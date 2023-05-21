https://ria.ru/20230521/dtp-1873232405.html

В Тверской области четыре человека погибли в ДТП

В Тверской области четыре человека погибли в ДТП - РИА Новости, 21.05.2023

В Тверской области четыре человека погибли в ДТП

Четыре человека погибли в результате наезда автомобиля на металлическое ограждение моста в Тверской области, мальчик доставлен в больницу, сообщило региональное РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T13:53

2023-05-21T13:53

2023-05-21T13:53

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

рамешковский район

тверская область

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РЯЗАНЬ, 21 мая - РИА Новости. Четыре человека погибли в результате наезда автомобиля на металлическое ограждение моста в Тверской области, мальчик доставлен в больницу, сообщило региональное следственное управление СК РФ в Telegram-канале. По версии следствия, на автомобильной дороге "Тверь - Бежецк - Весьегонск - Устюжна" произошел наезд автомобиля на металлическое ограждение моста. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Прокуратура региона сообщила, что контролирует ход расследования дела. Согласно опубликованным ведомством фото и видео, автомобиль сильно поврежден огнем.

https://ria.ru/20230516/dtp-1872177856.html

https://ria.ru/20230521/dtp-1873203482.html

рамешковский район

тверская область

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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), рамешковский район, тверская область