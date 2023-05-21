https://ria.ru/20230521/berbok-1873246604.html
Австрийцы посмеялись над крупным провалом Бербок на Ближнем Востоке
Австрийцы посмеялись над крупным провалом Бербок на Ближнем Востоке - РИА Новости, 21.05.2023
Австрийцы посмеялись над крупным провалом Бербок на Ближнем Востоке
Читатели Exxpress высмеяли министра иностранных дел Германии Анналену Бербок за попытку вмешиваться в дела стран Ближнего Востока. РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T15:47
2023-05-21T15:47
2023-05-21T17:48
в мире
ближний восток
германия
сирия
анналена бербок
лига арабских государств
опек
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Читатели Exxpress высмеяли министра иностранных дел Германии Анналену Бербок за попытку вмешиваться в дела стран Ближнего Востока.Так, политик раскритиковала решение Лиги арабских государств вернуть Сирию в состав организации."Эта глупая, высокомерная женщина пытается диктовать странам, как жить, она не уважает другие культуры. Я не удивлюсь, если она появится топлес в арабской стране", — высказал свое мнение один из пользователей."Профессионализм — это немного про другое", — сыронизировал второй."Она ведет себя как слон в посудной лавке. Она понятия не имеет о дипломатии, особенно в арабских странах, склоняющихся в сторону России", — подчеркнул третий."Из-за таких случаев за границей создается впечатление, что в Германии живут одни идиоты", — отметил еще один комментатор."Бербок — это катастрофа. В интернете уже полно роликов, высмеивающих все ее странные высказывания и оговорки", — резюмировали читатели.Бывший сотрудник ОПЕК Ибрагим Хашим, мнение которого приводит издание, заявил, что арабы не слушают иностранцев, которые в последние десятилетия "играли деструктивную роль в арабском мире". По его словам, представителям некоторых стран не хватает понимания мировой ситуации и элементарного дипломатического этикета. Он также выразил удивление нарядом Бербок: на ней было короткое платье — чуть выше колена, уточняется в статье.Министры иностранных дел Лиги арабских государств (ЛАГ) 7 мая одобрили возвращение Сирии в организацию.
https://ria.ru/20230514/berbok-1871649883.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, ближний восток, германия, сирия, анналена бербок, лига арабских государств, опек
В мире, Ближний Восток, Германия, Сирия, Анналена Бербок, Лига арабских государств, ОПЕК
Австрийцы посмеялись над крупным провалом Бербок на Ближнем Востоке
Читатели Exxpress осудили главу МИД Германии Бербок за попытки указывать Ближнему Востоку
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости.
Читатели Exxpress
высмеяли министра иностранных дел Германии Анналену Бербок за попытку вмешиваться в дела стран Ближнего Востока.
Так, политик раскритиковала решение Лиги арабских государств
вернуть Сирию в состав организации.
"Эта глупая, высокомерная женщина пытается диктовать странам, как жить, она не уважает другие культуры. Я не удивлюсь, если она появится топлес в арабской стране", — высказал свое мнение один из пользователей.
"Профессионализм — это немного про другое", — сыронизировал второй.
Бербок сделала странное заявление о Кулебе
"Она ведет себя как слон в посудной лавке. Она понятия не имеет о дипломатии, особенно в арабских странах, склоняющихся в сторону России", — подчеркнул третий.
"Из-за таких случаев за границей создается впечатление, что в Германии живут одни идиоты", — отметил еще один комментатор.
"Бербок — это катастрофа. В интернете уже полно роликов, высмеивающих все ее странные высказывания и оговорки", — резюмировали читатели.
Бывший сотрудник ОПЕК
Ибрагим Хашим, мнение которого приводит издание, заявил, что арабы не слушают иностранцев, которые в последние десятилетия "играли деструктивную роль в арабском мире". По его словам, представителям некоторых стран не хватает понимания мировой ситуации и элементарного дипломатического этикета. Он также выразил удивление нарядом Бербок: на ней было короткое платье — чуть выше колена, уточняется в статье.
Министры иностранных дел Лиги арабских государств (ЛАГ) 7 мая одобрили возвращение Сирии в организацию.
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