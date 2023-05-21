https://ria.ru/20230521/everest-1873248152.html

На Эвересте погиб альпинист из Австралии

На Эвересте погиб альпинист из Австралии - РИА Новости, 21.05.2023

На Эвересте погиб альпинист из Австралии

Австралийский альпинист Джейсон Бернард Кеннисон скончался на горе Эверест (Джомолунгма), сообщает непальское издание Himalayan со ссылкой на организатора... РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T16:02

2023-05-21T16:02

2023-05-21T16:02

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Австралийский альпинист Джейсон Бернард Кеннисон скончался на горе Эверест (Джомолунгма), сообщает непальское издание Himalayan со ссылкой на организатора экспедиции Asian Trekking, в составе которой восходил альпинист. Как отмечается, австралиец скончался на уступе, называемом "балконом", на высоте больше восьми тысяч метров. Он стал десятым погибшим на Эвересте этой весной. Как пишет издание, Кеннисон начал подавать признаки аномального поведения на южной вершине, после чего гиды привели его на "балкон", где он потерял сознание. Согласно изданию, останки австралийца все еще на "балконе". Издание добавляет со ссылкой на чиновников, что 19 мая при восхождении на Эверест также скончался малайзиец Аг Аскандар Бин Ампуан Яакуб. Ранее на этой неделе издание Himalayan со ссылкой на источник в базовом лагере альпинистов сообщало, что китайский альпинист Сюэбинь Чэнь погиб во время восхождения на Эверест в районе южной вершины самой высокой горы на Земле.

https://ria.ru/20230425/nepal-1867646594.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, джомолунгма, австралия, непал, новости - туризм