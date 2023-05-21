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Появилось видео штурма последнего капитального здания в Артемовске - РИА Новости, 21.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:19 21.05.2023 (обновлено: 18:37 21.05.2023)
https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873256074.html
Появилось видео штурма последнего капитального здания в Артемовске
Появилось видео штурма последнего капитального здания в Артемовске - РИА Новости, 21.05.2023
Появилось видео штурма последнего капитального здания в Артемовске
Корреспондент РИА Новости стал свидетелем зачистки последнего капитального здания в Артемовске, после чего город был полностью освобожден. РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T17:19
2023-05-21T18:37
специальная военная операция на украине
безопасность
артемовск
евгений пригожин
чвк "вагнер"
вооруженные силы украины
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АРТЕМОВСК (ДНР), 21 мая — РИА Новости. Корреспондент РИА Новости стал свидетелем зачистки последнего капитального здания в Артемовске, после чего город был полностью освобожден.Он уточнил, что группа взяла под контроль все девятиэтажки в этом районе. При этом выбитые из города украинские боевики пытаются наносить по городу артиллерийские удары. Накануне основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что российские силы полностью установили контроль над Артемовском, а ночью Минобороны подтвердило, что освобождение города завершилось в результате наступательных действий штурмовых отрядов при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки российских войск. Президент Владимир Путин поздравил с освобождением города всех бойцов, принимавших в этом участие.
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артемовск
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Кадры зачистки последнего занятого ВСУ здания в Артемовске перед освобождением города
Кадры зачистки последнего занятого ВСУ здания в Артемовске перед освобождением города
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безопасность, артемовск, евгений пригожин, чвк "вагнер", вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Артемовск, Евгений Пригожин, ЧВК "Вагнер", Вооруженные силы Украины
Появилось видео штурма последнего капитального здания в Артемовске

Корреспондент РИА Новости заснял штурм школы — последнего капитального здания в Артемовске

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АРТЕМОВСК (ДНР), 21 мая — РИА Новости. Корреспондент РИА Новости стал свидетелем зачистки последнего капитального здания в Артемовске, после чего город был полностью освобожден.
«

"Наши подразделения, штурмовые группы зачистили здание (проверили на присутствие там украинских сил. — Прим. ред.). Тихо и аккуратно все сделали. Школа под нашим контролем и все прилегающие к ней сектора — это западная часть. Все полностью контролируется", — рассказал боец "Вагнера".

Он уточнил, что группа взяла под контроль все девятиэтажки в этом районе.
При этом выбитые из города украинские боевики пытаются наносить по городу артиллерийские удары.
Накануне основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что российские силы полностью установили контроль над Артемовском, а ночью Минобороны подтвердило, что освобождение города завершилось в результате наступательных действий штурмовых отрядов при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки российских войск. Президент Владимир Путин поздравил с освобождением города всех бойцов, принимавших в этом участие.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАртемовскЕвгений ПригожинЧВК "Вагнер"Вооруженные силы Украины
 
 
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