https://ria.ru/20230521/belorussiya-1873281877.html

Белоруссия переработала программы боевой подготовки

Белоруссия переработала программы боевой подготовки - РИА Новости, 21.05.2023

Белоруссия переработала программы боевой подготовки

Белоруссия на фоне конфликта на Украине переработала программы боевой подготовки, проанализировала планы оснащения армии вооружением, сообщил помощник министра... РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T20:43

2023-05-21T20:43

2023-05-21T20:49

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МИНСК, 21 мая – РИА Новости. Белоруссия на фоне конфликта на Украине переработала программы боевой подготовки, проанализировала планы оснащения армии вооружением, сообщил помощник министра обороны республики Леонид Касинский."Мы принципиально пересмотрели систему подготовки, переработали программы боевой подготовки, сделали принципиальные выводы по закупке, модернизации и оснащению вооруженных сил новыми перспективными образцами вооружения и техники", - сказал Касинский в интервью телеканалу ОНТ, показанном в воскресенье.При этом он подчеркнул, что "не стоит сбрасывать со счетов некоторые образцы военной техники, про которые еще до конфликта на Украине эксперты пытались сказать, что (например - ред.) танк – это уже оружие прошлого". "На самом деле, это не так", - отметил помощник министра."Еще 10-15 лет мы воспринимали, что решения могут восприниматься по корректировке боя в течении минут-часов. Сегодня мы пришли к тому, что решения необходимо принимать в рамках реального времени", - добавил он.

https://ria.ru/20230520/dron-kamikadze-1873158464.html

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