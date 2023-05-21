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"Только "Кинжал" поможет". В Госдуме сравнили Буданова с зомби - РИА Новости, 21.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:33 21.05.2023 (обновлено: 15:07 21.05.2023)
https://ria.ru/20230521/budanov-1873207942.html
"Только "Кинжал" поможет". В Госдуме сравнили Буданова с зомби
"Только "Кинжал" поможет". В Госдуме сравнили Буданова с зомби - РИА Новости, 21.05.2023
"Только "Кинжал" поможет". В Госдуме сравнили Буданова с зомби
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал слабоумием новые угрозы главы военной разведки Украины Кирилла Буданова в адрес России и жителей... РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T09:33
2023-05-21T15:07
специальная военная операция на украине
россия
украина
кирилл буданов
госдума рф
михаил шеремет
оон
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал слабоумием новые угрозы главы военной разведки Украины Кирилла Буданова в адрес России и жителей Крыма. Так он прокомментировал интервью Буданова украинскому журналисту, в котором тот назвал всех крымчан людьми с "видоизмененной психикой", которые подлежат привлечению к "справедливой ответственности", при чем для некоторых подразумевается только физическое уничтожение. "Он похож на настоящего зомби из американских фильмов ужасов, который ненавидит человечество и все живое, таких лечить от слабоумия бесполезно, только осиновый кол или современный его аналог — ракета "Кинжал" — поможет", — сказал Шеремет РИА Новости.По его словам, подобные заявления в очередной раз доказывают правильность проведения специальной военной операции на Украине. В начале мая Буданов говорил в интервью Yahoo News, что украинские спецслужбы "убивали и будут убивать русских в любой точке мира до полной победы". Затем он признал причастность Киева к терактам против известных россиян, заявив, что "многих уже достали". Россия распространила в СБ ООН письмо по поводу этих ненавистнических высказываний, но руководство всемирной организации, по сути, никак не отреагировало на него.
https://ria.ru/20230518/nenavist-1872564238.html
https://ria.ru/20230517/budanov-1872313024.html
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россия, украина, кирилл буданов, госдума рф, михаил шеремет, оон, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Кирилл Буданов, Госдума РФ, Михаил Шеремет, ООН, В мире
"Только "Кинжал" поможет". В Госдуме сравнили Буданова с зомби

Депутат ГД Шеремет сравнил главу разведки Украины Буданова с ненавидящим все живое зомби

© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны Украины Руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов
Руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны Украины
Руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал слабоумием новые угрозы главы военной разведки Украины Кирилла Буданова в адрес России и жителей Крыма.
Так он прокомментировал интервью Буданова украинскому журналисту, в котором тот назвал всех крымчан людьми с "видоизмененной психикой", которые подлежат привлечению к "справедливой ответственности", при чем для некоторых подразумевается только физическое уничтожение.
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"Он похож на настоящего зомби из американских фильмов ужасов, который ненавидит человечество и все живое, таких лечить от слабоумия бесполезно, только осиновый кол или современный его аналог — ракета "Кинжал" — поможет", — сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, подобные заявления в очередной раз доказывают правильность проведения специальной военной операции на Украине.
В начале мая Буданов говорил в интервью Yahoo News, что украинские спецслужбы "убивали и будут убивать русских в любой точке мира до полной победы". Затем он признал причастность Киева к терактам против известных россиян, заявив, что "многих уже достали". Россия распространила в СБ ООН письмо по поводу этих ненавистнических высказываний, но руководство всемирной организации, по сути, никак не отреагировало на него.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКирилл БудановГосдума РФМихаил ШереметООНВ мире
 
 
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