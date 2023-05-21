https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873256074.html

Появилось видео штурма последнего капитального здания в Артемовске

Появилось видео штурма последнего капитального здания в Артемовске - РИА Новости, 21.05.2023

Появилось видео штурма последнего капитального здания в Артемовске

Корреспондент РИА Новости стал свидетелем зачистки последнего капитального здания в Артемовске, после чего город был полностью освобожден. РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T17:19

2023-05-21T17:19

2023-05-21T18:37

специальная военная операция на украине

безопасность

артемовск

евгений пригожин

чвк "вагнер"

вооруженные силы украины

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АРТЕМОВСК (ДНР), 21 мая — РИА Новости. Корреспондент РИА Новости стал свидетелем зачистки последнего капитального здания в Артемовске, после чего город был полностью освобожден.Он уточнил, что группа взяла под контроль все девятиэтажки в этом районе. При этом выбитые из города украинские боевики пытаются наносить по городу артиллерийские удары. Накануне основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что российские силы полностью установили контроль над Артемовском, а ночью Минобороны подтвердило, что освобождение города завершилось в результате наступательных действий штурмовых отрядов при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки российских войск. Президент Владимир Путин поздравил с освобождением города всех бойцов, принимавших в этом участие.

https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873199777.html

артемовск

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Кадры зачистки последнего занятого ВСУ здания в Артемовске перед освобождением города Кадры зачистки последнего занятого ВСУ здания в Артемовске перед освобождением города 2023-05-21T17:19 true PT2M03S

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Ольга Фомченкова

безопасность, артемовск, евгений пригожин, чвк "вагнер", вооруженные силы украины