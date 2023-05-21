https://ria.ru/20230521/delo-1873235963.html
В Южный военный суд поступило уголовное дело против боевиков "Азова"*
В Южный военный суд поступило уголовное дело против боевиков "Азова"* - РИА Новости, 21.05.2023
В Южный военный суд поступило уголовное дело против боевиков "Азова"*
Южный окружной военный суд рассмотрит по существу уголовные дела в отношении участников националистического батальона "Азов"* и неонацистской группы "Медведи... РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T14:30
2023-05-21T14:30
2023-05-21T14:35
россия
происшествия
донбасс
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 мая – РИА Новости. Южный окружной военный суд рассмотрит по существу уголовные дела в отношении участников националистического батальона "Азов"* и неонацистской группы "Медведи SS", подтвердили РИА Новости в пресс-службе суда."Одиннадцатого мая этого года в Южный окружной военный суд действительно поступило уголовное дело в отношении участников националистического батальона "Азов"*, фигурантами по этому делу проходят 24 человека", - уточнили в суде.Помимо этого, будет рассматриваться дело в отношении 9 участников неонацистской группы "Медведи SS", которым инкриминируют убийства мирных жителей Донбасса и военнопленных.Как отметили в пресс-службе Южного окружного военного суда, дата рассмотрения уголовного дела еще не назначена."Сейчас эти уголовные дела находятся на рассмотрении судьи. Дата рассмотрения по существу еще не назначена", - рассказал собеседник агентства.*Запрещенная в России террористическая организация
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, донбасс
Россия, Происшествия, Донбасс
В Южный военный суд поступило уголовное дело против боевиков "Азова"*
В суд поступило уголовное дело против боевиков батальона "Азов" и группы "Медведи SS"
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 мая – РИА Новости. Южный окружной военный суд рассмотрит по существу уголовные дела в отношении участников националистического батальона "Азов"* и неонацистской группы "Медведи SS", подтвердили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Одиннадцатого мая этого года в Южный окружной военный суд действительно поступило уголовное дело в отношении участников националистического батальона "Азов"*, фигурантами по этому делу проходят 24 человека", - уточнили в суде.
Помимо этого, будет рассматриваться дело в отношении 9 участников неонацистской группы "Медведи SS", которым инкриминируют убийства мирных жителей Донбасса
и военнопленных.
Как отметили в пресс-службе Южного окружного военного суда, дата рассмотрения уголовного дела еще не назначена.
"Сейчас эти уголовные дела находятся на рассмотрении судьи. Дата рассмотрения по существу еще не назначена", - рассказал собеседник агентства.
*Запрещенная в России террористическая организация
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