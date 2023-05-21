https://ria.ru/20230521/bayden-1873227750.html

Байден заявил Зеленскому о готовности США обучать украинских пилотов

Байден заявил Зеленскому о готовности США обучать украинских пилотов - РИА Новости, 21.05.2023

Байден заявил Зеленскому о готовности США обучать украинских пилотов

Президент США Джо Байден сообщил, что изложил Владимиру Зеленскому планы западных стран по подготовке украинских летчиков к пилотированию американских... РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T13:17

2023-05-21T13:17

2023-05-21T13:51

в мире

сша

f-16

украина

владимир зеленский

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873204937_0:194:2048:1346_1920x0_80_0_0_79f683794950a3643a23d158e7ecaf1b.jpg

ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден сообщил, что изложил Владимиру Зеленскому планы западных стран по подготовке украинских летчиков к пилотированию американских истребителей F-16 и других самолетов четвертого поколения."В ходе моей частной встречи с президентом Зеленским после саммита G7 <…> я сказал ему, что США вместе с нашими союзниками и партнерами намерены начать подготовку украинских пилотов на истребителях четвертого поколения, включая F-16, для укрепления украинских военно-воздушных сил в рамках долгосрочной приверженности оборонительному потенциалу Украины", - сказал он на пресс-конференции.Байден встретился с Зеленским на полях саммита G7, который завершился в японском городе Хиросиме.

https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873230563.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, f-16, украина, владимир зеленский, джо байден