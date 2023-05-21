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Зеленский заверил Байдена, что F-16 не будут применять для ударов по России - РИА Новости, 21.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:14 21.05.2023 (обновлено: 15:13 21.05.2023)
https://ria.ru/20230521/f-16-1873234099.html
Зеленский заверил Байдена, что F-16 не будут применять для ударов по России
Зеленский заверил Байдена, что F-16 не будут применять для ударов по России - РИА Новости, 21.05.2023
Зеленский заверил Байдена, что F-16 не будут применять для ударов по России
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что ВСУ не будут использовать американские истребители F-16 для ударов по географической территории России,... РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T14:14
2023-05-21T15:13
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
джо байден
владимир зеленский
нато
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ВАШИНГТОН, 21 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что ВСУ не будут использовать американские истребители F-16 для ударов по географической территории России, сообщил президент США Джо Байден. Байден добавил, что современные самолеты западного производства не будут задействованы в ожидаемом украинском наступлении, "если предположить, что оно начнется завтра или через неделю, две, пять, семь или десять", но в более долгосрочной перспективе дадут возможность наносить удары по российским штабам, которые пока вне досягаемости. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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в мире, украина, россия, сша, джо байден, владимир зеленский, нато, f-16, g7
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Джо Байден, Владимир Зеленский, НАТО, F-16, G7
Зеленский заверил Байдена, что F-16 не будут применять для ударов по России

Байден сообщил об обещании Зеленского не использовать F-16 для атак по территории России

© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Caycee WatsonАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Caycee Watson
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что ВСУ не будут использовать американские истребители F-16 для ударов по географической территории России, сообщил президент США Джо Байден.
«
"Я имею категорические заверения Зеленского, что они не будут использовать их для продолжения и перехода на российскую географическую территорию, но когда российские войска будут в пределах Украины, они смогут их применить", - сказал он на пресс-конференции в японском городе Хиросима по итогам саммита G7 и своей встречи с Зеленским.
Байден добавил, что современные самолеты западного производства не будут задействованы в ожидаемом украинском наступлении, "если предположить, что оно начнется завтра или через неделю, две, пять, семь или десять", но в более долгосрочной перспективе дадут возможность наносить удары по российским штабам, которые пока вне досягаемости.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Группа из четырех истребителей F-16 Fighting Falcon ВВС США - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
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20 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАДжо БайденВладимир ЗеленскийНАТОF-16G7
 
 
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