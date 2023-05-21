https://ria.ru/20230521/aviatsiya-1873298891.html

В Запорожской области сообщили об ударах авиации по складам ВСУ

В Запорожской области сообщили об ударах авиации по складам ВСУ - РИА Новости, 22.05.2023

В Запорожской области сообщили об ударах авиации по складам ВСУ

Российская авиация наносит удары по складам и ангарам с техникой и боекомплектами украинских войск в подконтрольной им части Запорожской области, сообщил глава... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-21T23:52

2023-05-21T23:52

2023-05-22T00:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая — РИА Новости. Российская авиация наносит удары по складам и ангарам с техникой и боекомплектами украинских войск в подконтрольной им части Запорожской области, сообщил глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем Telegram-канале. "В данный момент ВКС России наносят удары по оккупированной части Запорожской области", — написал Рогов. По его словам, авиация применяет планирующие бомбы против складов и ангаров с техникой и боекомплектами украинских войск в Ореховском районе, в самом городе Орехове, а также в подконтрольной Киеву части Пологовского района и в ближайшем пригороде Запорожья. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70 процентов региона, украинские войска продолжают занимать областной центр региона — город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873255321.html

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в мире, запорожская область, киев, владимир рогов, россия, воздушно-космические силы россии