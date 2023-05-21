Рейтинг@Mail.ru
Названо полезное для организма количество чашек чая в день - РИА Новости, 21.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:48 21.05.2023
https://ria.ru/20230521/chay-1873188326.html
Названо полезное для организма количество чашек чая в день
Названо полезное для организма количество чашек чая в день - РИА Новости, 21.05.2023
Названо полезное для организма количество чашек чая в день
Чай содержит в себе много различных микроэлементов, однако напиток будет приносить организму пользу, если выпивать не более четырех чашек в день, сообщил РИА... РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T03:48
2023-05-21T03:48
андрей тяжельников
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/10/1839076691_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_66987646b8c8e4a380f34633e32185f7.jpg
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Чай содержит в себе много различных микроэлементов, однако напиток будет приносить организму пользу, если выпивать не более четырех чашек в день, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников в Международный день чая. Также он отметил, что чрезмерное употребление чая может привести к бессоннице и повышению возбудимости, из-за содержащегося в нем кофеина. К тому же, напиток обладает мочегонным эффектом, а значит выводит воду из организма. "Листья чая содержат в себе много различных микроэлементов – это и антиоксиданты, и витамины, и минералы. Все эти вещества нужны нашему организму, а значит приносят пользу. Например, полифенолы, помогают предупредить развитие атеросклероза, сахарного диабета и гипертонической болезни", - рассказал Тяжельников, подчеркивая, что одно лишь употребление чая не является профилактикой заболеваний. Специалист отметил, что для того, чтобы чай передал напитку свои полезные свойства, его нужно правильно заваривать. Так, для черного чая необходима вода с температурой практически 100 градусов, а зеленый чай заваривается при 60-80. При этом, любой чай нужно пить сразу же после того, как он заварился, так как остывший напиток теряет все свои полезные свойства. "Повторное заваривание листовой заварки допускается – черный чай можно без вреда для здоровья заварить дважды, зеленый можно заварить три-четыре раза. Это не касается повторного использования пакетированного чая. Чайные пакетики можно заваривать только один раз", - пояснил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230310/pavilony-1857084309.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/10/1839076691_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_801197d7449893e27b8d4d4c68d23bb7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
андрей тяжельников, общество
Андрей Тяжельников, Общество
Названо полезное для организма количество чашек чая в день

Врач Тяжельников: чай будет приносить пользу, если выпивать не более четырех чашек в день

© Unsplash/Helena LopesЧай
Чай
© Unsplash/Helena Lopes
Чай. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Чай содержит в себе много различных микроэлементов, однако напиток будет приносить организму пользу, если выпивать не более четырех чашек в день, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников в Международный день чая.
«
"В умеренных дозах чай очень полезен, потому как содержит в себе танины, которые являются мощными антиоксидантами. Но если пить слишком много чая, то танин мешает усваиваться железу. Чтобы чай приносил организму только пользу оптимально употреблять 3-4 чашки в день и не заменять им воду", - рассказал Тяжельников.
Также он отметил, что чрезмерное употребление чая может привести к бессоннице и повышению возбудимости, из-за содержащегося в нем кофеина. К тому же, напиток обладает мочегонным эффектом, а значит выводит воду из организма.
"Листья чая содержат в себе много различных микроэлементов – это и антиоксиданты, и витамины, и минералы. Все эти вещества нужны нашему организму, а значит приносят пользу. Например, полифенолы, помогают предупредить развитие атеросклероза, сахарного диабета и гипертонической болезни", - рассказал Тяжельников, подчеркивая, что одно лишь употребление чая не является профилактикой заболеваний.
Специалист отметил, что для того, чтобы чай передал напитку свои полезные свойства, его нужно правильно заваривать. Так, для черного чая необходима вода с температурой практически 100 градусов, а зеленый чай заваривается при 60-80. При этом, любой чай нужно пить сразу же после того, как он заварился, так как остывший напиток теряет все свои полезные свойства.
"Повторное заваривание листовой заварки допускается – черный чай можно без вреда для здоровья заварить дважды, зеленый можно заварить три-четыре раза. Это не касается повторного использования пакетированного чая. Чайные пакетики можно заваривать только один раз", - пояснил собеседник агентства.
Квас - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
Квас, чай и маринованные огурцы появятся в российских павильонах за рубежом
10 марта, 17:22
 
Андрей ТяжельниковОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала