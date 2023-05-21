https://ria.ru/20230521/energetika-1873211193.html
ООН призвала страны G7 полностью отказаться от угольной энергетики
ООН призвала страны G7 полностью отказаться от угольной энергетики - РИА Новости, 21.05.2023
ООН призвала страны G7 полностью отказаться от угольной энергетики
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал страны G7 полностью отказаться от угольной энергетики к 2030 году. РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T10:10
2023-05-21T10:10
2023-05-21T10:10
в мире
g7
антониу гутерреш
оон
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ХИРОСИМА, 21 мая - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал страны G7 полностью отказаться от угольной энергетики к 2030 году. В G7 входят США, Канада, Франция, ФРГ, Италия, Великобритания и Япония. По словам Гутерреша, мир движется к глобальному потеплению на 2,8 градуса к концу этого века. "Следующие пять лет, вероятно, будут самыми жаркими за всю историю наблюдений. Действия по борьбе с изменением климата работают, но мы явно отстаем от графика", - сказал генсек журналистам на полях саммита G7. Как заявил Гутерреш, предложенная им "программа ускорения" направлена на то, чтобы наверстать упущенное время. В ней, как отметил генсек, содержится призыв ко всем странам "большой семерки" достичь нулевых выбросов как можно ближе к 2040 году, а к развивающимся странам - как можно ближе к 2050 году. Он отметил, что страны G7 должны мобилизовать финансовые и технические ресурсы с целью поддержки развивающихся государств в их ускорении "декарбонизации". Это помогло бы удержать потепление в пределах 1,5 градуса. "В то же время нам нужна климатическая справедливость. Больше всего страдают страны, которые меньше всего сделали для того, чтобы вызвать климатический кризис. Мы должны наращивать системы адаптации и раннего предупреждения... 50% финансирования развивающихся стран в области климата должно идти на адаптацию. Развитым странам давно пора предоставлять развивающимся государствам обещанные 100 миллиардов долларов в год (на цели борьбы с климатическими изменениями - ред.)", - заключил генсек.
https://ria.ru/20230412/ugol-1864635228.html
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в мире, g7, антониу гутерреш, оон
В мире, G7, Антониу Гутерреш, ООН
ООН призвала страны G7 полностью отказаться от угольной энергетики
Генсек Гутерреш призвал страны G7 полностью отказаться от угольной энергетики к 2030 году
ХИРОСИМА, 21 мая - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал страны G7 полностью отказаться от угольной энергетики к 2030 году.
В G7 входят США
, Канада, Франция
, ФРГ, Италия
, Великобритания и Япония
.
По словам Гутерреша, мир движется к глобальному потеплению на 2,8 градуса к концу этого века. "Следующие пять лет, вероятно, будут самыми жаркими за всю историю наблюдений. Действия по борьбе с изменением климата работают, но мы явно отстаем от графика", - сказал генсек журналистам на полях саммита G7.
Как заявил Гутерреш, предложенная им "программа ускорения" направлена на то, чтобы наверстать упущенное время. В ней, как отметил генсек, содержится призыв ко всем странам "большой семерки" достичь нулевых выбросов как можно ближе к 2040 году, а к развивающимся странам - как можно ближе к 2050 году.
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Он отметил, что страны G7 должны мобилизовать финансовые и технические ресурсы с целью поддержки развивающихся государств в их ускорении "декарбонизации". Это помогло бы удержать потепление в пределах 1,5 градуса.
«
"Это требует более быстрого поэтапного отказа от ископаемого топлива и увеличения использования возобновляемых источников энергии. Это означает установление цены на углерод и прекращение субсидирования ископаемого топлива", - указал Гутерреш.
"В то же время нам нужна климатическая справедливость. Больше всего страдают страны, которые меньше всего сделали для того, чтобы вызвать климатический кризис. Мы должны наращивать системы адаптации и раннего предупреждения... 50% финансирования развивающихся стран в области климата должно идти на адаптацию. Развитым странам давно пора предоставлять развивающимся государствам обещанные 100 миллиардов долларов в год (на цели борьбы с климатическими изменениями - ред.)", - заключил генсек.
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