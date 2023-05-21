Рейтинг@Mail.ru
В Тверской области четыре человека погибли в ДТП - РИА Новости, 21.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:53 21.05.2023
https://ria.ru/20230521/dtp-1873232405.html
В Тверской области четыре человека погибли в ДТП
В Тверской области четыре человека погибли в ДТП - РИА Новости, 21.05.2023
В Тверской области четыре человека погибли в ДТП
Четыре человека погибли в результате наезда автомобиля на металлическое ограждение моста в Тверской области, мальчик доставлен в больницу, сообщило региональное РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T13:53
2023-05-21T13:53
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
рамешковский район
тверская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873232011_16:0:2523:1410_1920x0_80_0_0_2503f08998d468e7c5c7d7d4c1066d9c.jpg
РЯЗАНЬ, 21 мая - РИА Новости. Четыре человека погибли в результате наезда автомобиля на металлическое ограждение моста в Тверской области, мальчик доставлен в больницу, сообщило региональное следственное управление СК РФ в Telegram-канале. По версии следствия, на автомобильной дороге "Тверь - Бежецк - Весьегонск - Устюжна" произошел наезд автомобиля на металлическое ограждение моста. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Прокуратура региона сообщила, что контролирует ход расследования дела. Согласно опубликованным ведомством фото и видео, автомобиль сильно поврежден огнем.
https://ria.ru/20230516/dtp-1872177856.html
https://ria.ru/20230521/dtp-1873203482.html
рамешковский район
тверская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873232011_0:35:1834:1410_1920x0_80_0_0_9715150cf73878304bf956519636eaff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, следственный комитет россии (ск рф), рамешковский район, тверская область
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Рамешковский район, Тверская область
В Тверской области четыре человека погибли в ДТП

Четыре человека погибли в ДТП в Тверской области, мальчик доставлен в больницу

© СУ СК России по Тверской областиНа месте ДТП в Рамешковском районе Тверской области. Кадр видео
На месте ДТП в Рамешковском районе Тверской области. Кадр видео
© СУ СК России по Тверской области
На месте ДТП в Рамешковском районе Тверской области. Кадр видео
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 21 мая - РИА Новости. Четыре человека погибли в результате наезда автомобиля на металлическое ограждение моста в Тверской области, мальчик доставлен в больницу, сообщило региональное следственное управление СК РФ в Telegram-канале.
«
"Двадцать первого мая в ночное время на мосту автодороги в Рамешковском районе Тверской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого в автомобиле погибли четверо мужчин... малолетний мальчик 2012 года рождения получил телесные повреждения, с которыми доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
ДТП на автодороге Симферополь - Алушта - Ялта - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
В ДТП со скорой в Крыму пострадала пациентка
16 мая, 15:35
По версии следствия, на автомобильной дороге "Тверь - Бежецк - Весьегонск - Устюжна" произошел наезд автомобиля на металлическое ограждение моста. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).
Прокуратура региона сообщила, что контролирует ход расследования дела. Согласно опубликованным ведомством фото и видео, автомобиль сильно поврежден огнем.
На месте ДТП с участием 9 транспортных средств в Свердловской области. Кадр видео
На Урале произошло массовое ДТП из-за плохой видимости
Вчера, 09:07
 
ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Рамешковский районТверская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала