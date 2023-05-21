https://ria.ru/20230521/berbok-1873246604.html

Австрийцы посмеялись над крупным провалом Бербок на Ближнем Востоке

Австрийцы посмеялись над крупным провалом Бербок на Ближнем Востоке - РИА Новости, 21.05.2023

Австрийцы посмеялись над крупным провалом Бербок на Ближнем Востоке

Читатели Exxpress высмеяли министра иностранных дел Германии Анналену Бербок за попытку вмешиваться в дела стран Ближнего Востока. РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T15:47

2023-05-21T15:47

2023-05-21T17:48

в мире

ближний восток

германия

сирия

анналена бербок

лига арабских государств

опек

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Читатели Exxpress высмеяли министра иностранных дел Германии Анналену Бербок за попытку вмешиваться в дела стран Ближнего Востока.Так, политик раскритиковала решение Лиги арабских государств вернуть Сирию в состав организации."Эта глупая, высокомерная женщина пытается диктовать странам, как жить, она не уважает другие культуры. Я не удивлюсь, если она появится топлес в арабской стране", — высказал свое мнение один из пользователей."Профессионализм — это немного про другое", — сыронизировал второй."Она ведет себя как слон в посудной лавке. Она понятия не имеет о дипломатии, особенно в арабских странах, склоняющихся в сторону России", — подчеркнул третий."Из-за таких случаев за границей создается впечатление, что в Германии живут одни идиоты", — отметил еще один комментатор."Бербок — это катастрофа. В интернете уже полно роликов, высмеивающих все ее странные высказывания и оговорки", — резюмировали читатели.Бывший сотрудник ОПЕК Ибрагим Хашим, мнение которого приводит издание, заявил, что арабы не слушают иностранцев, которые в последние десятилетия "играли деструктивную роль в арабском мире". По его словам, представителям некоторых стран не хватает понимания мировой ситуации и элементарного дипломатического этикета. Он также выразил удивление нарядом Бербок: на ней было короткое платье — чуть выше колена, уточняется в статье.Министры иностранных дел Лиги арабских государств (ЛАГ) 7 мая одобрили возвращение Сирии в организацию.

https://ria.ru/20230514/berbok-1871649883.html

https://ria.ru/20230513/pomosch-1871475692.html

ближний восток

германия

сирия

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в мире, ближний восток, германия, сирия, анналена бербок, лига арабских государств, опек