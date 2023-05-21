https://ria.ru/20230521/berdyansk-1873214217.html
Украинские войска пытались атаковать Бердянск ракетами Storm Shadow
Украинские войска пытались атаковать Бердянск ракетами Storm Shadow - РИА Новости, 21.05.2023
Украинские войска пытались атаковать Бердянск ракетами Storm Shadow
Украинские войска атаковали город Бердянск в Запорожской области ракетами, по предварительным данным, удар был нанесен с помощью Storm Shadow, сообщил РИА... РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T11:02
2023-05-21T11:02
2023-05-21T11:07
бердянск
запорожская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости. Украинские войска атаковали город Бердянск в Запорожской области ракетами, по предварительным данным, удар был нанесен с помощью Storm Shadow, сообщил РИА Новости глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.Ранее Рогов заявил, что украинские войска готовят военную провокацию в Запорожской области по случаю проведения саммита G7."Сегодня рано утром украинские боевики попытались нанести ракетный удар по Бердянску. Всего было выпущено семь ракет, четыре из которых, по предварительным данным, Storm Shadow и три ложные цели - обманки, чтобы захлебнулось наше ПВО", - сказал РИА Новости Рогов.По его словам, шесть ракет было перехвачено. Одна упала на окраине города."Пострадавших нет", - подчеркнул Рогов.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230520/tokmak-1873156700.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бердянск, запорожская область, происшествия
Бердянск, Запорожская область, Происшествия
Украинские войска пытались атаковать Бердянск ракетами Storm Shadow
Рогов заявил, что украинские войска выпустили по Бердянску несколько ракет Storm Shadow
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости. Украинские войска атаковали город Бердянск в Запорожской области ракетами, по предварительным данным, удар был нанесен с помощью Storm Shadow, сообщил РИА Новости глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
Ранее Рогов заявил, что украинские войска готовят военную провокацию в Запорожской области по случаю проведения саммита G7
.
Силы ПВО отразили атаку украинских войск на запорожский город Токмак
"Сегодня рано утром украинские боевики попытались нанести ракетный удар по Бердянску. Всего было выпущено семь ракет, четыре из которых, по предварительным данным, Storm Shadow и три ложные цели - обманки, чтобы захлебнулось наше ПВО", - сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, шесть ракет было перехвачено. Одна упала на окраине города.
"Пострадавших нет", - подчеркнул Рогов.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев
не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России
находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье
, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь
.
Число пострадавших при обстреле села Калиново-Борщеватое возросло до пяти