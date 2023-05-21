В Тверской области четыре человека погибли в ДТП
Четыре человека погибли в ДТП в Тверской области, мальчик доставлен в больницу
© СУ СК России по Тверской областиНа месте ДТП в Рамешковском районе Тверской области. Кадр видео
© СУ СК России по Тверской области
На месте ДТП в Рамешковском районе Тверской области. Кадр видео
РЯЗАНЬ, 21 мая - РИА Новости. Четыре человека погибли в результате наезда автомобиля на металлическое ограждение моста в Тверской области, мальчик доставлен в больницу, сообщило региональное следственное управление СК РФ в Telegram-канале.
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"Двадцать первого мая в ночное время на мосту автодороги в Рамешковском районе Тверской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого в автомобиле погибли четверо мужчин... малолетний мальчик 2012 года рождения получил телесные повреждения, с которыми доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
По версии следствия, на автомобильной дороге "Тверь - Бежецк - Весьегонск - Устюжна" произошел наезд автомобиля на металлическое ограждение моста. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).
Прокуратура региона сообщила, что контролирует ход расследования дела. Согласно опубликованным ведомством фото и видео, автомобиль сильно поврежден огнем.