Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 16 снарядов натовского калибра по Донецку
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Донецку
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Донецку. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому, Кировскому, Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 9.10 (совпадает с мск) - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров ... 10.00 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров ... 10.20 - населенный пункт Ильинка - город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.