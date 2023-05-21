https://ria.ru/20230521/bayden-1873229003.html
Байден заявил, что не может гарантировать, что дефолта в США не будет
Байден заявил, что не может гарантировать, что дефолта в США не будет - РИА Новости, 21.05.2023
Байден заявил, что не может гарантировать, что дефолта в США не будет
Президент США Джо Байден признал, что не может гарантировать, что республиканская оппозиция не спровоцирует суверенный дефолт. РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T13:32
2023-05-21T13:32
2023-05-21T15:12
сша
в мире
джо байден
попытки изменить потолок госдолга сша
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ХИРОСИМА (Япония), 21 мая — РИА Новости. Президент США Джо Байден признал, что не может гарантировать, что республиканская оппозиция не спровоцирует суверенный дефолт."Я не могу гарантировать, что они не спровоцируют дефолт, сотворив что-нибудь возмутительное", — сказал он на пресс-конференции по итогам саммита G7 в Хиросиме.Глава Белого дома добавил, что изучает 14-ю поправку к конституции, дающую ему возможность решить вопрос госдолга без согласования с конгрессом. По мнению Байдена, такие полномочия у него есть, но остается вопрос, как применить их без риска оспаривания.Госдолг США еще в январе достиг установленного потолка в 31,381 триллиона долларов, и теперь Белый дом требует от конгресса поднять эту планку безо всяких условий. Обычно законодатели увеличивают лимит заимствований чуть ли не автоматически, но в этот раз республиканцы, которые контролируют палату представителей, потребовали сократить бюджетные расходы на несколько триллионов долларов. Конгрессмены утвердили их законопроект, но в сенате, где большинство у демократов, он не имеет шансов. К тому же Байден дал понять, что наложит на документ вето, если до этого дойдет дело.
https://ria.ru/20230516/ssha-1872035241.html
https://ria.ru/20230513/ekonomika-1871297276.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире, джо байден, попытки изменить потолок госдолга сша
США, В мире, Джо Байден, Попытки изменить потолок госдолга США
Байден заявил, что не может гарантировать, что дефолта в США не будет
Байден заявил, что не может гарантировать избежание дефолта в США