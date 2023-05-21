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Автогонка в Мексике обернулась перестрелкой с десятью погибшими
Автогонка в Мексике обернулась перестрелкой с десятью погибшими - РИА Новости, 21.05.2023
Автогонка в Мексике обернулась перестрелкой с десятью погибшими
По меньшей мере десять автогонщиков были убиты неизвестными в мексиканском муниципалитете Энсенада, штат Южная Калифорния, еще девять получили ранения, сообщило РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T05:09
2023-05-21T05:09
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МЕХИКО, 21 мая - РИА Новости. По меньшей мере десять автогонщиков были убиты неизвестными в мексиканском муниципалитете Энсенада, штат Южная Калифорния, еще девять получили ранения, сообщило издание Milenio. "Не менее десяти автогонщиков погибли после того, как их расстреляли пассажиры другого автомобиля в Сан-Висенте, Энсенада, Нижняя Калифорния", - говорится в материале издания со ссылкой муниципальные власти. По информации СМИ, к заправке, у которой были запаркованы участники гонок на багги, подъехал серый фургон, из которого неизвестные открыли огонь из автоматического оружия. Помимо десяти погибших еще девять человек получили ранения и были госпитализированы. Региональная прокуратура начала расследование.
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в мире, авто
Автогонка в Мексике обернулась перестрелкой с десятью погибшими
Milenio: в ходе перестрелки на гонках в Мексике погибли десять человек, девять были ранены
МЕХИКО, 21 мая - РИА Новости.
По меньшей мере десять автогонщиков были убиты неизвестными в мексиканском муниципалитете Энсенада, штат Южная Калифорния, еще девять получили ранения, сообщило
издание Milenio.
"Не менее десяти автогонщиков погибли после того, как их расстреляли пассажиры другого автомобиля в Сан-Висенте, Энсенада, Нижняя Калифорния", - говорится в материале издания со ссылкой муниципальные власти.
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По информации СМИ, к заправке, у которой были запаркованы участники гонок на багги, подъехал серый фургон, из которого неизвестные открыли огонь из автоматического оружия. Помимо десяти погибших еще девять человек получили ранения и были госпитализированы. Региональная прокуратура начала расследование.