05.2023
https://ria.ru/20230521/frantsiya-1873211559.html
В Марселе три человека погибли в результате стрельбы
В Марселе три человека погибли в результате стрельбы - РИА Новости, 21.05.2023
В Марселе три человека погибли в результате стрельбы
По меньшей мере три человека погибли во французском Марселе в результате стрельбы в воскресенье утром, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на пожарных и... РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T10:18
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в мире
марсель
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. По меньшей мере три человека погибли во французском Марселе в результате стрельбы в воскресенье утром, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на пожарных и источники в полиции. Как сообщается, инцидент произошел на востоке города.
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в мире, марсель, франция
В мире, Марсель, Франция
В Марселе три человека погибли в результате стрельбы

AFP: три человека погибли во французском Марселе в результате обстрела автомобиля

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВид на город Марсель во Франции
Вид на город Марсель во Франции - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Вид на город Марсель во Франции. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. По меньшей мере три человека погибли во французском Марселе в результате стрельбы в воскресенье утром, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на пожарных и источники в полиции.
Как сообщается, инцидент произошел на востоке города.
«

"Неизвестные на автомобиле открыли огонь по другому автомобилю, в котором находились пять молодых людей… Трое из них были смертельно ранены", - передает агентство.

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Вчера, 05:09
 
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