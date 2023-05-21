https://ria.ru/20230521/evrosoyuz-1873134579.html

Евросоюз подсиживает НАТО, а Боррель — Столтенберга

Евросоюз подсиживает НАТО, а Боррель — Столтенберга - РИА Новости, 21.05.2023

Евросоюз подсиживает НАТО, а Боррель — Столтенберга

Если верить западной пропаганде, весь мир (по крайности, вся его демократическая и цивилизованная часть) сплотился против российской агрессии на Украине. В... РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T08:00

2023-05-21T08:00

2023-05-21T08:01

аналитика

евросоюз

жозеп боррель

европа

нато

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Если верить западной пропаганде, весь мир (по крайности, вся его демократическая и цивилизованная часть) сплотился против российской агрессии на Украине. В данном случае не важно, агрессия тут или не агрессия, а важно ключевое слово "сплотился".Между тем даже в рамках так называемого демократического и цивилизованного мира сплоченность выходит малопонятная. Что особенно странно в условиях войны (или чего-то вроде войны, тут тоже непонятки) с Россией, которая является серьезной державой.В 70-е годы нынешний столетний юбиляр Генри Киссинджер, бывший тогда госсекретарем США, задался вопросом: "Как мне позвонить в Европу?". Он пояснил, что знает нужные телефоны в Париже, Риме, etc., но не знает телефона Европы, по которому можно с ответственным человеком обсудить вопросы, представляющие взаимный интерес.Вопрос Киссинджера актуален и по сей день. Нынешняя мировая напряженность только усугубила непонятки. Представим себе, что Россия решила капитулировать перед соединенным Западом. Это маловероятно, хотя наши современные власовцы говорят о форменном поражении России как об очевидности завтрашнего (в крайнем случае — послезавтрашнего) дня. Но к какому командованию тогда обращаться с просьбой о мире? Нет ответа.Ибо в нынешнем альянсе задействованы как минимум три руководящие структуры.Украину в расчет не берем, равно как и Британию. Англичанка может гадить, и даже довольно успешно, не хуже Украины, но руководить военными усилиями Запада она не в состоянии.Остаются, во-первых, НАТО, во-вторых, Евросоюз, окончательно превратившийся из "общего рынка", с чего он начинал, в чисто военно-политический альянс, в-третьих — США. С одной стороны, Вашингтон повелевает своими вассалами, как бы те ни пытались утверждать обратное. С другой стороны, его обязанности перед вассалами (ведь, в принципе, отношения между сеньором и вассалом должны быть двуедины и сеньор должен вникать в нужды вассалов) стремятся к нулю. Вашингтон что хочет, то и делает, а что будет делать Европа — проблемы индейцев шерифа не интересуют.При этом, как уже было замечено, в Европе единоначалия тоже нет.Раньше, говоря по-санскритски, за дела военные отвечала организация кшатриев, т. е. НАТО, а ЕС был организацией вайшьев, т. е. купцов. Теперь вайшьи сами желают стать кшатриями, что открытым текстом признал высокий представитель ЕС Жозеп Боррель. Он-де сам ощущает себя не столько главой европейской дипломатии, сколько военным министром ЕС. Строго говоря, одного самоощущения в таких делах недостаточно. Мало ли кто может вообразить себя Наполеоном. Поэтому, чтобы не быть помещенным в дом скорби, кандидат в Наполеоны должен быть "признан за вождя всеобщим приговором". Или даже не всеобщим, но все же в соответствии с хоть какой-то процедурой.Тогда как претензии Борреля на то, что он и вождь, и богатырь, основаны единственно на том, что в должностной номенклатуре ЕС вообще нет верховного военачальника. Боррель рассудил, что в нынешнее неспокойное время такая должность необходима, а раз так, военным вождем буду я. Ведь природа не терпит пустоты.С таким самозванством даже можно было бы смириться. Руководство ЕС сейчас являет собой такой пандемониум, начиная с обер-гинеколога Урсулы, что номенклатурные инновации Борреля идут вполне в общем ключе воинствующей безответственности.Но тогда возникает вопрос: что делать с натовским генсеком Столтенбергом? Когда возникают вопросы, к кому обращаться? Раньше СССР и РФ славились номенклатурным дублированием, но европейские структуры, и раньше достойно продолжавшие советский опыт, теперь достигли совершенства.Сейчас генсек НАТО, и так уже ввиду экстренных обстоятельств пересидевший свой срок, объявил, что не будет больше претендовать на этот руководящий пост. В связи с чем пошли разговоры, что генсека скушали конкуренты. Говорили также, что он был чрезмерным ястребом, что, впрочем, сомнительно. Ястребом — пожалуй, там голуби не гнездятся, но чрезмерным? И кто там не чрезмерен?Однако это все — темы для политического некролога. Тогда как более насущен вопрос о грядущей судьбе НАТО как таковой. Ведь номенклатурное дублирование хорошо или, по крайности, терпимо в мирное время. Теперь же придворная утонченность и двусмысленность плохо согласуются с амбициями Запада, намеренного идти военным маршем.Так что СВО, возможно, похоронила (попутным образом) еще и агрессивный блок НАТО. По крайней мере, все к тому идет. Вместо него будет агрессивный Евросоюз во главе с воеводой Жозепом.

https://ria.ru/20230520/semerka-1873026015.html

https://ria.ru/20230517/ukraina-1872260492.html

https://ria.ru/20230514/revansh-1871533615.html

https://ria.ru/20230510/ukraina-1870749863.html

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аналитика, евросоюз, жозеп боррель, европа, нато