https://ria.ru/20230521/everest-1873248152.html
На Эвересте погиб альпинист из Австралии
На Эвересте погиб альпинист из Австралии - РИА Новости, 21.05.2023
На Эвересте погиб альпинист из Австралии
Австралийский альпинист Джейсон Бернард Кеннисон скончался на горе Эверест (Джомолунгма), сообщает непальское издание Himalayan со ссылкой на организатора... РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T16:02
2023-05-21T16:02
2023-05-21T16:02
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Австралийский альпинист Джейсон Бернард Кеннисон скончался на горе Эверест (Джомолунгма), сообщает непальское издание Himalayan со ссылкой на организатора экспедиции Asian Trekking, в составе которой восходил альпинист. Как отмечается, австралиец скончался на уступе, называемом "балконом", на высоте больше восьми тысяч метров. Он стал десятым погибшим на Эвересте этой весной. Как пишет издание, Кеннисон начал подавать признаки аномального поведения на южной вершине, после чего гиды привели его на "балкон", где он потерял сознание. Согласно изданию, останки австралийца все еще на "балконе". Издание добавляет со ссылкой на чиновников, что 19 мая при восхождении на Эверест также скончался малайзиец Аг Аскандар Бин Ампуан Яакуб. Ранее на этой неделе издание Himalayan со ссылкой на источник в базовом лагере альпинистов сообщало, что китайский альпинист Сюэбинь Чэнь погиб во время восхождения на Эверест в районе южной вершины самой высокой горы на Земле.
https://ria.ru/20230425/nepal-1867646594.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, джомолунгма, австралия, непал, новости - туризм
Туризм, В мире, Джомолунгма, Австралия, Непал, Новости - Туризм
На Эвересте погиб альпинист из Австралии
Himalayan: австралийский альпинист Кеннисон погиб при возвращении с вершины Эвереста
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости.
Австралийский альпинист Джейсон Бернард Кеннисон скончался на горе Эверест (Джомолунгма), сообщает непальское издание Himalayan
со ссылкой на организатора экспедиции Asian Trekking, в составе которой восходил альпинист.
Как отмечается, австралиец скончался на уступе, называемом "балконом", на высоте больше восьми тысяч метров. Он стал десятым погибшим на Эвересте этой весной.
«
"Управляющий директор Asia Trekking Дава Стивен Шерпа заявил, что сорокалетний Джейсон Бернард Кеннисон из Австралии скончался при возвращении с вершины 19 мая", - сообщает издание.
Как пишет издание, Кеннисон начал подавать признаки аномального поведения на южной вершине, после чего гиды привели его на "балкон", где он потерял сознание. Согласно изданию, останки австралийца все еще на "балконе".
Издание добавляет со ссылкой на чиновников, что 19 мая при восхождении на Эверест также скончался малайзиец Аг Аскандар Бин Ампуан Яакуб.
Ранее на этой неделе издание Himalayan со ссылкой на источник в базовом лагере альпинистов сообщало, что китайский альпинист Сюэбинь Чэнь погиб во время восхождения на Эверест в районе южной вершины самой высокой горы на Земле.
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