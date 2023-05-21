https://ria.ru/20230521/avtogonki-1873190908.html

Автогонка в Мексике обернулась перестрелкой с десятью погибшими

Автогонка в Мексике обернулась перестрелкой с десятью погибшими - РИА Новости, 21.05.2023

Автогонка в Мексике обернулась перестрелкой с десятью погибшими

По меньшей мере десять автогонщиков были убиты неизвестными в мексиканском муниципалитете Энсенада, штат Южная Калифорния, еще девять получили ранения, сообщило РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T05:09

2023-05-21T05:09

2023-05-21T05:13

в мире

авто

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МЕХИКО, 21 мая - РИА Новости. По меньшей мере десять автогонщиков были убиты неизвестными в мексиканском муниципалитете Энсенада, штат Южная Калифорния, еще девять получили ранения, сообщило издание Milenio. "Не менее десяти автогонщиков погибли после того, как их расстреляли пассажиры другого автомобиля в Сан-Висенте, Энсенада, Нижняя Калифорния", - говорится в материале издания со ссылкой муниципальные власти. По информации СМИ, к заправке, у которой были запаркованы участники гонок на багги, подъехал серый фургон, из которого неизвестные открыли огонь из автоматического оружия. Помимо десяти погибших еще девять человек получили ранения и были госпитализированы. Региональная прокуратура начала расследование.

https://ria.ru/20230521/strelba-1873186359.html

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