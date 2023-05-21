https://ria.ru/20230521/f-16-1873234099.html

Зеленский заверил Байдена, что F-16 не будут применять для ударов по России

Зеленский заверил Байдена, что F-16 не будут применять для ударов по России - РИА Новости, 21.05.2023

Зеленский заверил Байдена, что F-16 не будут применять для ударов по России

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что ВСУ не будут использовать американские истребители F-16 для ударов по географической территории России,... РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T14:14

2023-05-21T14:14

2023-05-21T15:13

специальная военная операция на украине

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нато

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ВАШИНГТОН, 21 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что ВСУ не будут использовать американские истребители F-16 для ударов по географической территории России, сообщил президент США Джо Байден. Байден добавил, что современные самолеты западного производства не будут задействованы в ожидаемом украинском наступлении, "если предположить, что оно начнется завтра или через неделю, две, пять, семь или десять", но в более долгосрочной перспективе дадут возможность наносить удары по российским штабам, которые пока вне досягаемости. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230520/istrebiteli-1872983667.html

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, сша, джо байден, владимир зеленский, нато, f-16, g7