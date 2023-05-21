https://ria.ru/20230521/dtp-1873203482.html

На Урале произошло массовое ДТП из-за плохой видимости

На Урале произошло массовое ДТП из-за плохой видимости - РИА Новости, 21.05.2023

На Урале произошло массовое ДТП из-за плохой видимости

Более девяти машин попали в ДТП на трассе Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов из-за плохой видимости, вызванной смогом от природных пожаров, люди не пострадали, РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T09:07

2023-05-21T09:07

2023-05-21T09:07

происшествия

свердловская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 мая - РИА Новости. Более девяти машин попали в ДТП на трассе Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов из-за плохой видимости, вызванной смогом от природных пожаров, люди не пострадали, сообщили в пресс-службе свердловского ГИБДД. Уточняется, что причиной столкновения стало несоблюдение скоростного режима и дистанции "в условиях недостаточной видимости", возникшей из-за задымления от пожаров. Экипажи ДПС контролируют движение транспорта по левой полосе. В воскресенье региональный главк МЧС отмечал, что за сутки в регионе ликвидировано 12 природных возгораний, еще 12 было локализовано. Продолжают действовать 32 пожара. "Угрозы распространения лесных пожаров на населенные пункты и объекты экономики нет", - сказали в ведомстве. В воскресенье густой смог наблюдается и в Екатеринбурге, сообщает корреспондент РИА Новости. Дожди в выходные и начале новой недели в Свердловской области маловероятны, в свою очередь добавили в уральском Гидрометцентре.

https://ria.ru/20230520/dtp-1873072881.html

https://ria.ru/20230515/dtp-1871912985.html

свердловская область

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происшествия, свердловская область