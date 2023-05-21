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Украинские войска пытались атаковать Бердянск ракетами Storm Shadow - РИА Новости, 21.05.2023
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11:02 21.05.2023 (обновлено: 11:07 21.05.2023)
https://ria.ru/20230521/berdyansk-1873214217.html
Украинские войска пытались атаковать Бердянск ракетами Storm Shadow
Украинские войска пытались атаковать Бердянск ракетами Storm Shadow - РИА Новости, 21.05.2023
Украинские войска пытались атаковать Бердянск ракетами Storm Shadow
Украинские войска атаковали город Бердянск в Запорожской области ракетами, по предварительным данным, удар был нанесен с помощью Storm Shadow, сообщил РИА... РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T11:02
2023-05-21T11:07
бердянск
запорожская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости. Украинские войска атаковали город Бердянск в Запорожской области ракетами, по предварительным данным, удар был нанесен с помощью Storm Shadow, сообщил РИА Новости глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.Ранее Рогов заявил, что украинские войска готовят военную провокацию в Запорожской области по случаю проведения саммита G7."Сегодня рано утром украинские боевики попытались нанести ракетный удар по Бердянску. Всего было выпущено семь ракет, четыре из которых, по предварительным данным, Storm Shadow и три ложные цели - обманки, чтобы захлебнулось наше ПВО", - сказал РИА Новости Рогов.По его словам, шесть ракет было перехвачено. Одна упала на окраине города."Пострадавших нет", - подчеркнул Рогов.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230520/tokmak-1873156700.html
https://ria.ru/20230520/postradavshie-1873175938.html
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бердянск, запорожская область, происшествия
Бердянск, Запорожская область, Происшествия
Украинские войска пытались атаковать Бердянск ракетами Storm Shadow

Рогов заявил, что украинские войска выпустили по Бердянску несколько ракет Storm Shadow

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкБердянск
Бердянск - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости. Украинские войска атаковали город Бердянск в Запорожской области ракетами, по предварительным данным, удар был нанесен с помощью Storm Shadow, сообщил РИА Новости глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
Ранее Рогов заявил, что украинские войска готовят военную провокацию в Запорожской области по случаю проведения саммита G7.
Токмак, Запорожская область - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
Силы ПВО отразили атаку украинских войск на запорожский город Токмак
20 мая, 19:32
"Сегодня рано утром украинские боевики попытались нанести ракетный удар по Бердянску. Всего было выпущено семь ракет, четыре из которых, по предварительным данным, Storm Shadow и три ложные цели - обманки, чтобы захлебнулось наше ПВО", - сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, шесть ракет было перехвачено. Одна упала на окраине города.
"Пострадавших нет", - подчеркнул Рогов.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
Машина скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
Число пострадавших при обстреле села Калиново-Борщеватое возросло до пяти
20 мая, 23:03
 
БердянскЗапорожская областьПроисшествия
 
 
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