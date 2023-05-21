Киев надеется получить сразу несколько десятков истребителей F-16
Советник командования ВС Игнат: Киев ожидает от партнеров сразу несколько десятков F-16
Истребители F-16. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Украина надеется получить от западных партнеров сразу "несколько десятков" истребителей F-16, заявил в эфире телеканала "Рада" советник командования Воздушных сил (ВС) украинских войск Юрий Игнат.
Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявлял, что США и их союзники по мере обучения украинских пилотов на F-16 в предстоящие месяцы решат, кто поставит эти самолеты Киеву и в каком количестве. Как сообщал ранее телеканал CNN, президент США Джо Байден проинформировал лидеров G7, что Штаты поддержат меры союзников по обучению украинских пилотов на истребителях, в том числе F-16.
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"Их (F-16 - ред.) никто не будет передавать поштучно, эти самолеты будут передаваться подразделениями. Целое подразделение – это эскадрилья – 12-18 самолетов. Таким образом, несколько десятков может быть передано Украине сначала", - сказал Игнат.
Он добавил, что в перспективе хотелось бы полностью укомплектовать украинские воздушные силы указанным типом истребителя. "На Украине сейчас четыре основных типа боевых самолетов. Это Су-24, Су-25, Су-27 и МиГ-29. Эти все типы может заменить один F-16", - подчеркнул Игнат.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".