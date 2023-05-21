https://ria.ru/20230521/f16-1873233662.html

Байден не ожидает участия F-16 в готовящемся контрнаступлении Киева

Байден не ожидает участия F-16 в готовящемся контрнаступлении Киева - РИА Новости, 21.05.2023

Байден не ожидает участия F-16 в готовящемся контрнаступлении Киева

Президент США Джо Байден заявил, что не ожидает участия истребителей четвертого поколения F-16 в боевых действиях в ходе готовящегося наступления ВСУ. РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T14:05

2023-05-21T14:05

2023-05-21T14:05

специальная военная операция на украине

в мире

украина

джо байден

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вооруженные силы украины

f-16

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ХИРОСИМА, 21 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что не ожидает участия истребителей четвертого поколения F-16 в боевых действиях в ходе готовящегося наступления ВСУ. США и их союзники по мере обучения украинских пилотов на F-16 в предстоящие месяцы решат, кто поставит эти самолеты Киеву и в каком количестве, отмечал помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Как сообщал ранее телеканал CNN, президент США Джо Байден проинформировал лидеров G7, что Штаты поддержат меры союзников по обучению украинских пилотов на истребителях, в том числе F-16. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230520/istrebiteli-1872983667.html

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Ольга Фомченкова

в мире, украина, джо байден, сша, вооруженные силы украины, f-16