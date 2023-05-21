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На Урале произошло массовое ДТП из-за плохой видимости - РИА Новости, 21.05.2023
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09:07 21.05.2023
https://ria.ru/20230521/dtp-1873203482.html
На Урале произошло массовое ДТП из-за плохой видимости
На Урале произошло массовое ДТП из-за плохой видимости - РИА Новости, 21.05.2023
На Урале произошло массовое ДТП из-за плохой видимости
Более девяти машин попали в ДТП на трассе Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов из-за плохой видимости, вызванной смогом от природных пожаров, люди не пострадали, РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T09:07
2023-05-21T09:07
происшествия
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 мая - РИА Новости. Более девяти машин попали в ДТП на трассе Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов из-за плохой видимости, вызванной смогом от природных пожаров, люди не пострадали, сообщили в пресс-службе свердловского ГИБДД. Уточняется, что причиной столкновения стало несоблюдение скоростного режима и дистанции "в условиях недостаточной видимости", возникшей из-за задымления от пожаров. Экипажи ДПС контролируют движение транспорта по левой полосе. В воскресенье региональный главк МЧС отмечал, что за сутки в регионе ликвидировано 12 природных возгораний, еще 12 было локализовано. Продолжают действовать 32 пожара. "Угрозы распространения лесных пожаров на населенные пункты и объекты экономики нет", - сказали в ведомстве. В воскресенье густой смог наблюдается и в Екатеринбурге, сообщает корреспондент РИА Новости. Дожди в выходные и начале новой недели в Свердловской области маловероятны, в свою очередь добавили в уральском Гидрометцентре.
https://ria.ru/20230520/dtp-1873072881.html
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происшествия, свердловская область
Происшествия, Свердловская область
На Урале произошло массовое ДТП из-за плохой видимости

Более девяти машин попали в ДТП в Свердловской области из-за плохой видимости

© УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской областиНа месте ДТП с участием 9 транспортных средств в Свердловской области. Кадр видео
На месте ДТП с участием 9 транспортных средств в Свердловской области. Кадр видео
© УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
На месте ДТП с участием 9 транспортных средств в Свердловской области. Кадр видео
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 мая - РИА Новости. Более девяти машин попали в ДТП на трассе Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов из-за плохой видимости, вызванной смогом от природных пожаров, люди не пострадали, сообщили в пресс-службе свердловского ГИБДД.
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"По предварительным данным, участниками ДТП стали более девяти транспортных средств. Машины столкнулись в правом ряду. Люди не пострадали", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что причиной столкновения стало несоблюдение скоростного режима и дистанции "в условиях недостаточной видимости", возникшей из-за задымления от пожаров. Экипажи ДПС контролируют движение транспорта по левой полосе.
В воскресенье региональный главк МЧС отмечал, что за сутки в регионе ликвидировано 12 природных возгораний, еще 12 было локализовано. Продолжают действовать 32 пожара. "Угрозы распространения лесных пожаров на населенные пункты и объекты экономики нет", - сказали в ведомстве.
В воскресенье густой смог наблюдается и в Екатеринбурге, сообщает корреспондент РИА Новости. Дожди в выходные и начале новой недели в Свердловской области маловероятны, в свою очередь добавили в уральском Гидрометцентре.
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