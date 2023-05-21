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"Боже, помоги нам": заявление Байдена об Украине переполошило американцев - РИА Новости, 21.05.2023
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16:20 21.05.2023 (обновлено: 18:07 21.05.2023)
https://ria.ru/20230521/bayden-1873249853.html
"Боже, помоги нам": заявление Байдена об Украине переполошило американцев
"Боже, помоги нам": заявление Байдена об Украине переполошило американцев - РИА Новости, 21.05.2023
"Боже, помоги нам": заявление Байдена об Украине переполошило американцев
Читатели Twitter-аккаунта Национального комитета Республиканской партии (RNC) раскритиковали Джо Байдена за слова о возможных поставках Украине американских... РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T16:20
2023-05-21T18:07
в мире
сша
украина
хиросима (префектура)
владимир зеленский
вооруженные силы украины
f-16
джо байден
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Читатели Twitter-аккаунта Национального комитета Республиканской партии (RNC) раскритиковали Джо Байдена за слова о возможных поставках Украине американских истребителей F-16.По итогам саммита G7 и встречи с Владимиром Зеленским в Хиросиме глава Белого дома на вопрос об отправке ВСУ боевых самолетов уклончиво ответил, что это произойдет, но отказался раскрыть детали."Боже, помоги американцам!" — прокомментировал слова президента США тележурналист Сэм Джуно."Американский народ не подписывался под этим", — добавил капитан-лейтенант ВМС США в отставке Эдди Аллен."Все, чего он хочет, — это затягивание конфликта. Байден погубит США", — написал пользователь под ником Sirloum."Какой позор слушать все это. Импичмент Байдену, если он не прекратит выкидывать деньги налогоплательщиков на бессмысленные войны за рубежом", — призвали в комментариях.По словам помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, Вашингтон и союзники договорились, что решат, кто поставит киевскому режиму истребители F-16 и в каком количестве по мере обучения украинских пилотов в предстоящие месяцы. При этом, как ранее сообщил телеканал CNN, Белый дом утверждает, что указанные модели самолетов не входят в число наиболее необходимых ВСУ вооружений на нынешнем этапе конфликта.
https://ria.ru/20230519/zelenskiy-1872770348.html
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в мире, сша, украина, хиросима (префектура), владимир зеленский, вооруженные силы украины, f-16, джо байден, g7, джейк салливан
В мире, США, Украина, Хиросима (префектура), Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, F-16, Джо Байден, G7, Джейк Салливан
"Боже, помоги нам": заявление Байдена об Украине переполошило американцев

Пользователи Twitter отчитали Джо Байдена за намерение отправить Украине истребители F-16

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден во время саммита G7 в Хиросиме, Япония
Президент США Джо Байден во время саммита G7 в Хиросиме, Япония - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден во время саммита G7 в Хиросиме, Япония
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Читатели Twitter-аккаунта Национального комитета Республиканской партии (RNC) раскритиковали Джо Байдена за слова о возможных поставках Украине американских истребителей F-16.
По итогам саммита G7 и встречи с Владимиром Зеленским в Хиросиме глава Белого дома на вопрос об отправке ВСУ боевых самолетов уклончиво ответил, что это произойдет, но отказался раскрыть детали.
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"Боже, помоги американцам!" — прокомментировал слова президента США тележурналист Сэм Джуно.
"Американский народ не подписывался под этим", — добавил капитан-лейтенант ВМС США в отставке Эдди Аллен.
"Все, чего он хочет, — это затягивание конфликта. Байден погубит США", — написал пользователь под ником Sirloum.
«

"Нас уже никто не спрашивает, кто-то наверху принял решение продолжать, и все молча согласились", — подчеркнул подписчик Саратога Смитти.

"Какой позор слушать все это. Импичмент Байдену, если он не прекратит выкидывать деньги налогоплательщиков на бессмысленные войны за рубежом", — призвали в комментариях.
По словам помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, Вашингтон и союзники договорились, что решат, кто поставит киевскому режиму истребители F-16 и в каком количестве по мере обучения украинских пилотов в предстоящие месяцы. При этом, как ранее сообщил телеканал CNN, Белый дом утверждает, что указанные модели самолетов не входят в число наиболее необходимых ВСУ вооружений на нынешнем этапе конфликта.
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