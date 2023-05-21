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Байден пригрозил Китаю ответом из-за Тайваня - РИА Новости, 21.05.2023
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13:33 21.05.2023 (обновлено: 13:43 21.05.2023)
https://ria.ru/20230521/bayden-1873229307.html
Байден пригрозил Китаю ответом из-за Тайваня
Байден пригрозил Китаю ответом из-за Тайваня - РИА Новости, 21.05.2023
Байден пригрозил Китаю ответом из-за Тайваня
Президент США Джо Байден на пресс-конференции в Хиросиме пригрозил Китаю ответом в случае "односторонних шагов" в отношении Тайваня. РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T13:33
2023-05-21T13:43
в мире
китай
тайвань
джо байден
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ХИРОСИМА (Япония), 21 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден на пресс-конференции в Хиросиме пригрозил Китаю ответом в случае "односторонних шагов" в отношении Тайваня.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20230512/kitay-1871233644.html
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в мире, китай, тайвань, джо байден
В мире, Китай, Тайвань, Джо Байден
Байден пригрозил Китаю ответом из-за Тайваня

Байден пригрозил Китаю ответом в случае односторонних шагов в отношении Тайваня

© AP Photo / Daniel CengВоеннослужащие с флагом Тайваня
Военнослужащие с флагом Тайваня - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
© AP Photo / Daniel Ceng
Читать ria.ru в
ХИРОСИМА (Япония), 21 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден на пресс-конференции в Хиросиме пригрозил Китаю ответом в случае "односторонних шагов" в отношении Тайваня.
«
"Мы продолжим поддерживать способность Тайваня защищать себя. И есть четкое понимание среди большинства наших союзников, что, если Китай будет действовать в одностороннем порядке, будет ответ… будет ответ", - сказал Байден.
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
МИД КНР обвинил США в попытке подавить Китай
12 мая, 11:18
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
США заявили, что не хотят холодной войны с Китаем
16 мая, 21:36
 
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