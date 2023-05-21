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Американская компания Micron не прошла проверку безопасности в Китае
Американская компания Micron не прошла проверку безопасности в Китае - РИА Новости, 21.05.2023
Американская компания Micron не прошла проверку безопасности в Китае
Американская компания по производству полупроводников Micron не прошла проверку кибербезопасности, операторы критической информационной инфраструктуры в Китае... РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T17:40
2023-05-21T17:40
2023-05-21T17:40
технологии
китай
сша
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ПЕКИН, 21 мая - РИА Новости. Американская компания по производству полупроводников Micron не прошла проверку кибербезопасности, операторы критической информационной инфраструктуры в Китае должны прекратить закупку продуктов данной компании, говорится в уведомлении на официальном сайте управления по вопросам киберпространства КНР. По этой причине, как отмечается в сообщении, компания "не прошла проверку". Управление заявило, что в этой связи китайские операторы критической информационной инфраструктуры должны прекратить закупку продукции Micron в соответствии с законом. В конце апреля газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что власти США попросили Южную Корею призвать своих производителей чипов не продавать их на рынке Китая в случае запрета там деятельности американской компании Micron. Ранее в апреле официальный представитель МИД КНР Мао Нин, говоря о проверке Китая в отношении компании Micron, отметила, что проверка кибербезопасности является обычной практикой в рамках закона.
https://ria.ru/20230424/travlya-1867297080.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, китай, сша
Американская компания Micron не прошла проверку безопасности в Китае
Управление по вопросам киберпространства КНР: компания из США Micron не прошла проверку
ПЕКИН, 21 мая - РИА Новости.
Американская компания по производству полупроводников Micron не прошла проверку кибербезопасности, операторы критической информационной инфраструктуры в Китае должны прекратить закупку продуктов данной компании, говорится в уведомлении
на официальном сайте управления по вопросам киберпространства КНР.
«
"Проверка показала, что продукты Micron имеют сравнительно серьезные скрытые проблемы с кибербезопасностью, которые создают значительные риски в области безопасности для цепочки поставок ключевой базовой информационной инфраструктуры Китая и влияют на национальную безопасность Китая", - говорится в уведомлении.
По этой причине, как отмечается в сообщении, компания "не прошла проверку". Управление заявило, что в этой связи китайские операторы критической информационной инфраструктуры должны прекратить закупку продукции Micron в соответствии с законом.
В конце апреля газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что власти США
попросили Южную Корею призвать своих производителей чипов не продавать их на рынке Китая в случае запрета там деятельности американской компании Micron.
Ранее в апреле официальный представитель МИД КНР Мао Нин, говоря о проверке Китая в отношении компании Micron, отметила, что проверка кибербезопасности является обычной практикой в рамках закона.
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