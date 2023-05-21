https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873244244.html
Пригожин опроверг слова Зеленского об Артемовске
Пригожин опроверг слова Зеленского об Артемовске - РИА Новости, 21.05.2023
Пригожин опроверг слова Зеленского об Артемовске
Основатель группы "Вагнера" Евгений Пригожин опроверг слова Владимира Зеленского, сообщив, что в Артемовске не осталось украинских военных. РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T15:32
2023-05-21T15:32
2023-05-21T16:49
специальная военная операция на украине
артемовск
безопасность
вооруженные силы украины
евгений пригожин
чвк "вагнер"
владимир зеленский
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Основатель группы "Вагнера" Евгений Пригожин опроверг слова Владимира Зеленского, сообщив, что в Артемовске не осталось украинских военных.Ранее президент Украины заявил, что имеет четкое представление о том, что происходит в Артемовске, и что город не перешел под контроль России.
https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873239508.html
артемовск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
артемовск, безопасность, вооруженные силы украины, евгений пригожин, чвк "вагнер", владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Евгений Пригожин, ЧВК "Вагнер", Владимир Зеленский
Пригожин опроверг слова Зеленского об Артемовске
Пригожин опроверг слова Зеленского и заявил об отсутствии бойцов ВСУ в Артемовске