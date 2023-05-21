https://ria.ru/20230521/artemovska-1873180123.html

Минобороны объявило об освобождении Артемовска

Минобороны объявило об освобождении Артемовска - РИА Новости, 21.05.2023

Минобороны объявило об освобождении Артемовска

Освобождение Артемовска в ДНР завершено, сообщили в воскресенье в Минобороны России. РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T00:13

2023-05-21T00:13

2023-05-21T01:01

артемовск

россия

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Освобождение Артемовска в ДНР завершено, сообщили в воскресенье в Минобороны России."На артемовском тактическом направлении в результате наступательных действий штурмовых отрядов "Вагнер" при поддержке артиллерии и авиации "Южной" группировки войск завершено освобождение города Артемовск", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20230520/artemovsk-1873162758.html

артемовск

россия

донецкая народная республика

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артемовск, россия, донецкая народная республика