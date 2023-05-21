https://ria.ru/20230521/china-1873258927.html

Американская компания Micron не прошла проверку безопасности в Китае

Американская компания Micron не прошла проверку безопасности в Китае - РИА Новости, 21.05.2023

Американская компания Micron не прошла проверку безопасности в Китае

Американская компания по производству полупроводников Micron не прошла проверку кибербезопасности, операторы критической информационной инфраструктуры в Китае... РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T17:40

2023-05-21T17:40

2023-05-21T17:40

технологии

китай

сша

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ПЕКИН, 21 мая - РИА Новости. Американская компания по производству полупроводников Micron не прошла проверку кибербезопасности, операторы критической информационной инфраструктуры в Китае должны прекратить закупку продуктов данной компании, говорится в уведомлении на официальном сайте управления по вопросам киберпространства КНР. По этой причине, как отмечается в сообщении, компания "не прошла проверку". Управление заявило, что в этой связи китайские операторы критической информационной инфраструктуры должны прекратить закупку продукции Micron в соответствии с законом. В конце апреля газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что власти США попросили Южную Корею призвать своих производителей чипов не продавать их на рынке Китая в случае запрета там деятельности американской компании Micron. Ранее в апреле официальный представитель МИД КНР Мао Нин, говоря о проверке Китая в отношении компании Micron, отметила, что проверка кибербезопасности является обычной практикой в рамках закона.

https://ria.ru/20230424/travlya-1867297080.html

китай

сша

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, китай, сша