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В Южный военный суд поступило уголовное дело против боевиков "Азова"* - РИА Новости, 21.05.2023
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14:30 21.05.2023 (обновлено: 14:35 21.05.2023)
https://ria.ru/20230521/delo-1873235963.html
В Южный военный суд поступило уголовное дело против боевиков "Азова"*
В Южный военный суд поступило уголовное дело против боевиков "Азова"* - РИА Новости, 21.05.2023
В Южный военный суд поступило уголовное дело против боевиков "Азова"*
Южный окружной военный суд рассмотрит по существу уголовные дела в отношении участников националистического батальона "Азов"* и неонацистской группы "Медведи... РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T14:30
2023-05-21T14:35
россия
происшествия
донбасс
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 мая – РИА Новости. Южный окружной военный суд рассмотрит по существу уголовные дела в отношении участников националистического батальона "Азов"* и неонацистской группы "Медведи SS", подтвердили РИА Новости в пресс-службе суда."Одиннадцатого мая этого года в Южный окружной военный суд действительно поступило уголовное дело в отношении участников националистического батальона "Азов"*, фигурантами по этому делу проходят 24 человека", - уточнили в суде.Помимо этого, будет рассматриваться дело в отношении 9 участников неонацистской группы "Медведи SS", которым инкриминируют убийства мирных жителей Донбасса и военнопленных.Как отметили в пресс-службе Южного окружного военного суда, дата рассмотрения уголовного дела еще не назначена."Сейчас эти уголовные дела находятся на рассмотрении судьи. Дата рассмотрения по существу еще не назначена", - рассказал собеседник агентства.*Запрещенная в России террористическая организация
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Екатерина Зайцева
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россия, происшествия, донбасс
Россия, Происшествия, Донбасс
В Южный военный суд поступило уголовное дело против боевиков "Азова"*

В суд поступило уголовное дело против боевиков батальона "Азов" и группы "Медведи SS"

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 мая – РИА Новости. Южный окружной военный суд рассмотрит по существу уголовные дела в отношении участников националистического батальона "Азов"* и неонацистской группы "Медведи SS", подтвердили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Одиннадцатого мая этого года в Южный окружной военный суд действительно поступило уголовное дело в отношении участников националистического батальона "Азов"*, фигурантами по этому делу проходят 24 человека", - уточнили в суде.
Помимо этого, будет рассматриваться дело в отношении 9 участников неонацистской группы "Медведи SS", которым инкриминируют убийства мирных жителей Донбасса и военнопленных.
Как отметили в пресс-службе Южного окружного военного суда, дата рассмотрения уголовного дела еще не назначена.
"Сейчас эти уголовные дела находятся на рассмотрении судьи. Дата рассмотрения по существу еще не назначена", - рассказал собеседник агентства.
*Запрещенная в России террористическая организация
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