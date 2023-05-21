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Минск заявил о готовности отрезвить горячие головы в Европе - РИА Новости, 21.05.2023
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21:36 21.05.2023 (обновлено: 21:45 21.05.2023)
https://ria.ru/20230521/belorussiya-1873285906.html
Минск заявил о готовности отрезвить горячие головы в Европе
Минск заявил о готовности отрезвить горячие головы в Европе - РИА Новости, 21.05.2023
Минск заявил о готовности отрезвить горячие головы в Европе
Помощник министра обороны Белоруссии Леонид Касинский в интервью заявил, что Минск готов отрезвить горячие головы в Европе, которые пожелают совершить... РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T21:36
2023-05-21T21:45
белоруссия
минск
россия
владимир путин
александр лукашенко
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оон
в мире
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МИНСК, 21 мая – РИА Новости. Помощник министра обороны Белоруссии Леонид Касинский в интервью заявил, что Минск готов отрезвить горячие головы в Европе, которые пожелают совершить агрессивные действия в отношении республики. "Если у горячих голов возникнет желание совершить какие-то действия агрессивного характера в отношении нашей страны, мы готовы их отрезвить", - сказал Касинский в интервью телеканалу ОНТ, показанном в воскресенье. Таким образом он ответил на вопрос журналиста телеканала о том, станет ли размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии "отрезвляющим душем для некоторых горячих голов в Европе". "Летные силы прошли переоборудование для того, чтобы являться средством ношения ТЯО. Наши военнослужащие прошли полный курс обучения в части касающихся комплексов С-400, так и ракетных систем "Искандер"", - подчеркнул помощник министра. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что США делали десятилетие, поскольку американцы "учат их (союзников) экипажи, их летчиков использовать при необходимости этот вид вооружений". По его словам, строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии закончат 1 июля. Президент Белоруссии заявлял, что при необходимости может договориться с российским лидером о введении в республику стратегического ядерного оружия. Между тем практических мер по размещению ТЯО РФ в Белоруссии пока не произошло, заявил в мае в ходе дебатов в ООН белорусский постпред при ООН Валентин Рыбаков. Девятнадцатого декабря 2022 года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва поставила Минску систему ПВО дальнего действия С-400 "Триумф" и оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер". В начале февраля минобороны сообщило, что вооруженные силы Белоруссии приступили к полной самостоятельной эксплуатации комплекса "Искандер". Также ранее Лукашенко отметил, что Белоруссия вместе с РФ готовит экипажи, чтобы управлять белорусскими самолетами, несущими специальные боеприпасы, которые были переоборудованы соответствующим образом по договоренности с РФ. Президент РФ Владимир Путин в свою очередь также допустил совместную подготовку экипажей самолетов армии Белоруссии, которые переоборудованы для применения боеприпасов со специальной ядерной боевой частью.
https://ria.ru/20230518/sderzhivanie-1872637001.html
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белоруссия, минск, россия, владимир путин, александр лукашенко, валентин рыбаков, оон, в мире
Белоруссия, Минск, Россия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Валентин Рыбаков, ООН, В мире
Минск заявил о готовности отрезвить горячие головы в Европе

Помощник министра обороны Касинский: Минск готов отрезвить горячие головы в Европе

© Sputnik / Александр ЖибульБелорусские военные
Белорусские военные - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
© Sputnik / Александр Жибуль
Белорусские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 21 мая – РИА Новости. Помощник министра обороны Белоруссии Леонид Касинский в интервью заявил, что Минск готов отрезвить горячие головы в Европе, которые пожелают совершить агрессивные действия в отношении республики.
"Если у горячих голов возникнет желание совершить какие-то действия агрессивного характера в отношении нашей страны, мы готовы их отрезвить", - сказал Касинский в интервью телеканалу ОНТ, показанном в воскресенье. Таким образом он ответил на вопрос журналиста телеканала о том, станет ли размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии "отрезвляющим душем для некоторых горячих голов в Европе".
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"Летные силы прошли переоборудование для того, чтобы являться средством ношения ТЯО. Наши военнослужащие прошли полный курс обучения в части касающихся комплексов С-400, так и ракетных систем "Искандер"", - подчеркнул помощник министра.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что США делали десятилетие, поскольку американцы "учат их (союзников) экипажи, их летчиков использовать при необходимости этот вид вооружений". По его словам, строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии закончат 1 июля. Президент Белоруссии заявлял, что при необходимости может договориться с российским лидером о введении в республику стратегического ядерного оружия.
Между тем практических мер по размещению ТЯО РФ в Белоруссии пока не произошло, заявил в мае в ходе дебатов в ООН белорусский постпред при ООН Валентин Рыбаков.
Девятнадцатого декабря 2022 года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва поставила Минску систему ПВО дальнего действия С-400 "Триумф" и оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер". В начале февраля минобороны сообщило, что вооруженные силы Белоруссии приступили к полной самостоятельной эксплуатации комплекса "Искандер".
Также ранее Лукашенко отметил, что Белоруссия вместе с РФ готовит экипажи, чтобы управлять белорусскими самолетами, несущими специальные боеприпасы, которые были переоборудованы соответствующим образом по договоренности с РФ. Президент РФ Владимир Путин в свою очередь также допустил совместную подготовку экипажей самолетов армии Белоруссии, которые переоборудованы для применения боеприпасов со специальной ядерной боевой частью.
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БелоруссияМинскРоссияВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоВалентин РыбаковООНВ мире
 
 
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