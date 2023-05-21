Рейтинг@Mail.ru
Австрийцы посмеялись над крупным провалом Бербок на Ближнем Востоке - РИА Новости, 21.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:47 21.05.2023 (обновлено: 17:48 21.05.2023)
https://ria.ru/20230521/berbok-1873246604.html
Австрийцы посмеялись над крупным провалом Бербок на Ближнем Востоке
Австрийцы посмеялись над крупным провалом Бербок на Ближнем Востоке - РИА Новости, 21.05.2023
Австрийцы посмеялись над крупным провалом Бербок на Ближнем Востоке
Читатели Exxpress высмеяли министра иностранных дел Германии Анналену Бербок за попытку вмешиваться в дела стран Ближнего Востока. РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T15:47
2023-05-21T17:48
в мире
ближний восток
германия
сирия
анналена бербок
лига арабских государств
опек
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768360244_0:0:1876:1055_1920x0_80_0_0_21ec8cad5d020e536e1201e31c4653b2.jpg
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Читатели Exxpress высмеяли министра иностранных дел Германии Анналену Бербок за попытку вмешиваться в дела стран Ближнего Востока.Так, политик раскритиковала решение Лиги арабских государств вернуть Сирию в состав организации."Эта глупая, высокомерная женщина пытается диктовать странам, как жить, она не уважает другие культуры. Я не удивлюсь, если она появится топлес в арабской стране", — высказал свое мнение один из пользователей."Профессионализм — это немного про другое", — сыронизировал второй."Она ведет себя как слон в посудной лавке. Она понятия не имеет о дипломатии, особенно в арабских странах, склоняющихся в сторону России", — подчеркнул третий."Из-за таких случаев за границей создается впечатление, что в Германии живут одни идиоты", — отметил еще один комментатор."Бербок — это катастрофа. В интернете уже полно роликов, высмеивающих все ее странные высказывания и оговорки", — резюмировали читатели.Бывший сотрудник ОПЕК Ибрагим Хашим, мнение которого приводит издание, заявил, что арабы не слушают иностранцев, которые в последние десятилетия "играли деструктивную роль в арабском мире". По его словам, представителям некоторых стран не хватает понимания мировой ситуации и элементарного дипломатического этикета. Он также выразил удивление нарядом Бербок: на ней было короткое платье — чуть выше колена, уточняется в статье.Министры иностранных дел Лиги арабских государств (ЛАГ) 7 мая одобрили возвращение Сирии в организацию.
https://ria.ru/20230514/berbok-1871649883.html
https://ria.ru/20230513/pomosch-1871475692.html
ближний восток
германия
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768360244_132:0:1800:1251_1920x0_80_0_0_b108431e0a6637210b92b3f2a0d6ff9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ближний восток, германия, сирия, анналена бербок, лига арабских государств, опек
В мире, Ближний Восток, Германия, Сирия, Анналена Бербок, Лига арабских государств, ОПЕК
Австрийцы посмеялись над крупным провалом Бербок на Ближнем Востоке

Читатели Exxpress осудили главу МИД Германии Бербок за попытки указывать Ближнему Востоку

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Читатели Exxpress высмеяли министра иностранных дел Германии Анналену Бербок за попытку вмешиваться в дела стран Ближнего Востока.
Так, политик раскритиковала решение Лиги арабских государств вернуть Сирию в состав организации.
"Эта глупая, высокомерная женщина пытается диктовать странам, как жить, она не уважает другие культуры. Я не удивлюсь, если она появится топлес в арабской стране", — высказал свое мнение один из пользователей.
"Профессионализм — это немного про другое", — сыронизировал второй.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
Бербок сделала странное заявление о Кулебе
14 мая, 15:42
"Она ведет себя как слон в посудной лавке. Она понятия не имеет о дипломатии, особенно в арабских странах, склоняющихся в сторону России", — подчеркнул третий.
"Из-за таких случаев за границей создается впечатление, что в Германии живут одни идиоты", — отметил еще один комментатор.
"Бербок — это катастрофа. В интернете уже полно роликов, высмеивающих все ее странные высказывания и оговорки", — резюмировали читатели.
Бывший сотрудник ОПЕК Ибрагим Хашим, мнение которого приводит издание, заявил, что арабы не слушают иностранцев, которые в последние десятилетия "играли деструктивную роль в арабском мире". По его словам, представителям некоторых стран не хватает понимания мировой ситуации и элементарного дипломатического этикета. Он также выразил удивление нарядом Бербок: на ней было короткое платье — чуть выше колена, уточняется в статье.
Министры иностранных дел Лиги арабских государств (ЛАГ) 7 мая одобрили возвращение Сирии в организацию.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
Германия предоставит Украине крупнейший пакет военной помощи, пишут СМИ
13 мая, 10:25
 
В миреБлижний ВостокГерманияСирияАнналена БербокЛига арабских государствОПЕК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала