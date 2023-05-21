https://ria.ru/20230521/f16-1873212990.html

Киев надеется получить сразу несколько десятков истребителей F-16

Киев надеется получить сразу несколько десятков истребителей F-16 - РИА Новости, 21.05.2023

Киев надеется получить сразу несколько десятков истребителей F-16

Украина надеется получить от западных партнеров сразу "несколько десятков" истребителей F-16, заявил в эфире телеканала "Рада" советник командования Воздушных... РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T10:41

2023-05-21T10:41

2023-05-21T19:07

специальная военная операция на украине

украина

сша

g7

нато

f-16

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Украина надеется получить от западных партнеров сразу "несколько десятков" истребителей F-16, заявил в эфире телеканала "Рада" советник командования Воздушных сил (ВС) украинских войск Юрий Игнат. Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявлял, что США и их союзники по мере обучения украинских пилотов на F-16 в предстоящие месяцы решат, кто поставит эти самолеты Киеву и в каком количестве. Как сообщал ранее телеканал CNN, президент США Джо Байден проинформировал лидеров G7, что Штаты поддержат меры союзников по обучению украинских пилотов на истребителях, в том числе F-16. Он добавил, что в перспективе хотелось бы полностью укомплектовать украинские воздушные силы указанным типом истребителя. "На Украине сейчас четыре основных типа боевых самолетов. Это Су-24, Су-25, Су-27 и МиГ-29. Эти все типы может заменить один F-16", - подчеркнул Игнат. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230520/istrebiteli-1872983667.html

https://ria.ru/20230520/samolety-1873135692.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, сша, g7, нато, f-16, вооруженные силы украины