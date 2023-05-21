https://ria.ru/20230521/bayden-1873227750.html
Байден заявил Зеленскому о готовности США обучать украинских пилотов
Байден заявил Зеленскому о готовности США обучать украинских пилотов - РИА Новости, 21.05.2023
Байден заявил Зеленскому о готовности США обучать украинских пилотов
Президент США Джо Байден сообщил, что изложил Владимиру Зеленскому планы западных стран по подготовке украинских летчиков к пилотированию американских... РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T13:17
2023-05-21T13:17
2023-05-21T13:51
в мире
сша
f-16
украина
владимир зеленский
джо байден
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ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден сообщил, что изложил Владимиру Зеленскому планы западных стран по подготовке украинских летчиков к пилотированию американских истребителей F-16 и других самолетов четвертого поколения."В ходе моей частной встречи с президентом Зеленским после саммита G7 <…> я сказал ему, что США вместе с нашими союзниками и партнерами намерены начать подготовку украинских пилотов на истребителях четвертого поколения, включая F-16, для укрепления украинских военно-воздушных сил в рамках долгосрочной приверженности оборонительному потенциалу Украины", - сказал он на пресс-конференции.Байден встретился с Зеленским на полях саммита G7, который завершился в японском городе Хиросиме.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, f-16, украина, владимир зеленский, джо байден
В мире, США, F-16, Украина, Владимир Зеленский, Джо Байден
Байден заявил Зеленскому о готовности США обучать украинских пилотов
Байден заявил Зеленскому о готовности США обучать украинских летчиков пилотированию F-16