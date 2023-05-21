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В Госдуме прокомментировали слова Буданова о распаде России - РИА Новости, 21.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:15 21.05.2023
https://ria.ru/20230521/budanov-1873221483.html
В Госдуме прокомментировали слова Буданова о распаде России
В Госдуме прокомментировали слова Буданова о распаде России - РИА Новости, 21.05.2023
В Госдуме прокомментировали слова Буданова о распаде России
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал "агонией киевских временщиков" слова главы военной разведки Украины Кирилла Буданова, ожидающего... РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T12:15
2023-05-21T12:15
специальная военная операция на украине
украина
кирилл буданов
госдума рф
михаил шеремет
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал "агонией киевских временщиков" слова главы военной разведки Украины Кирилла Буданова, ожидающего распада России. Ранее Буданов в интервью украинскому журналисту заявил, что в нынешнем виде Россия не нужна миру и на ее месте появятся новые государственные образования. "Киевские временщики пребывают в агонии. Их песня практически спета. Специальная военная операция позволила России, дала исторический шанс трезво посмотреть на окружающий мир, сплотиться и спокойно, без всяких иллюзий оценить сложившуюся реальность", - сказал Шеремет РИА Новости. По его мнению, благодаря внутренней встряске и перезагрузке абсолютно всех процессов, от политических до экономических, Россия "скинет навешанные на неё десятилетиями извне оковы и необоснованные обязательства" и обретет вновь былое могущество. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20230518/nenavist-1872564238.html
https://ria.ru/20230521/budanov-1873207942.html
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украина, кирилл буданов, госдума рф, михаил шеремет, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Кирилл Буданов, Госдума РФ, Михаил Шеремет, В мире
В Госдуме прокомментировали слова Буданова о распаде России

Депутат Шеремет назвал слова главы ГУР Буданова о распаде России агонией временщиков

© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны Украины Руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов
Руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны Украины
Руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал "агонией киевских временщиков" слова главы военной разведки Украины Кирилла Буданова, ожидающего распада России.
Ранее Буданов в интервью украинскому журналисту заявил, что в нынешнем виде Россия не нужна миру и на ее месте появятся новые государственные образования.
Противотанковые заграждения на окраине Киева - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
В офисе Зеленского признались в ненависти к России
18 мая, 10:52
"Киевские временщики пребывают в агонии. Их песня практически спета. Специальная военная операция позволила России, дала исторический шанс трезво посмотреть на окружающий мир, сплотиться и спокойно, без всяких иллюзий оценить сложившуюся реальность", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его мнению, благодаря внутренней встряске и перезагрузке абсолютно всех процессов, от политических до экономических, Россия "скинет навешанные на неё десятилетиями извне оковы и необоснованные обязательства" и обретет вновь былое могущество.
«
"Россия вновь заслуженно займет достойное место в авангарде многополярного мира, в то время, как о Зеленском и его крысах, уничтоживших и отдавших на заклание Украину, никто и не вспомнит", - подчеркнул депутат ГД.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
"Только "Кинжал" поможет". В Госдуме сравнили Буданова с зомби
Вчера, 09:33
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКирилл БудановГосдума РФМихаил ШереметВ мире
 
 
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