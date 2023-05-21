https://ria.ru/20230521/avdeevka-1873252913.html

Российские войска уничтожили контратаковавших под Авдеевкой боевиков ВСУ

Российские войска уничтожили контратаковавших под Авдеевкой боевиков ВСУ - РИА Новости, 21.05.2023

Российские войска уничтожили контратаковавших под Авдеевкой боевиков ВСУ

Российские разведчики отследили перемещения и нанесли удар по украинским войскам под Авдеевкой, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T16:52

2023-05-21T16:52

2023-05-21T19:06

специальная военная операция на украине

авдеевка

безопасность

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

бмп-1

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ДОНЕЦК, 21 мая — РИА Новости. Российские разведчики отследили перемещения и нанесли удар по украинским войскам под Авдеевкой, передает корреспондент РИА Новости. Оператор беспилотника, выполняя разведзадание командования, зафиксировал передвижение личного состава и техники одного из подразделений ВСУ. Украинские боевики попытались занять ранее утраченные позиции, действуя под огневым прикрытием старого советского бронетранспортера БМП-1. "В течение дня мы наносили им огневое поражение. Принудили отойти со своих позиций. Но позже их снова заставили занять утраченный укрепрайон. Они его заняли, а мы нанесли по нему ряд мощных артиллерийских ударов, сорвав таким образом попытку контратаковать", — рассказал агентству артиллерийский офицер с позывным Валек. Российские военные проводили скрытое наблюдение за противником и полностью контролировали ситуацию. Когда украинские солдаты оказались в траншее и были раскрыты, их уничтожила артиллерия группировки войск "Юг".Авдеевка — один из основных укрепрайонов ВСУ на Донецком направлении. Оттуда украинские войска постоянно обстреливают мирные кварталы Донецка.

https://ria.ru/20230514/spetsoperatsiya-1871583213.html

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Кадры уничтожения контратаковавшего под Авдеевкой подразделения ВСУ Кадры уничтожения контратаковавшего под Авдеевкой подразделения ВСУ 2023-05-21T16:52 true PT1M14S

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авдеевка, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, бмп-1