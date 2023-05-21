Рейтинг@Mail.ru
Байден заявил, что не может гарантировать, что дефолта в США не будет - РИА Новости, 21.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:32 21.05.2023 (обновлено: 15:12 21.05.2023)
https://ria.ru/20230521/bayden-1873229003.html
Байден заявил, что не может гарантировать, что дефолта в США не будет
Байден заявил, что не может гарантировать, что дефолта в США не будет - РИА Новости, 21.05.2023
Байден заявил, что не может гарантировать, что дефолта в США не будет
Президент США Джо Байден признал, что не может гарантировать, что республиканская оппозиция не спровоцирует суверенный дефолт. РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T13:32
2023-05-21T15:12
сша
в мире
джо байден
попытки изменить потолок госдолга сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867687016_0:91:3072:1819_1920x0_80_0_0_942e1200942d29e64f5fa71c58f01f18.jpg
ХИРОСИМА (Япония), 21 мая — РИА Новости. Президент США Джо Байден признал, что не может гарантировать, что республиканская оппозиция не спровоцирует суверенный дефолт."Я не могу гарантировать, что они не спровоцируют дефолт, сотворив что-нибудь возмутительное", — сказал он на пресс-конференции по итогам саммита G7 в Хиросиме.Глава Белого дома добавил, что изучает 14-ю поправку к конституции, дающую ему возможность решить вопрос госдолга без согласования с конгрессом. По мнению Байдена, такие полномочия у него есть, но остается вопрос, как применить их без риска оспаривания.Госдолг США еще в январе достиг установленного потолка в 31,381 триллиона долларов, и теперь Белый дом требует от конгресса поднять эту планку безо всяких условий. Обычно законодатели увеличивают лимит заимствований чуть ли не автоматически, но в этот раз республиканцы, которые контролируют палату представителей, потребовали сократить бюджетные расходы на несколько триллионов долларов. Конгрессмены утвердили их законопроект, но в сенате, где большинство у демократов, он не имеет шансов. К тому же Байден дал понять, что наложит на документ вето, если до этого дойдет дело.
https://ria.ru/20230516/ssha-1872035241.html
https://ria.ru/20230513/ekonomika-1871297276.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867687016_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_092268aee4fb6f75e62922177c580633.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, в мире, джо байден, попытки изменить потолок госдолга сша
США, В мире, Джо Байден, Попытки изменить потолок госдолга США
Байден заявил, что не может гарантировать, что дефолта в США не будет

Байден заявил, что не может гарантировать избежание дефолта в США

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХИРОСИМА (Япония), 21 мая — РИА Новости. Президент США Джо Байден признал, что не может гарантировать, что республиканская оппозиция не спровоцирует суверенный дефолт.
"Я не могу гарантировать, что они не спровоцируют дефолт, сотворив что-нибудь возмутительное", — сказал он на пресс-конференции по итогам саммита G7 в Хиросиме.
Долларовые купюры - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
В США заявили о серьезных проблемах, которые произойдут вместо дефолта
16 мая, 03:05
Глава Белого дома добавил, что изучает 14-ю поправку к конституции, дающую ему возможность решить вопрос госдолга без согласования с конгрессом. По мнению Байдена, такие полномочия у него есть, но остается вопрос, как применить их без риска оспаривания.
Госдолг США еще в январе достиг установленного потолка в 31,381 триллиона долларов, и теперь Белый дом требует от конгресса поднять эту планку безо всяких условий. Обычно законодатели увеличивают лимит заимствований чуть ли не автоматически, но в этот раз республиканцы, которые контролируют палату представителей, потребовали сократить бюджетные расходы на несколько триллионов долларов. Конгрессмены утвердили их законопроект, но в сенате, где большинство у демократов, он не имеет шансов. К тому же Байден дал понять, что наложит на документ вето, если до этого дойдет дело.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
Скоро рванет. Байден заложил бомбу под мировую экономику
13 мая, 08:00
 
СШАВ миреДжо БайденПопытки изменить потолок госдолга США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала