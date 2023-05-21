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Тарифы на электроэнергию на Украине могут вырасти вдвое - РИА Новости, 21.05.2023
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08:45 21.05.2023 (обновлено: 10:16 21.05.2023)
https://ria.ru/20230521/elektroenergiya-1873201076.html
Тарифы на электроэнергию на Украине могут вырасти вдвое
Тарифы на электроэнергию на Украине могут вырасти вдвое - РИА Новости, 21.05.2023
Тарифы на электроэнергию на Украине могут вырасти вдвое
Власти Украины намерены повысить тарифы на электроэнергию в два раза, следует из высказывания главы Национальной комиссии по госрегулированию в сфере энергетики РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T08:45
2023-05-21T10:16
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Власти Украины намерены повысить тарифы на электроэнергию в два раза, следует из высказывания главы Национальной комиссии по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Константина Ущаповского в эфире телеканала "Рада". Причиной этого он назвал необходимость ремонта энергетической инфраструктуры и подготовку к отопительному сезону. "Это составляет примерно 45-46 миллиардов гривен. Если рассчитать, как эту всю сумму получить, то тариф на сегодняшний день должен вырасти до 2,88 гривны", — сказал Ущаповский. Повышение тарифов на электроэнергию украинское Минэнерго анонсировало в конце апреля. Как писали местные СМИ со ссылкой на расчеты НКРЭКУ, если тарифы не изменятся, то почти 150 миллиардов гривен придется компенсировать из госбюджета. Сейчас жители Украины платят за электричество по 1,44 гривны за киловатт-час, если потребляют менее 250 киловатт-часов в месяц, и 1,68 гривны — если потребляют больше.
https://ria.ru/20230515/ukraina-1871901056.html
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Тарифы на электроэнергию на Украине могут вырасти вдвое

Глава нацкомиссии Ущаповский: тарифы на электроэнергию на Украине могут вырасти вдвое

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Линии электропередачи. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Власти Украины намерены повысить тарифы на электроэнергию в два раза, следует из высказывания главы Национальной комиссии по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Константина Ущаповского в эфире телеканала "Рада".
Причиной этого он назвал необходимость ремонта энергетической инфраструктуры и подготовку к отопительному сезону.
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"Это составляет примерно 45-46 миллиардов гривен. Если рассчитать, как эту всю сумму получить, то тариф на сегодняшний день должен вырасти до 2,88 гривны", — сказал Ущаповский.
Повышение тарифов на электроэнергию украинское Минэнерго анонсировало в конце апреля. Как писали местные СМИ со ссылкой на расчеты НКРЭКУ, если тарифы не изменятся, то почти 150 миллиардов гривен придется компенсировать из госбюджета.
Сейчас жители Украины платят за электричество по 1,44 гривны за киловатт-час, если потребляют менее 250 киловатт-часов в месяц, и 1,68 гривны — если потребляют больше.
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