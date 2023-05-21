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Минобороны объявило об освобождении Артемовска - РИА Новости, 21.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:13 21.05.2023 (обновлено: 01:01 21.05.2023)
https://ria.ru/20230521/artemovska-1873180123.html
Минобороны объявило об освобождении Артемовска
Минобороны объявило об освобождении Артемовска - РИА Новости, 21.05.2023
Минобороны объявило об освобождении Артемовска
Освобождение Артемовска в ДНР завершено, сообщили в воскресенье в Минобороны России. РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T00:13
2023-05-21T01:01
артемовск
россия
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Освобождение Артемовска в ДНР завершено, сообщили в воскресенье в Минобороны России."На артемовском тактическом направлении в результате наступательных действий штурмовых отрядов "Вагнер" при поддержке артиллерии и авиации "Южной" группировки войск завершено освобождение города Артемовск", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20230520/artemovsk-1873162758.html
артемовск
россия
донецкая народная республика
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артемовск, россия, донецкая народная республика
Артемовск, Россия, Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика
Минобороны объявило об освобождении Артемовска

Минобороны: штурмовые отряды при поддержке группировки "Юг" полностью освободили Артемовск

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военный в Артемовске
Российский военный в Артемовске - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российский военный в Артемовске. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Освобождение Артемовска в ДНР завершено, сообщили в воскресенье в Минобороны России.
"На артемовском тактическом направлении в результате наступательных действий штурмовых отрядов "Вагнер" при поддержке артиллерии и авиации "Южной" группировки войск завершено освобождение города Артемовск", - сказали в ведомстве.
Разрушенные здания и постройки в Артемовске - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
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Специальная военная операция на УкраинеАртемовскРоссияДонецкая Народная Республика
 
 
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