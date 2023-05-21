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Киев надеется получить сразу несколько десятков истребителей F-16 - РИА Новости, 21.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:41 21.05.2023 (обновлено: 19:07 21.05.2023)
https://ria.ru/20230521/f16-1873212990.html
Киев надеется получить сразу несколько десятков истребителей F-16
Киев надеется получить сразу несколько десятков истребителей F-16 - РИА Новости, 21.05.2023
Киев надеется получить сразу несколько десятков истребителей F-16
Украина надеется получить от западных партнеров сразу "несколько десятков" истребителей F-16, заявил в эфире телеканала "Рада" советник командования Воздушных... РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T10:41
2023-05-21T19:07
специальная военная операция на украине
украина
сша
g7
нато
f-16
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Украина надеется получить от западных партнеров сразу "несколько десятков" истребителей F-16, заявил в эфире телеканала "Рада" советник командования Воздушных сил (ВС) украинских войск Юрий Игнат. Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявлял, что США и их союзники по мере обучения украинских пилотов на F-16 в предстоящие месяцы решат, кто поставит эти самолеты Киеву и в каком количестве. Как сообщал ранее телеканал CNN, президент США Джо Байден проинформировал лидеров G7, что Штаты поддержат меры союзников по обучению украинских пилотов на истребителях, в том числе F-16. Он добавил, что в перспективе хотелось бы полностью укомплектовать украинские воздушные силы указанным типом истребителя. "На Украине сейчас четыре основных типа боевых самолетов. Это Су-24, Су-25, Су-27 и МиГ-29. Эти все типы может заменить один F-16", - подчеркнул Игнат. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230520/istrebiteli-1872983667.html
https://ria.ru/20230520/samolety-1873135692.html
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украина, сша, g7, нато, f-16, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, G7, НАТО, F-16, Вооруженные силы Украины
Киев надеется получить сразу несколько десятков истребителей F-16

Советник командования ВС Игнат: Киев ожидает от партнеров сразу несколько десятков F-16

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкИстребители F-16
Истребители F-16 - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Истребители F-16. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Украина надеется получить от западных партнеров сразу "несколько десятков" истребителей F-16, заявил в эфире телеканала "Рада" советник командования Воздушных сил (ВС) украинских войск Юрий Игнат.
Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявлял, что США и их союзники по мере обучения украинских пилотов на F-16 в предстоящие месяцы решат, кто поставит эти самолеты Киеву и в каком количестве. Как сообщал ранее телеканал CNN, президент США Джо Байден проинформировал лидеров G7, что Штаты поддержат меры союзников по обучению украинских пилотов на истребителях, в том числе F-16.
Группа из четырех истребителей F-16 Fighting Falcon ВВС США - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
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"Их (F-16 - ред.) никто не будет передавать поштучно, эти самолеты будут передаваться подразделениями. Целое подразделение – это эскадрилья – 12-18 самолетов. Таким образом, несколько десятков может быть передано Украине сначала", - сказал Игнат.

Он добавил, что в перспективе хотелось бы полностью укомплектовать украинские воздушные силы указанным типом истребителя. "На Украине сейчас четыре основных типа боевых самолетов. Это Су-24, Су-25, Су-27 и МиГ-29. Эти все типы может заменить один F-16", - подчеркнул Игнат.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
В США предупредили Зеленского о судьбе F-16, вступающих в бой в зоне СВО
20 мая, 17:10
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАG7НАТОF-16Вооруженные силы Украины
 
 
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