На Урале произошло массовое ДТП из-за плохой видимости
Более девяти машин попали в ДТП в Свердловской области из-за плохой видимости
© УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской областиНа месте ДТП с участием 9 транспортных средств в Свердловской области. Кадр видео
На месте ДТП с участием 9 транспортных средств в Свердловской области. Кадр видео
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 мая - РИА Новости. Более девяти машин попали в ДТП на трассе Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов из-за плохой видимости, вызванной смогом от природных пожаров, люди не пострадали, сообщили в пресс-службе свердловского ГИБДД.
«
"По предварительным данным, участниками ДТП стали более девяти транспортных средств. Машины столкнулись в правом ряду. Люди не пострадали", - говорится в сообщении.
Уточняется, что причиной столкновения стало несоблюдение скоростного режима и дистанции "в условиях недостаточной видимости", возникшей из-за задымления от пожаров. Экипажи ДПС контролируют движение транспорта по левой полосе.
В воскресенье региональный главк МЧС отмечал, что за сутки в регионе ликвидировано 12 природных возгораний, еще 12 было локализовано. Продолжают действовать 32 пожара. "Угрозы распространения лесных пожаров на населенные пункты и объекты экономики нет", - сказали в ведомстве.
В воскресенье густой смог наблюдается и в Екатеринбурге, сообщает корреспондент РИА Новости. Дожди в выходные и начале новой недели в Свердловской области маловероятны, в свою очередь добавили в уральском Гидрометцентре.