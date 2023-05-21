https://ria.ru/20230521/delo-1873235963.html

В Южный военный суд поступило уголовное дело против боевиков "Азова"*

В Южный военный суд поступило уголовное дело против боевиков "Азова"* - РИА Новости, 21.05.2023

В Южный военный суд поступило уголовное дело против боевиков "Азова"*

Южный окружной военный суд рассмотрит по существу уголовные дела в отношении участников националистического батальона "Азов"* и неонацистской группы "Медведи... РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T14:30

2023-05-21T14:30

2023-05-21T14:35

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 мая – РИА Новости. Южный окружной военный суд рассмотрит по существу уголовные дела в отношении участников националистического батальона "Азов"* и неонацистской группы "Медведи SS", подтвердили РИА Новости в пресс-службе суда."Одиннадцатого мая этого года в Южный окружной военный суд действительно поступило уголовное дело в отношении участников националистического батальона "Азов"*, фигурантами по этому делу проходят 24 человека", - уточнили в суде.Помимо этого, будет рассматриваться дело в отношении 9 участников неонацистской группы "Медведи SS", которым инкриминируют убийства мирных жителей Донбасса и военнопленных.Как отметили в пресс-службе Южного окружного военного суда, дата рассмотрения уголовного дела еще не назначена."Сейчас эти уголовные дела находятся на рассмотрении судьи. Дата рассмотрения по существу еще не назначена", - рассказал собеседник агентства.*Запрещенная в России террористическая организация

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, донбасс