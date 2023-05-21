https://ria.ru/20230521/avariya-1873260631.html

В Подмосковье микроавтобус въехал в дерево, есть пострадавшие

В Подмосковье микроавтобус въехал в дерево, есть пострадавшие - РИА Новости, 21.05.2023

В Подмосковье микроавтобус въехал в дерево, есть пострадавшие

Шесть человек пострадали в аварии на 17-м километре автодороги Щелково - Фряново в Подмосковье, где микроавтобус въехал в дерево на обочине, сообщается в... РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T17:56

2023-05-21T17:56

2023-05-21T17:56

происшествия

авто

московская область (подмосковье)

щелково

москва

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Шесть человек пострадали в аварии на 17-м километре автодороги Щелково - Фряново в Подмосковье, где микроавтобус въехал в дерево на обочине, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области. По данным ведомства, 21 мая около 11 часов 45 минут на 17-м километре автодороги Щелково - Фряново водитель микроавтобуса выехал на обочину и врезался в дерево. "В результате происшествия травмы получили пять пассажиров микроавтобуса и сам водитель, им оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230125/dtp-1847440582.html

московская область (подмосковье)

щелково

москва

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происшествия, авто, московская область (подмосковье), щелково, москва