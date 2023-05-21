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В Запорожской области сообщили об ударах авиации по складам ВСУ - РИА Новости, 22.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
23:52 21.05.2023 (обновлено: 00:03 22.05.2023)
https://ria.ru/20230521/aviatsiya-1873298891.html
В Запорожской области сообщили об ударах авиации по складам ВСУ
В Запорожской области сообщили об ударах авиации по складам ВСУ - РИА Новости, 22.05.2023
В Запорожской области сообщили об ударах авиации по складам ВСУ
Российская авиация наносит удары по складам и ангарам с техникой и боекомплектами украинских войск в подконтрольной им части Запорожской области, сообщил глава... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-21T23:52
2023-05-22T00:03
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
киев
владимир рогов
россия
воздушно-космические силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая — РИА Новости. Российская авиация наносит удары по складам и ангарам с техникой и боекомплектами украинских войск в подконтрольной им части Запорожской области, сообщил глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем Telegram-канале. "В данный момент ВКС России наносят удары по оккупированной части Запорожской области", — написал Рогов. По его словам, авиация применяет планирующие бомбы против складов и ангаров с техникой и боекомплектами украинских войск в Ореховском районе, в самом городе Орехове, а также в подконтрольной Киеву части Пологовского района и в ближайшем пригороде Запорожья. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70 процентов региона, украинские войска продолжают занимать областной центр региона — город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873255321.html
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в мире, запорожская область, киев, владимир рогов, россия, воздушно-космические силы россии
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Киев, Владимир Рогов, Россия, Воздушно-космические силы России
В Запорожской области сообщили об ударах авиации по складам ВСУ

Рогов: российская авиация наносит удары по складам ВСУ в Запорожской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВертолет ВС России в небе в зоне проведения СВО
Вертолет ВС России в небе в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Вертолет ВС России в небе в зоне проведения СВО. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая — РИА Новости. Российская авиация наносит удары по складам и ангарам с техникой и боекомплектами украинских войск в подконтрольной им части Запорожской области, сообщил глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
"В данный момент ВКС России наносят удары по оккупированной части Запорожской области", — написал Рогов.
По его словам, авиация применяет планирующие бомбы против складов и ангаров с техникой и боекомплектами украинских войск в Ореховском районе, в самом городе Орехове, а также в подконтрольной Киеву части Пологовского района и в ближайшем пригороде Запорожья.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70 процентов региона, украинские войска продолжают занимать областной центр региона — город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьКиевВладимир РоговРоссияВоздушно-космические силы России
 
 
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