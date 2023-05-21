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Пригожин опроверг слова Зеленского об Артемовске - РИА Новости, 21.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:32 21.05.2023 (обновлено: 16:49 21.05.2023)
https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873244244.html
Пригожин опроверг слова Зеленского об Артемовске
Пригожин опроверг слова Зеленского об Артемовске - РИА Новости, 21.05.2023
Пригожин опроверг слова Зеленского об Артемовске
Основатель группы "Вагнера" Евгений Пригожин опроверг слова Владимира Зеленского, сообщив, что в Артемовске не осталось украинских военных. РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T15:32
2023-05-21T16:49
специальная военная операция на украине
артемовск
безопасность
вооруженные силы украины
евгений пригожин
чвк "вагнер"
владимир зеленский
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Основатель группы "Вагнера" Евгений Пригожин опроверг слова Владимира Зеленского, сообщив, что в Артемовске не осталось украинских военных.Ранее президент Украины заявил, что имеет четкое представление о том, что происходит в Артемовске, и что город не перешел под контроль России.
https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873239508.html
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артемовск, безопасность, вооруженные силы украины, евгений пригожин, чвк "вагнер", владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Евгений Пригожин, ЧВК "Вагнер", Владимир Зеленский
Пригожин опроверг слова Зеленского об Артемовске

Пригожин опроверг слова Зеленского и заявил об отсутствии бойцов ВСУ в Артемовске

© РИА Новости | Перейти в медиабанкБоец ЧВК "Вагнер" в Артемовске
Боец ЧВК Вагнер в Артемовске - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
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Боец ЧВК "Вагнер" в Артемовске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Основатель группы "Вагнера" Евгений Пригожин опроверг слова Владимира Зеленского, сообщив, что в Артемовске не осталось украинских военных.
Ранее президент Украины заявил, что имеет четкое представление о том, что происходит в Артемовске, и что город не перешел под контроль России.
«
"В населенном пункте Бахмут нет ни одного украинского военного... Владимир Саныч лукавит, либо не в курсе, что происходит на земле", - заявил Пригожин.
Первые кадры из района Самолет в Артемовске, где находились последние военные ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
Корреспондент РИА Новости побывал в районе "Самолет" в Артемовске
Вчера, 14:53
 
Специальная военная операция на УкраинеАртемовскБезопасностьВооруженные силы УкраиныЕвгений ПригожинЧВК "Вагнер"Владимир Зеленский
 
 
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