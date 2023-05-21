https://ria.ru/20230521/budanov-1873221483.html
В Госдуме прокомментировали слова Буданова о распаде России
В Госдуме прокомментировали слова Буданова о распаде России - РИА Новости, 21.05.2023
В Госдуме прокомментировали слова Буданова о распаде России
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал "агонией киевских временщиков" слова главы военной разведки Украины Кирилла Буданова, ожидающего... РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T12:15
2023-05-21T12:15
2023-05-21T12:15
специальная военная операция на украине
украина
кирилл буданов
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михаил шеремет
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал "агонией киевских временщиков" слова главы военной разведки Украины Кирилла Буданова, ожидающего распада России. Ранее Буданов в интервью украинскому журналисту заявил, что в нынешнем виде Россия не нужна миру и на ее месте появятся новые государственные образования. "Киевские временщики пребывают в агонии. Их песня практически спета. Специальная военная операция позволила России, дала исторический шанс трезво посмотреть на окружающий мир, сплотиться и спокойно, без всяких иллюзий оценить сложившуюся реальность", - сказал Шеремет РИА Новости. По его мнению, благодаря внутренней встряске и перезагрузке абсолютно всех процессов, от политических до экономических, Россия "скинет навешанные на неё десятилетиями извне оковы и необоснованные обязательства" и обретет вновь былое могущество. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20230518/nenavist-1872564238.html
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украина, кирилл буданов, госдума рф, михаил шеремет, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Кирилл Буданов, Госдума РФ, Михаил Шеремет, В мире
В Госдуме прокомментировали слова Буданова о распаде России
Депутат Шеремет назвал слова главы ГУР Буданова о распаде России агонией временщиков
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал "агонией киевских временщиков" слова главы военной разведки Украины Кирилла Буданова, ожидающего распада России.
Ранее Буданов в интервью украинскому журналисту заявил, что в нынешнем виде Россия не нужна миру и на ее месте появятся новые государственные образования.
В офисе Зеленского признались в ненависти к России
"Киевские временщики пребывают в агонии. Их песня практически спета. Специальная военная операция позволила России, дала исторический шанс трезво посмотреть на окружающий мир, сплотиться и спокойно, без всяких иллюзий оценить сложившуюся реальность", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его мнению, благодаря внутренней встряске и перезагрузке абсолютно всех процессов, от политических до экономических, Россия "скинет навешанные на неё десятилетиями извне оковы и необоснованные обязательства" и обретет вновь былое могущество.
«
"Россия вновь заслуженно займет достойное место в авангарде многополярного мира, в то время, как о Зеленском и его крысах, уничтоживших и отдавших на заклание Украину, никто и не вспомнит", - подчеркнул депутат ГД.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО
о принципах безопасности в Европе
, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы
, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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