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Байден не ожидает участия F-16 в готовящемся контрнаступлении Киева - РИА Новости, 21.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:05 21.05.2023
https://ria.ru/20230521/f16-1873233662.html
Байден не ожидает участия F-16 в готовящемся контрнаступлении Киева
Байден не ожидает участия F-16 в готовящемся контрнаступлении Киева - РИА Новости, 21.05.2023
Байден не ожидает участия F-16 в готовящемся контрнаступлении Киева
Президент США Джо Байден заявил, что не ожидает участия истребителей четвертого поколения F-16 в боевых действиях в ходе готовящегося наступления ВСУ. РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T14:05
2023-05-21T14:05
специальная военная операция на украине
в мире
украина
джо байден
сша
вооруженные силы украины
f-16
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ХИРОСИМА, 21 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что не ожидает участия истребителей четвертого поколения F-16 в боевых действиях в ходе готовящегося наступления ВСУ. США и их союзники по мере обучения украинских пилотов на F-16 в предстоящие месяцы решат, кто поставит эти самолеты Киеву и в каком количестве, отмечал помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Как сообщал ранее телеканал CNN, президент США Джо Байден проинформировал лидеров G7, что Штаты поддержат меры союзников по обучению украинских пилотов на истребителях, в том числе F-16. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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в мире, украина, джо байден, сша, вооруженные силы украины, f-16
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Джо Байден, США, Вооруженные силы Украины, F-16
Байден не ожидает участия F-16 в готовящемся контрнаступлении Киева

Президент США Байден не ожидает участия F-16 в готовящемся контрнаступлении Киева

© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Caycee WatsonАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Caycee Watson
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
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ХИРОСИМА, 21 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что не ожидает участия истребителей четвертого поколения F-16 в боевых действиях в ходе готовящегося наступления ВСУ.
«
"Я не ожидаю, что F-16 будут принимать участие в существующих условиях. Представим себе, что наступление началось бы завтра. Или через неделю, две, 5, 7, 10. Крайне маловероятно, что эти самолеты были бы задействованы в этой связи. Но они будут задействованы в том случае, если Украина достигнет успехов в краткосрочной перспективе", - сказал Байден на пресс-конференции по итогам участия в саммите лидеров стран G7 в японской Хиросиме.
США и их союзники по мере обучения украинских пилотов на F-16 в предстоящие месяцы решат, кто поставит эти самолеты Киеву и в каком количестве, отмечал помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Как сообщал ранее телеканал CNN, президент США Джо Байден проинформировал лидеров G7, что Штаты поддержат меры союзников по обучению украинских пилотов на истребителях, в том числе F-16.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДжо БайденСШАВооруженные силы УкраиныF-16
 
 
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