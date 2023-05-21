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Российские войска уничтожили контратаковавших под Авдеевкой боевиков ВСУ - РИА Новости, 21.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:52 21.05.2023 (обновлено: 19:06 21.05.2023)
https://ria.ru/20230521/avdeevka-1873252913.html
Российские войска уничтожили контратаковавших под Авдеевкой боевиков ВСУ
Российские войска уничтожили контратаковавших под Авдеевкой боевиков ВСУ - РИА Новости, 21.05.2023
Российские войска уничтожили контратаковавших под Авдеевкой боевиков ВСУ
Российские разведчики отследили перемещения и нанесли удар по украинским войскам под Авдеевкой, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T16:52
2023-05-21T19:06
специальная военная операция на украине
авдеевка
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 21 мая — РИА Новости. Российские разведчики отследили перемещения и нанесли удар по украинским войскам под Авдеевкой, передает корреспондент РИА Новости. Оператор беспилотника, выполняя разведзадание командования, зафиксировал передвижение личного состава и техники одного из подразделений ВСУ. Украинские боевики попытались занять ранее утраченные позиции, действуя под огневым прикрытием старого советского бронетранспортера БМП-1. "В течение дня мы наносили им огневое поражение. Принудили отойти со своих позиций. Но позже их снова заставили занять утраченный укрепрайон. Они его заняли, а мы нанесли по нему ряд мощных артиллерийских ударов, сорвав таким образом попытку контратаковать", — рассказал агентству артиллерийский офицер с позывным Валек. Российские военные проводили скрытое наблюдение за противником и полностью контролировали ситуацию. Когда украинские солдаты оказались в траншее и были раскрыты, их уничтожила артиллерия группировки войск "Юг".Авдеевка — один из основных укрепрайонов ВСУ на Донецком направлении. Оттуда украинские войска постоянно обстреливают мирные кварталы Донецка.
https://ria.ru/20230514/spetsoperatsiya-1871583213.html
авдеевка
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Кадры уничтожения контратаковавшего под Авдеевкой подразделения ВСУ
Кадры уничтожения контратаковавшего под Авдеевкой подразделения ВСУ
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авдеевка, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, бмп-1
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, БМП-1
Российские войска уничтожили контратаковавших под Авдеевкой боевиков ВСУ

ВС России отследили и уничтожили контратаковавшее под Авдеевкой украинское подразделение

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 21 мая — РИА Новости. Российские разведчики отследили перемещения и нанесли удар по украинским войскам под Авдеевкой, передает корреспондент РИА Новости.
Оператор беспилотника, выполняя разведзадание командования, зафиксировал передвижение личного состава и техники одного из подразделений ВСУ. Украинские боевики попытались занять ранее утраченные позиции, действуя под огневым прикрытием старого советского бронетранспортера БМП-1.
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"В течение дня мы наносили им огневое поражение. Принудили отойти со своих позиций. Но позже их снова заставили занять утраченный укрепрайон. Они его заняли, а мы нанесли по нему ряд мощных артиллерийских ударов, сорвав таким образом попытку контратаковать", — рассказал агентству артиллерийский офицер с позывным Валек.
Российские военные проводили скрытое наблюдение за противником и полностью контролировали ситуацию. Когда украинские солдаты оказались в траншее и были раскрыты, их уничтожила артиллерия группировки войск "Юг".
Авдеевка — один из основных укрепрайонов ВСУ на Донецком направлении. Оттуда украинские войска постоянно обстреливают мирные кварталы Донецка.
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Специальная военная операция на УкраинеАвдеевкаБезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныБМП-1
 
 
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