Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье микроавтобус въехал в дерево, есть пострадавшие - РИА Новости, 21.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:56 21.05.2023
https://ria.ru/20230521/avariya-1873260631.html
В Подмосковье микроавтобус въехал в дерево, есть пострадавшие
В Подмосковье микроавтобус въехал в дерево, есть пострадавшие - РИА Новости, 21.05.2023
В Подмосковье микроавтобус въехал в дерево, есть пострадавшие
Шесть человек пострадали в аварии на 17-м километре автодороги Щелково - Фряново в Подмосковье, где микроавтобус въехал в дерево на обочине, сообщается в... РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T17:56
2023-05-21T17:56
происшествия
авто
московская область (подмосковье)
щелково
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811259523_0:103:3457:2048_1920x0_80_0_0_1fcdc3aa0491e9fe1fc0b7bc238f0e48.jpg
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Шесть человек пострадали в аварии на 17-м километре автодороги Щелково - Фряново в Подмосковье, где микроавтобус въехал в дерево на обочине, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области. По данным ведомства, 21 мая около 11 часов 45 минут на 17-м километре автодороги Щелково - Фряново водитель микроавтобуса выехал на обочину и врезался в дерево. "В результате происшествия травмы получили пять пассажиров микроавтобуса и сам водитель, им оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230125/dtp-1847440582.html
московская область (подмосковье)
щелково
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811259523_537:0:3268:2048_1920x0_80_0_0_f7779132681c89a44be634715da34c80.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, московская область (подмосковье), щелково, москва
Происшествия, Авто, Московская область (Подмосковье), Щелково, Москва
В Подмосковье микроавтобус въехал в дерево, есть пострадавшие

В Подмосковье микроавтобус въехал в дерево, пострадали шесть человек

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Шесть человек пострадали в аварии на 17-м километре автодороги Щелково - Фряново в Подмосковье, где микроавтобус въехал в дерево на обочине, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области.
По данным ведомства, 21 мая около 11 часов 45 минут на 17-м километре автодороги Щелково - Фряново водитель микроавтобуса выехал на обочину и врезался в дерево.
"В результате происшествия травмы получили пять пассажиров микроавтобуса и сам водитель, им оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
Крупные ДТП с участием микроавтобусов в России в 2022-2023 годах
25 января, 20:12
 
ПроисшествияАвтоМосковская область (Подмосковье)ЩелковоМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала