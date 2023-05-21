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Автогонка в Мексике обернулась перестрелкой с десятью погибшими - РИА Новости, 21.05.2023
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05:09 21.05.2023 (обновлено: 05:13 21.05.2023)
https://ria.ru/20230521/avtogonki-1873190908.html
Автогонка в Мексике обернулась перестрелкой с десятью погибшими
Автогонка в Мексике обернулась перестрелкой с десятью погибшими - РИА Новости, 21.05.2023
Автогонка в Мексике обернулась перестрелкой с десятью погибшими
По меньшей мере десять автогонщиков были убиты неизвестными в мексиканском муниципалитете Энсенада, штат Южная Калифорния, еще девять получили ранения, сообщило РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T05:09
2023-05-21T05:13
в мире
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МЕХИКО, 21 мая - РИА Новости. По меньшей мере десять автогонщиков были убиты неизвестными в мексиканском муниципалитете Энсенада, штат Южная Калифорния, еще девять получили ранения, сообщило издание Milenio. "Не менее десяти автогонщиков погибли после того, как их расстреляли пассажиры другого автомобиля в Сан-Висенте, Энсенада, Нижняя Калифорния", - говорится в материале издания со ссылкой муниципальные власти. По информации СМИ, к заправке, у которой были запаркованы участники гонок на багги, подъехал серый фургон, из которого неизвестные открыли огонь из автоматического оружия. Помимо десяти погибших еще девять человек получили ранения и были госпитализированы. Региональная прокуратура начала расследование.
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в мире, авто
В мире, Авто
Автогонка в Мексике обернулась перестрелкой с десятью погибшими

Milenio: в ходе перестрелки на гонках в Мексике погибли десять человек, девять были ранены

© AP Photo / Rebecca BlackwellПолицейский грузовик патрулирует улицы в Мексике
Полицейский грузовик патрулирует улицы в Мексике - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
© AP Photo / Rebecca Blackwell
Полицейский грузовик патрулирует улицы в Мексике. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 21 мая - РИА Новости. По меньшей мере десять автогонщиков были убиты неизвестными в мексиканском муниципалитете Энсенада, штат Южная Калифорния, еще девять получили ранения, сообщило издание Milenio.
"Не менее десяти автогонщиков погибли после того, как их расстреляли пассажиры другого автомобиля в Сан-Висенте, Энсенада, Нижняя Калифорния", - говорится в материале издания со ссылкой муниципальные власти.
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Вчера, 02:15
По информации СМИ, к заправке, у которой были запаркованы участники гонок на багги, подъехал серый фургон, из которого неизвестные открыли огонь из автоматического оружия. Помимо десяти погибших еще девять человек получили ранения и были госпитализированы. Региональная прокуратура начала расследование.
 
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