https://ria.ru/20230521/berdyansk-1873214217.html

Украинские войска пытались атаковать Бердянск ракетами Storm Shadow

Украинские войска пытались атаковать Бердянск ракетами Storm Shadow - РИА Новости, 21.05.2023

Украинские войска пытались атаковать Бердянск ракетами Storm Shadow

Украинские войска атаковали город Бердянск в Запорожской области ракетами, по предварительным данным, удар был нанесен с помощью Storm Shadow, сообщил РИА... РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T11:02

2023-05-21T11:02

2023-05-21T11:07

бердянск

запорожская область

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости. Украинские войска атаковали город Бердянск в Запорожской области ракетами, по предварительным данным, удар был нанесен с помощью Storm Shadow, сообщил РИА Новости глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.Ранее Рогов заявил, что украинские войска готовят военную провокацию в Запорожской области по случаю проведения саммита G7."Сегодня рано утром украинские боевики попытались нанести ракетный удар по Бердянску. Всего было выпущено семь ракет, четыре из которых, по предварительным данным, Storm Shadow и три ложные цели - обманки, чтобы захлебнулось наше ПВО", - сказал РИА Новости Рогов.По его словам, шесть ракет было перехвачено. Одна упала на окраине города."Пострадавших нет", - подчеркнул Рогов.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230520/tokmak-1873156700.html

https://ria.ru/20230520/postradavshie-1873175938.html

бердянск

запорожская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

бердянск, запорожская область, происшествия