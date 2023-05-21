https://ria.ru/20230521/frantsiya-1873211559.html
В Марселе три человека погибли в результате стрельбы
В Марселе три человека погибли в результате стрельбы - РИА Новости, 21.05.2023
В Марселе три человека погибли в результате стрельбы
По меньшей мере три человека погибли во французском Марселе в результате стрельбы в воскресенье утром, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на пожарных и... РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T10:18
2023-05-21T10:18
2023-05-21T10:18
в мире
марсель
франция
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. По меньшей мере три человека погибли во французском Марселе в результате стрельбы в воскресенье утром, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на пожарных и источники в полиции. Как сообщается, инцидент произошел на востоке города.
https://ria.ru/20230521/avtogonki-1873190908.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, марсель, франция
В Марселе три человека погибли в результате стрельбы
AFP: три человека погибли во французском Марселе в результате обстрела автомобиля