https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873244244.html

Пригожин опроверг слова Зеленского об Артемовске

Пригожин опроверг слова Зеленского об Артемовске - РИА Новости, 21.05.2023

Пригожин опроверг слова Зеленского об Артемовске

Основатель группы "Вагнера" Евгений Пригожин опроверг слова Владимира Зеленского, сообщив, что в Артемовске не осталось украинских военных. РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T15:32

2023-05-21T15:32

2023-05-21T16:49

специальная военная операция на украине

артемовск

безопасность

вооруженные силы украины

евгений пригожин

чвк "вагнер"

владимир зеленский

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Основатель группы "Вагнера" Евгений Пригожин опроверг слова Владимира Зеленского, сообщив, что в Артемовске не осталось украинских военных.Ранее президент Украины заявил, что имеет четкое представление о том, что происходит в Артемовске, и что город не перешел под контроль России.

https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873239508.html

артемовск

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Ольга Фомченкова

артемовск, безопасность, вооруженные силы украины, евгений пригожин, чвк "вагнер", владимир зеленский