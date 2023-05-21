https://ria.ru/20230521/budanov-1873207942.html

"Только "Кинжал" поможет". В Госдуме сравнили Буданова с зомби

"Только "Кинжал" поможет". В Госдуме сравнили Буданова с зомби - РИА Новости, 21.05.2023

"Только "Кинжал" поможет". В Госдуме сравнили Буданова с зомби

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал слабоумием новые угрозы главы военной разведки Украины Кирилла Буданова в адрес России и жителей... РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T09:33

2023-05-21T09:33

2023-05-21T15:07

специальная военная операция на украине

россия

украина

кирилл буданов

госдума рф

михаил шеремет

оон

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал слабоумием новые угрозы главы военной разведки Украины Кирилла Буданова в адрес России и жителей Крыма. Так он прокомментировал интервью Буданова украинскому журналисту, в котором тот назвал всех крымчан людьми с "видоизмененной психикой", которые подлежат привлечению к "справедливой ответственности", при чем для некоторых подразумевается только физическое уничтожение. "Он похож на настоящего зомби из американских фильмов ужасов, который ненавидит человечество и все живое, таких лечить от слабоумия бесполезно, только осиновый кол или современный его аналог — ракета "Кинжал" — поможет", — сказал Шеремет РИА Новости.По его словам, подобные заявления в очередной раз доказывают правильность проведения специальной военной операции на Украине. В начале мая Буданов говорил в интервью Yahoo News, что украинские спецслужбы "убивали и будут убивать русских в любой точке мира до полной победы". Затем он признал причастность Киева к терактам против известных россиян, заявив, что "многих уже достали". Россия распространила в СБ ООН письмо по поводу этих ненавистнических высказываний, но руководство всемирной организации, по сути, никак не отреагировало на него.

https://ria.ru/20230518/nenavist-1872564238.html

https://ria.ru/20230517/budanov-1872313024.html

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Ольга Фомченкова

россия, украина, кирилл буданов, госдума рф, михаил шеремет, оон, в мире