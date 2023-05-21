https://ria.ru/20230521/elektroenergiya-1873201076.html

Тарифы на электроэнергию на Украине могут вырасти вдвое

Тарифы на электроэнергию на Украине могут вырасти вдвое - РИА Новости, 21.05.2023

Тарифы на электроэнергию на Украине могут вырасти вдвое

Власти Украины намерены повысить тарифы на электроэнергию в два раза, следует из высказывания главы Национальной комиссии по госрегулированию в сфере энергетики РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T08:45

2023-05-21T08:45

2023-05-21T10:16

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Власти Украины намерены повысить тарифы на электроэнергию в два раза, следует из высказывания главы Национальной комиссии по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Константина Ущаповского в эфире телеканала "Рада". Причиной этого он назвал необходимость ремонта энергетической инфраструктуры и подготовку к отопительному сезону. "Это составляет примерно 45-46 миллиардов гривен. Если рассчитать, как эту всю сумму получить, то тариф на сегодняшний день должен вырасти до 2,88 гривны", — сказал Ущаповский. Повышение тарифов на электроэнергию украинское Минэнерго анонсировало в конце апреля. Как писали местные СМИ со ссылкой на расчеты НКРЭКУ, если тарифы не изменятся, то почти 150 миллиардов гривен придется компенсировать из госбюджета. Сейчас жители Украины платят за электричество по 1,44 гривны за киловатт-час, если потребляют менее 250 киловатт-часов в месяц, и 1,68 гривны — если потребляют больше.

https://ria.ru/20230515/ukraina-1871901056.html

https://ria.ru/20230514/svet-1871639705.html

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