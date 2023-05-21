https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873256074.html
Появилось видео штурма последнего капитального здания в Артемовске
Появилось видео штурма последнего капитального здания в Артемовске - РИА Новости, 21.05.2023
Появилось видео штурма последнего капитального здания в Артемовске
Корреспондент РИА Новости стал свидетелем зачистки последнего капитального здания в Артемовске, после чего город был полностью освобожден. РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T17:19
2023-05-21T17:19
2023-05-21T18:37
специальная военная операция на украине
безопасность
артемовск
евгений пригожин
чвк "вагнер"
вооруженные силы украины
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АРТЕМОВСК (ДНР), 21 мая — РИА Новости. Корреспондент РИА Новости стал свидетелем зачистки последнего капитального здания в Артемовске, после чего город был полностью освобожден.Он уточнил, что группа взяла под контроль все девятиэтажки в этом районе. При этом выбитые из города украинские боевики пытаются наносить по городу артиллерийские удары. Накануне основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что российские силы полностью установили контроль над Артемовском, а ночью Минобороны подтвердило, что освобождение города завершилось в результате наступательных действий штурмовых отрядов при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки российских войск. Президент Владимир Путин поздравил с освобождением города всех бойцов, принимавших в этом участие.
https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873199777.html
артемовск
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Кадры зачистки последнего занятого ВСУ здания в Артемовске перед освобождением города
Кадры зачистки последнего занятого ВСУ здания в Артемовске перед освобождением города
2023-05-21T17:19
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, артемовск, евгений пригожин, чвк "вагнер", вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Артемовск, Евгений Пригожин, ЧВК "Вагнер", Вооруженные силы Украины
Появилось видео штурма последнего капитального здания в Артемовске
Корреспондент РИА Новости заснял штурм школы — последнего капитального здания в Артемовске