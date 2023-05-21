https://ria.ru/20230521/bayden-1873229307.html

Байден пригрозил Китаю ответом из-за Тайваня

Байден пригрозил Китаю ответом из-за Тайваня - РИА Новости, 21.05.2023

Байден пригрозил Китаю ответом из-за Тайваня

Президент США Джо Байден на пресс-конференции в Хиросиме пригрозил Китаю ответом в случае "односторонних шагов" в отношении Тайваня. РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T13:33

2023-05-21T13:33

2023-05-21T13:43

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ХИРОСИМА (Япония), 21 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден на пресс-конференции в Хиросиме пригрозил Китаю ответом в случае "односторонних шагов" в отношении Тайваня.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20230512/kitay-1871233644.html

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